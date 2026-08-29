El patinazo del chamán Durek Verrett tras la muerte de su "papá" Harald: presume de salud dos horas después del deceso

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett en el 18 cumpleaños de la princesa Ingrid. Gtres

El pasado viernes por la mañana, Noruega amanecía con la peor de las noticias: la muerte del que ha sido su rey durante 35 años. El anuncio se hizo oficial este viernes, 28 de agosto, a través de las redes sociales de la Casa de Glücksburg en torno a las 8:35 horas (hora local de Oslo).

Sin embargo, en medio del dolor nacional y la solemnidad institucional, un gesto desafortunado ha desviado la atención hacia el entorno familiar más directo del difunto soberano.

El chamán Durek Verrett (51 años) ha protagonizado un sonado patinazo de protocolo apenas dos horas después de que la noticia del deceso diera la vuelta al mundo.

En pleno impacto por la pérdida de su suegro, el guía espiritual estadounidense utilizaba su cuenta oficial de Instagram para repostear una publicación en la que se notificaba el éxito de la operación a la que acababa de ser sometido: un trasplante de riñón.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, en un post de Instagram. Redes sociales

Desafortunada coincidencia

La intervención quirúrgica del marido de la princesa Marta Luisa (54) tuvo lugar, curiosamente, en el Hospital Nacional de Oslo (Rikshospitalet), el mismo centro médico en el que el veterano Jefe de Estado acababa de perder la vida horas antes.

En un primer momento, resultó llamativo que Verrett compartiera en sus redes un emotivo mensaje de despedida dedicado al monarca, al que cariñosamente llamaba "papá" y de quien se mostraba visiblemente afligido: "Voy a extrañar todos los momentos divertidos que pasamos juntos", expresaba en sus plataformas digitales.

Durek Verrett se ha despedido de su suegro, el rey Harald, al que ha calificado como su "papá". @shamandurek

Sin embargo, la perplejidad entre los seguidores de la casa real escandinava llegó al constatar que, de forma casi simultánea y apenas 120 minutos después del anuncio oficial de la Corona, el chamán difundía también los detalles sobre su favorable evolución médica.

Un movimiento interpretado como una grave falta de protocolo, un profundo desconocimiento del impacto de los acontecimientos en el seno de su familia política o, en el mejor de los casos, un exceso de impulsividad en el manejo de sus redes sociales desde la propia convalecencia.

La reina Sonia y su hija la princesa Marta Luisa en el cortejo fúnebre que acompañó el traslado del féretro del rey Harald desde el Hospital Nacional de Oslo hasta el Palacio Real, este viernes, 28 de agosto. GTRES

Borrado exprés y ausencia en el cortejo fúnebre

Consciente, muy probablemente, de la inoportunidad de su publicación en una jornada de luto oficial, el estadounidense se percató de inmediato de su error y no tardó en fulminar el contenido a la mayor brevedad posible para intentar minimizar las posibles consecuencias de su desafortunado gesto.

Mientras Verrett aún se recupera de la cirugía, los miembros de la Familia Real han cumplido con los solemnes actos de despedida. El pasado viernes por la tarde, los miembros de la dinastía noruega acompañaron al féretro de Harald V a su salida de la capilla del hospital hasta el Palacio Real de Oslo en un emotivo cortejo fúnebre.

A la procesión no faltaron el nuevo rey Haakon VIII (53), su esposa Mette-Marit (53), los príncipes Ingrid Alexandra (22) y Sverre Magnus (20), y la reina Sonia (89), quien estuvo en todo momento arropada a su lado por su hija, la princesa Marta Luisa.