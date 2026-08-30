Una artista, una meteoróloga y la rica heredera que conquistó a Trump: las exitosas exparejas del rey Haakon VIII de Noruega

Tras el fallecimiento del rey Harald V a los 89 años, Noruega inicia un nuevo capítulo dinástico.

A sus 53 años, el rey Haakon VIII asume la Jefatura del Estado al lado de su esposa, Mette-Marit (53), con quien suma 25 años de matrimonio y 27 de relación sentimental tras aquel decisivo flechazo en el festival de música Quart de Kristiansand en el verano de 1999.

Sin embargo, antes de que el monarca consolidara su historia de amor con la actual reina consorte, su corazón perteneció a tres jóvenes que, con el paso de los años, se han convertido en auténticas figuras de éxito en sus respectivos campos profesionales.

Durante la década de los 90, la vida sentimental del entonces príncipe heredero estuvo marcada por una discreta atención mediática. Tuvo la suerte entonces de poder vivir sus primeros idilios de juventud sin la presencia constante de las cámaras de la prensa. Aunque no por ello sus affaires no salieron a la luz pública.

Lejos de la alta aristocracia europea, el soberano escandinavo siempre mostró predilección por mujeres de carácter, brillante formación académica y un marcado perfil emprendedor.

Todo ello sumado a su especial fijación por el cabello dorado: curiosamente, todas sus exparejas son rubias.

Cathrine Knudsen: de primera novia a pintora

A principios de los noventa, un joven Haakon de 20 años presentó formalmente a la sociedad noruega a su primer amor. Se trataba de Cathrine Knudsen. Desconocida para la mayoría de los ciudadanos, era hija de un destacado arquitecto de Oslo y perteneciente a la burguesía acomodada de la capital. Ambos mantuvieron una sonada relación a comienzos de la década.

Durante aquellos dos años de noviazgo, el entorno del príncipe integró a la joven exmodelo en sus círculos más íntimos, llegando a organizar encuentros privados en los que participó un jovencísimo príncipe Felipe de Borbón (58), quien durante décadas ha sido uno de los grandes amigos de Haakon.

La ruptura se produjo de forma amistosa en 1995, antes de que el heredero pusiera rumbo a la Universidad de California en Berkeley para cursar sus estudios superiores.

Tras dejar atrás su noviazgo real y su posterior labor como gestora de algunos proyectos en televisión, Knudsen volcó su vida en el arte.

En la actualidad es una reconocida pintora profesional de estilo orgánico y semiabstracto, cuyos lienzos cotizan al alza y expone de forma habitual en las galerías más prestigiosas de Noruega.

También ha desarrollado su actividad profesional como ceramista y como ilustradora para firmas de moda. "He colaborado con la marca de ropa danesa Part Two durante 10 años, creando productos para ellos", destaca ella misma en sus redes sociales.

"Estos se venden en los 8 países donde Part Two distribuye sus productos. Confeccionamos bufandas de excelente calidad con estampados inspirados en mis pinturas", detalla en su cuenta de Instagram, donde suma más de 18.000 seguidores.

A día de hoy cuenta con su propio estudio de arte, el Atelier Cathrine Knudsen, situado en el barrio residencial de Slemdal, una de las zonas tradicionales y acomodadas de la capital noruega, en el distrito urbano de Vestre Aker. En él abre al público los miércoles de 12 a 17 horas y expone obras en óleo y monotipos.

En el ámbito personal, está casada con el empresario noruego Lars Jacob Tynes, nacido en 1970. La pareja mantiene una vida familiar discreta y reside en la zona oeste de Oslo, cerca de su taller artístico.

Celina Midelfart: la heredera que fascinó a Trump

El corazón del futuro rey perteneció también a Celina Midelfart, heredera de uno de los grandes imperios de salud y belleza del país nórdico (Midelfart AS). Su romance con Haakon transcurrió en el ámbito universitario mientras ambos completaban su formación académica.

Fue en el año 1995 cuando la prensa escandinava aireó el affaire con imágenes de ambos jóvenes en sus respectivas residencias de verano.

Nacida en 1973 y formada en la London School of Economics y en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, Midelfart es hoy una de las empresarias e inversoras más influyentes de Escandinavia.

Actualmente es presidenta de la firma Midelfart Capital AS y miembro de consejos de administración de gigantes como Mowi, la multinacional noruega del sector acuícola y agroalimentario.

Esta firma, que cotiza en la Bolsa de Oslo e integra el índice OBX, es la mayor empresa del mundo en producción y cría de salmón del Atlántico y una de las principales compañías de productos del mar a nivel global. Todo ello la sitúa como una de las corporaciones más importantes de la economía noruega y un pilar estratégico en la exportación de productos del mar de Escandinavia.

Midelfart está casada con el empresario e inversor Tor Olav Trøim, conocido en el ámbito corporativo internacional como uno de los financieros más influyentes de su país, especialmente en los sectores del transporte marítimo (shipping), la energía y las plataformas petrolíferas (offshore). Con él tiene un hijo.

La magnate ostenta, además, un hito singular en las crónicas de la alta sociedad internacional. Y es que, a finales de los años noventa, tras su ruptura con Haakon, mantuvo un noviazgo con el magnate estadounidense Donald Trump (80).

Ambos acudían juntos a los eventos más selectos de Nueva York hasta que, en una fiesta organizada por Victoria's Secret en 1998, Trump conoció a la modelo Melania Knauss.

Aquel encuentro llevó al futuro presidente de Estados Unidos a poner fin a su noviazgo con la empresaria noruega para iniciar el romance con la hoy exprimera dama.

Siri Kalvig fue pareja del rey Haakon VIII de Noruega entre 1998 y 1999. LinkedIN.

Siri Kalvig, meteoróloga de la televisión

El último gran romance conocido de Haakon antes de cruzarse con Mette-Marit tuvo lugar entre 1998 y 1999 con Siri Kalvig (1970). Por aquel entonces, Kalvig era uno de los rostros más populares, telegénicos y queridos de la televisión noruega por su labor como meteoróloga.

Aunque el noviazgo acaparó portadas en la prensa escandinava, la relación no llegó a consolidarse. Pese a ello, la trayectoria de Kalvig despegó con una brillantez formidable.

Tras fundar en 1997 Storm Weather Center, la primera compañía privada de predicción meteorológica del país, se doctoró en Tecnología Offshore por la Universidad de Stavanger y se convirtió en una autoridad europea en energía eólica marina y sostenibilidad.

Siri Kalvig, expareja del rey Haakon de Noruega. Redes sociales

Pionera de la tecnología limpia

Desde 2018, la expareja del monarca ejerce como directora ejecutiva de Nysnø Klimainvesteringer, el fondo de inversión estatal noruego enfocado en el desarrollo de tecnologías limpias para combatir el cambio climático.

Kalvig está casada con el empresario e inversor noruego Kjell-Inge Torgersen, con quien contrajo matrimonio en el año 2002. La pareja reside en la ciudad de Stavanger, en la costa suroeste de Noruega, y tienen tres hijos en común.

Mette-Marit, ausente en la primera foto como rey

Estas tres mujeres con identidades marcadas, carreras brillantes e independencia profesional formaron parte de la juventud del monarca antes de que el soberano uniera su destino al de Mette-Marit, quien, cabe resaltar, no aparece en su primer posado como rey.

A pesar de ser ella quien le acompañará a liderar la monarquía noruega del siglo XXI, Mette-Marit no está a su lado en la primera fotografía oficial del Jefe de Estado en calidad de Haakon VIII. Un mutismo, como poco, llamativo ante el panorama de crisis institucional que tiene por delante la Corona noruega.