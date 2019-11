Así han sido las 24 horas de lujo sevillano de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

En su medio de transporte habitual, su jet privado, y con la etiqueta de celebrity que les caracteriza, llegaban el futbolista Cristiano Ronaldo (34 años) y su pareja, Georgina Rodríguez (25), hasta el Aeropuerto San Pablo de Sevilla este domingo 3 de noviembre rodeados de fuertes medidas de seguridad.

El motivo de su visita fugaz a España, y en concreto a la ciudad de Sevilla, no era otro que la invitación personal que MTV hizo a la modelo de Jaca (y ella aceptaba) para entregar uno de los premios más especiales de la gala de los Europe Music Awards, celebrados por primera vez en su historia en la Ciudad Hispalense. En su debut como presentadora, Georgina no podía estar sola. Junto a ella, arropándola, un grupo de amigos y su razón de amor: Cristiano Ronaldo.

Domingo 3 de noviembre por la mañana: Abades Triana

Antes de poner rumbo al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes), el escenario que acogía la célebre gala de premios, la pareja paró para almorzar en el restaurante Abades Triana. El exclusivo establecimiento se encuentra ubicado en la calle Betis del sevillano barrio de Triana y es un lugar donde se funden la alta cocina andaluza con un gran escaparate: las vistas directas a la Torre del Oro.

Al terminar el almuerzo, Cristiano Ronaldo accedió a hacerse fotografías no solo con los responsables del local sino también con algunos curiosos que se apilaron a las puertas tras correrse la voz de que el portugués y la jacetana se encontraban en Sevilla.

Domingo 3 de noviembre por la tarde: Gala de premios MTV EMA

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez fueron la gran sorpresa de la noche en la gala de premios MTV EMA. A invitadas como Rosalía (25), Halsey (25) o Becky G (22) se sumaron otros nombres como el de Dulceida (30), Paz Vega (43), Andrea Duro (28) o el grupo Amaral. Pero la presencia más inesperada en la red carpet de la ceremonia fue la de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. El futbolista y la modelo desataban la locura de los presentes al llegar al evento.

Lejos de pasar desapercibidos, ambos posaron en el photocall con llamativos looks: él, con un arriesgado traje de chaqueta de dos piezas en color rojo y reloj de brillantes. Por su parte, ella optó por un ajustadísimo vestido azul de canalé con escote asimétrico y pierna al aire, firmado por Jacquemus, la firma francesa favorita de las influencers.

Allí, Georgina tuvo su momento de gloria ante la atenta mirada no solo de sus grupo de amigos sino también del padre de su única hija Alana Martina (1). Visiblemente nerviosa, la maniquí fue la encargada de anunciar quién se hacía con el galardón a la Mejor Colaboración del Año. "And the winner is... Y la ganadora es... ¡Rosalía!", gritó Georgina, girándose hacia la cantante catalana a la que después abrazó.

Domingo 3 de noviembre por la noche: cena en Mariatrifulca

Concluida la ceremonia, disipada la excitación por el momento de presentar un galardón y recogida la alfombra roja, a la pareja de celebrities les esperaba un momento muy especial: una cena de grupo en el restaurante Mariatrifulca, uno de los lugares de moda de Sevilla. Según la información exclusiva que maneja este diario, el equipo de representantes de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez reservaron mesa un día antes. Fueron nueve comensales entre los que se encontraban sus íntimos amigos Edu Aguirre, Julia MM Salmeán, Miguel Paixão, Nana Amado, Fabio João Ferreira y Amparo Sánchez, estilista y mano derecha de Georgina en lo relativo a asuntos de moda. Además de los dos miembros de seguridad que siempre acompañan a Ronaldo y Georgina.

Cristiano Ronaldo junto a Óscar Vega, dueño del restaurante Mariatrifulca. Redes sociales

Los responsables de Mariatrifulca tenían todo previsto para que los nueve cenasen en la espectacular terraza desde la que se ve el río Guadalquivir, la Catedral de Sevilla y la Torre del Oro. Sin embargo, a última hora decidieron reubicarlos a la entreplanta por la presencia de paparazzi. Todos se dejaron seducir por el savoir faire de los chefs del local y pidieron platos de jamón ibérico, croquetas de caña de lomo, ensaladilla de langostinos, pescadito frito y nigiris de buey y de huevo. De este último plato incluso llegaron a repetir. A pesar de la exquisita bodega que dispone el restaurante (desde Vega-Sicilia hasta Contador pasando por el espumoso Louis Roederer Brut) todos decidieron beber agua.

Hubo un detalle que sorprendió a los comensales: el postre. Pidieron las famosas torrijas brioche caramelizadas con helado de leche merengada, crema de mascarpone y toffee, "un personaje con vida propia en la carta de Mariatrifulca". Según varios testigos, Cristiano Ronaldo se mostró atento y amable con todo el personal del restaurante, entró hasta la cocina para poner rostro a quienes habían cocinado tales manjares y accedió a fotografiarse con todo aquel que le pedía una instantánea. Para concluir, y como no podía ser de otra manera, dejó una muy generosa propina.

