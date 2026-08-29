Marius Borg, la 'oveja negra' de los ahora reyes Haakon y Mette-Marit: la línea roja que deberán trazar para proteger la Corona

El histórico traspaso de la Corona en Noruega tras la muerte del rey Harald V abre un lógico capítulo de luto y renovación institucional, pero también establece un punto de inflexión definitivo en la gestión de las crisis familiares que amenazan el prestigio de la institución.

Con la entronización de Haakon (53 años) y el ascenso de Mette-Marit (53) al rango de reina consorte, se le debería cortar el grifo al díscolo de Marius Borg (29), el primogénito de Mette-Marit y, desde hoy, el garbanzo negro de la Corona.

¿Qué hacemos a partir de ahora con Marius?, es la pregunta que deberían hacerse desde Palacio. Tras haber arrastrado el honor del palacio a los tribunales, el primogénito de la soberana afronta un escenario radicalmente nuevo cuando cumpla su condena: el fin de toda fechoría impune.

Marius Borg. Gtres

La consigna de Palacio deberá ser tajante. Una vez que Borg cumpla, si así se decide, de forma íntegra, la condena de cuatro años de prisión por delitos de agresión sexual, lesiones y maltrato, su estilo de vida deberá ser sometido a una reestructuración absoluta.

De no alinearse con la discreción y el respeto que la dignidad real exige, el joven quedará completamente desvinculado de cualquier protección logística, pública o familiar por el bien de la Corona y el de su propia madre, si bien hay que puntualizar que el joven no pertenece a la Familia Real.

A diferencia de sus hermanos de madre, la princesa heredera Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, Borg nunca ha ostentado un título real ni tareas oficiales, pero su permanente asociación con la residencia oficial de Skaugum y con la propia Casa Real convirtió sus imprudencias personales en crisis institucionales.

El historial de incidentes se volvió insostenible en agosto de 2024, cuando fue arrestado en un apartamento de Oslo tras agredir físicamente a su entonces pareja, provocar destrozos en el inmueble y lanzar graves amenazas.

Aquel suceso destapó un estilo de vida rodeado de adicciones, vínculos con elementos del crimen organizado local y comportamientos violentos que avergonzaron profundamente a la institución.

Tras un posterior amago de rehabilitación y la admisión pública de sus problemas con el alcohol y los estupefacientes, los escándalos lejos de amainar terminaron por escalar al ámbito penal más grave.

La situación alcanzó su cénit con su detención por presuntas violaciones y agresiones sexuales contra varias mujeres incapaces de oponerse o consentir.

Marius Borg. Gtres

El juicio posterior, que culminó con una severa pena privativa de libertad, supuso la mayor travesía en el desierto para la reina Mette-Marit, quien se vio sometida al escrutinio público por el apoyo logístico y habitacional que su hijo continuaba recibiendo en las inmediaciones del palacio.

Todo ello, mientras al joven se le acumulaban las acusaciones judiciales y ella misma, la Princesa, lidiaba con su frágil salud, pues padece fibrosis pulmonar crónica y progresiva, una patología diagnosticada en 2018 y recientemente ha sido sometida a un trasplante de pulmón.

Cuentan las crónicas noruegas que ahora sí Marius está cambiando, que tiene la firme voluntad de reconducir su vida. Prueba de ello es que este pasado jueves, 27 de agosto, ha sorprendido a propios y extraños acudiendo al hospital para arropar al rey Harald en sus últimas horas de vida.

Con la muerte de Harald V -un soberano querido que ejerció durante décadas de mediador paciente ante los reveses familiares-, la jefatura del Estado pasa a manos de Haakon, un monarca dispuesto a aplicar mano dura para preservar la legitimidad de la institución ante una ciudadanía cada vez más exigente con la ejemplaridad.

El soberano y la reina Mette-Marit han asumido que el futuro de su reinado y el de la futura reina Ingrid Alexandra no pueden estar a merced de nuevos episodios policiales o nocturnos de Borg.

Por ello, la estrategia de Palacio a la salida de prisión de Borg contempla un confinamiento privado estricto, alejado por completo de los focos mediáticos, de la vida nocturna de la capital y de los terrenos oficiales de la administración de la Corona.

El mensaje que se traslada desde los círculos de poder de Oslo es inequívoco: a Marius se le ha agotado el crédito impune del que disfrutó durante su juventud.

La justicia ordinaria ha dictaminado la responsabilidad penal de sus actos, y el nuevo reinado de Haakon y Mette-Marit marcará el límite definitivo para que las imprudencias de un ciudadano privado no vuelvan a poner en peligro la continuidad de la Corona noruega.

Los otros desafíos que encaró Harald

Más allá de las controversias judiciales del díscolo Marius, la vida familiar de Harald V de Noruega estuvo atravesada por profundas crisis afectivas e institucionales que pusieron a prueba la cohesión de la dinastía.

El primer gran golpe emocional ocurrió en el seno de su matrimonio, cuando para casarse con la plebeya Sonia Haraldsen debió lidiar durante nueve años con la firme oposición de su padre, el rey Olav V, abriendo un cisma de tensiones dinásticas que amenazó con dejar el trono vacante antes de su coronación.

Décadas más tarde, la trágica pérdida de su exyerno, el escritor Ari Behn -quien se quitó la vida el día de Navidad de 2019 tras un tortuoso divorcio de la princesa Marta Luisa-, sumió al soberano en uno de sus momentos personales más oscuros, obligando al monarca a ejercer de pilar de contención para sus tres nietas huérfanas.

Marius Borg junto a su madre, la princesa Mette-Marit. Getty Images

A este dolor se sumó el permanente quebradero de cabeza provocado por el perfil público de la propia Marta Luisa, cuyos singulares proyectos empresariales y su posterior relación con el polémico chamán estadounidense Durek Verrett desgastaron la credibilidad de la Corona.

El monarca se vio forzado a intervenir institucionalmente para trazar un estrecho límite entre los negocios de la pareja y la imagen real, y la propia Marta Luisa se apartó de sus funciones oficiales en 2022 para frenar la sangría de reputación de la monarquía.

Harald de Noruega vivió sus últimos años intentando equilibrar su firme papel de jefe de Estado con la comprensión hacia las decisiones de su círculo íntimo, en una constante labor de mediación que buscaba proteger la continuidad institucional.