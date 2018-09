Monica Bellucci: "No me da miedo envejecer. No es una enfermedad"

Monica Bellucci (53 años) se ha convertido en la protagonista del nuevo número de Elle junto a su compatriota Chiara Ferragni (30). La estrella del cine italiano habla sin tapujos de como se encuentra a sus 53 años: "En este momento de mi existencia tengo ganas de dulzura, de paz. Pero otra parte de mí sigue siendo pasional, temperamental. De lo contrario, sería el final. Digamos que, con el tiempo, voy tomando distancia".

En lo referente al paso del tiempo, Bellucci no siente ninguna presión pues ella se siente radiante año tras año: "No me da miedo envejecer. No es una enfermedad: es simplemente la continuación de una feminidad que se expresa de forma diferente".

Monica Bellucci sigue mostrándose segura de sí misma.

La italiana siempre ha destacado por ser una artista con carácter y luchar por el lugar de la mujer en el mundo del cine. Su belleza fue lo que más llamó la atención en un principio, pero sus palabras sinceras y reivindicativas también han copado siempre grandes titulares.

A pesar de su fama, Monica siempre ha querido alejar a sus hijas de la vorágine de la prensa: "Velo por que mi vida pública no salpique a mis hijas. Y no me refiero a mis elecciones artísticas; sigo siendo una actriz libre. Hablamos de ellas, no de mí. Aunque cometa errores, me gustaría pensar que lo he hecho todo lo mejor que he podido. El amor es la clave. Un niño querido ya posee la respuesta a por qué está en la Tierra".

Y sobre su larga carrera cinematográfica, la musa de Dolce & Gabbana explica que "tengo una parte oscura, pero he disfrutado de la oportunidad de vivirla a través del cine. Si no, nunca habría rodado Irreversible, ni La pasión de Cristo ni Malena".

Dice las cosas claras y aunque sus pensamientos vayan al contrario de lo que la gente de su mundo de la interpretación piense, nunca se ha callado. Monica no teme al qué dirán ni al paso del tiempo.

[Más información: Dolce & Gabbana viste de hombre a Monica Bellucci y Naomi Campbell]