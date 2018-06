Las imágenes nunca vistas de Beyoncé y Jay Z: desnudos y en la cama

Beyoncé (36 años) está sumida en su gran gira, un tournée musical acompañada por su marido y padre de sus tres hijos, Jay-Z (48). Pero, ni la imponente escenografía ni las actuaciones en directo han sorprendido tanto como las imágenes que han salido a la luz de la pareja.

La pareja ha publicado en su libro On The Run (II), varias fotografías íntimas y románticas de ambos sobre la cama. La cantante y el rapero nunca se habían mostrado tan cercanos, razón por la que sus seguidores no han podido evitar la sorpresa.

En una de las instantáneas se puede ver a los dos artistas sobre la cama, completamente desnudos y agarrados. Ella recogiendo las piernas mientras Jay Z la abraza. Es una de las muestras de cariño públicas más imponentes de la afianzada pareja.

En el libro de la pareja se pueden observar multitud de fotografías de la cantante en ropa interior, sola y acompañada por su marido. Luciendo un tanga en color nude mientras lee una revista junto a Jay Z, quien fuma en la cama.

Pero no sólo hay imágenes de la pareja. Beyoncé también aparece sola, sin la compañía de su marido, en la orilla de la playa. Se le puede ver de espaldas, mientras se quita la camiseta y sin ropa interior ni pantalones.

Una sensual imagen con la que la cantante muestra su figura y la silueta que tanto protagonismo le ha dado.

