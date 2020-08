La impactante historia que esconde el collar de Michelle Obama que ha sido 'Trending Topic'

Michelle Obama (56 años) acaparó todas la atención este lunes en el inicio de la Convención Demócrata. No solo por sus duras palabras hacia Donald Trump (74), sino también por llevar un accesorio que ha sido toda una declaración de intenciones. La ex primera dama de Estados Unidos lució un collar con las letras de la palabra vote -vota en español- que no tardó en convertirse en tendencia en las redes sociales y que esconde una curiosa historia.

El collar fue diseñado por ByChari, una empresa de joyería norteamericana con sede en California, "para mujeres poderosas que dejan que sus voces sean escuchadas, especialmente en las urnas". Así lo explican en la página web de la compañía, propiedad de la diseñadora Chari Cuthbert, quien diseña cada una de sus piezas para mujeres que, al igual que ella, "aprecian la simplicidad, pero les gusta el lujo". También hacen referencia a que Michelle Obama la eligió como accesorio para la Convención Nacional Demócrata 2020, alentando a la gente a "tener voz y voto". Un accesorio que, sin duda, complementaba su discurso. Y es que la abogada y escritora animó a los oyentes a votar por el candidato Joe Biden (77) y su compañera Kamala Harris (55).

Michelle Obama, durante la Convención Demócrata. Gtres

La joya que ha lucido Michelle Obama ha sido elaborada con 14 quilates de oro amarillo. Sin embargo, también está disponible en oro blanco y en oro rosa. La pieza se puede adquirir en la web de la joyería y, dependiendo de las modificaciones, tiene un determinado valor. Así, el collar con la cadena más corta y las letras pequeñas -el mismo que lució la exprimera dama de Estados Unidos- tiene un precio de 300 euros. Quienes lo prefieran con letras grandes podrán adquirirlo por 410 euros y aquellas que busquen una pieza más lujosa tendrán que pagar 1.250 euros por el collar con letras de diamantes. La cifra puede ser un poco más alta si se elige una cadena más larga.

A día de hoy, el collar vote se puede preordenar en la web de ByChari. Y es que la empresa tardará entre tres y cuatro semanas para producirlo. Eso sí, una vez que se compre, no habrá opción a devolución. La web de la joyería explica con claridad que "una vez realizado el perdido no se podrá cancelar". Este, además, es "sin reembolso ni cambios". La empresa, por otro lado, cuenta como debe ser el cuidado de esta pieza, que seguro pasará a la historia, para que perdure en el tiempo. "Las joyas de oro y diamantes se pueden limpiar con una combinación de jabón suave para platos, agua tibia y una bayeta de limpieza", explican.

Detalle del collar 'vote'. ByChari

Detrás de esta marca, que también han lucido reconocidas personalidades como Kate Hudson (41) o Chiara Ferragni (33), hay un equipo comprometido con diversas causas a favor de la justicia social. "Defendemos la inclusión, alzar la voz y actuar. Necesitamos hacerlo mejor, educarnos, firmar peticiones y tener conversaciones difíciles", aseguran en su web.

Tendencia en materia de estilo

Nada más terminar su discurso, Michelle Obama se convirtió en tendencia en Twitter. Fueron muchos los usuarios que, a través de sus cuentas, manifestaron sus ganas por tener un collar propio con las letras de la palabra vote. Algunos, incluso, preguntaban por la tienda en la que se podía adquirir esta joya.

Según apunta el medio CNET, tras las palabras de la exprimera dama de Estados Unidos, la joyería agregó el collar en su página web por una cifra de 295 dólares (247 euros). Lo que significaría que, en menos de 48 horas, el precio de la pieza ha subido 53 euros.

No es la primera vez que Michelle Obama llama la atención por sus prendas. De hecho, mientras ejerció de primera dama en la Casa Blanca, la escritora se caracterizó por llevar pendas y accesorios modestos que, en ocasiones llegaron a agotarse y que le permitió promocionar marcas y diseñadores desconocidos.

