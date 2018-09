Justin Theroux habla por primera vez de su ruptura con Jennifer Aniston

El pasado mes de febrero comenzaron los rumores sobre una de las rupturas del año en el mundo de Hollywood, la de Jennifer Aniston (49 años) y Justin Theroux (46). Las redes se incendiaron y llenaron de un sinfín de especulaciones y teorías. Varios días después fue la propia pareja quien presentó un comunicado donde informaban que se habían divorciado en mutuo acuerdo.

A principios de agosto, la actriz de Friends rompió su silencio y concedió una entrevista a la revista InStyle donde quiso defenderse de algunos de los prejuicios que salpican a su persona. Y es que a Aniston no dejan de caracterizarla como una mujer que vive en un ciclo constante de búsqueda de pareja después de fallar en sus anteriores relaciones y se la tacha de ser una mujer de 49 años sin hijos.

Theroux junto a Aniston. Gtres

Ahora, el intérprete de la serie The Leftlovers ha hablado por primera vez sobre su separación con Jennifer en un reportaje publicado el pasado sábado en The New York Times. El actor de 47 años ha declarado que la ruptura con la que fue su mujer durante dos años y medio no ha sido para nada conflictiva: "La buena noticia es que probablemente haya sido -y estoy eligiendo mis palabras con cuidado- la separación más amable, en la que no ha habido hostilidad", ha confesado Justin. Para ambos intérpretes, el divorcio se realizó en mutuo acuerdo y de una forma muy amistosa. Algo que explicaron en el comunicado remitido a la prensa el pasado febrero: "Somos dos grandes amigos que han decidido romper como pareja, pero que esperan seguir con su muy querida amistad".

En ese sentido Theroux ha insistido en la buena relación que sigue manteniendo con su ex pareja: "Ninguno de los dos está muerto. Ninguno de los dos está tratando de lanzarse cuchillos contra el otro". Además ha calificado el divorcio como algo afectuoso: "Es más amistoso. Es aburrido, ya sabes, nos respetamos lo suficiente el uno al otro y por eso ha sido lo menos doloroso que hemos podido".

Pese a ello, el actor ha explicado que la separación si fue "desgarradora" en el sentido que no podrá vivir con su compañera sentimental los momentos que le ha brindado su compañía: "Nuestra amistad no sería la misma, más allá del día a día. Pero la amistad cambia y esa parte es algo de lo que ambos estamos muy orgullosos", ha sentenciado Justin.

