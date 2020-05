Rupert Grint, el actor que interpreta a Ron Weasley de 'Harry Potter', ya es padre de una niña

El actor británico Rupert Grint (31 años), famoso por su papel de Ron Weasley en las películas de Harry Potter, ha sido padre de una niña con su pareja, la actriz Georgia Groome (28), tal y como desvelaron ellos mismos este jueves en un comunicado.

En la breve nota, han anunciado el nacimiento de la pequeña, sin aportar más detalles, y han pedido "respeto a la intimidad en este momento tan especial".

Lo cierto es que Rupert ya había hablado en varias entrevistas de su deseo de formar una familia. "Cumplir 30 años se sintió extraño. Simplemente no parece que esté allí todavía y no sé qué depara el futuro. Voy a seguir la corriente, seguir jugando personajes interesantes y ver qué pasa", explicó en una entrevista con The Guardian.

"Me gustaría establecerme y tener hijos pronto. Si tuviera un hijo, ¿lo llamaría Ron?", aseguró riéndose, "es un nombre bastante bueno, pero probablemente no. Y Grint es un nombre difícil para emparejar un nombre de una sílaba".

Georgina Groome en una imagen de sus redes sociales donde se puede apreciar su avanzado estado de gestación.

Grint y Groome están juntos desde 2011, y el pasado abril anunciaron el embarazo en un comunicado muy similar al que han remitido a los medios de comunicación este jueves. "Rupert Grint y Georgia Groome están emocionados de anunciar que esperan un bebé y pedirían privacidad en este momento", confirmó en su momento el representante de la pareja.

Poco después de confirmar su embarazo, Georgia fue fotografiada dando un paseo junto a Rupert por el norte de Londres para comprar suministros en previsión del confinamiento por el Covid-19. En las imágenes se podía ver a la actriz paseando bajo el sol, con una camiseta negra de manga corta a través de la cual se podría apreciar su avanzado estado de gestación.

A lo largo de su relación, los dos intérpretes han tratado de mantener su vida privada en la más estricta intimidad, y solo hablan de su relación a través de su representante y para confirmar o desmentir las informaciones que trascienden a los medios. Como ocurrió el año pasado, cuando surgieron rumores que aseguraban que la pareja había contraído matrimonio ya que fueron vistos usando lo que parecían anillos de boda a juego.

Los fans de los actores no tardaron en llenar las redes sociales de mensajes de felicitación y varios tabloides se hicieron eco de la noticia. Sin embargo, al poco tiempo el representante de la pareja emitió un comunicado en el que aseguraba que no se habían casado.

Con el nacimiento de la pequeña, el actor que daba vida a Ron Weasley se convierte en el primero de los personajes centrales de la serie de películas de Harry Potter, Daniel Radcliffe (30) y Emma Watson (30), en convertirse en padres.

El joven actor se hizo famoso gracias a su interpretación de Weasley, el mejor amigo de Harry Potter, en la saga de ocho película. Posteriormente trabajó en varias series de televisión, que incluyen la comedia de Sky One Sick Note, el drama criminal Snatch y la adaptación de Agatha Christie, The ABC Murders. Groome, por su parte, es conocida principalmente por sus participación en el drama criminal London To Brighton y en la comedia Angus, Thongs And Perfect Snogging.

