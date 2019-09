Ricky Martin desvela que se convertirá en padre por cuarta vez

Ricky Martin (47 años) dio una gran sorpresa a todos los presentes en la 23º cena anual de la Campaña de Derechos Humanos que se celebró este domingo en el Centro de Convenciones Walter E. Washington en Washington DC. El cantante, que asistió junto a su marido, el artista Jwan Yosef (35) y sus dos hijos mayores, Valentino (9) y Matteo (9), recibió el 'Premio Visibilidad' y fue en su discurso cuando dio la buena nueva.

"Jwan, te quiero. Mis preciosos Valetino y Matteo, que también están aquí, os amo con todo mi corazón. Sois mi fuerza, me inspiráis todos los días y sois mi motivación para seguir haciendo lo que hago. Sois unos niños increíbles. Sois increíbles, os quiero. Lucía, mi hija pequeña, que no está aquí con nosotros porque se ha quedado en casa con la abuela, pero también es la luz de mi vida... Y por cierto, tengo que anunciarlo: ¡Estamos embarazados! Estamos esperando... Me encantan las familias grandes", concluyó el performer ante la ovación del público.

El autor de Living la vida loca y su marido, el también artista Jwan Yosef, ya son padres de otros tres hijos: los gemelos Valentino y Matteo, de los cuales presume en público cada vez que tienen ocasión y de la pequeña Lucía, que vino al mundo el pasado 1 de enero. Con una bonita imagen de sus manos y unas emotivas palabras, Martin informó de la llegada de Lucía a la par que felicitaba el año a sus millones de seguidores en Instagram.

"Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef. Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas. Tanto sus hermanos como Jwan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida", escribió junto a la instantánea.

El cantante Ricky Martin y el pintor sueco-sirio Jwan Yosef contrajeron matrimonio a finales del año 2017 en una ceremonia íntima donde estuvieron arropados por sus familiares y sus amigos más cercanos. Un enlace que llevaron en secreto y que no se conoció hasta que Martin desveló la noticia en declaraciones al programa americano E! News del canal E! Entertainment Television.

"Soy un esposo, vamos a hacer una gran fiesta en un par de meses. Ya les dejaré saber", señaló el cantante puertorriqueño. En ese momento el intérprete de La Mordidita detalló que se llevaron a cabo todos lo procesos necesarios, incluida la firma de todos los documentos que permitieron formalizar el matrimonio.

"Quiero vivir libre. Estoy muy orgulloso de que mi familia sea una familia moderna. Mis hijos están orgullosos de tener dos padres. Es mi realidad y no tengo por qué esconderme. Quiero que el mundo vea que el amor puede con todo", aseguraba en su última entrevista en El Hormiguero con Pablo Motos (53).

