Haakon VIII estrena su reinado junto a su hija Ingrid: primeras audiencias privadas y próximo juramento ante el Parlamento

Noruega vive este sábado una jornada histórica y profundamente emotiva. Apenas unas horas después de la muerte del rey Harald V, su hijo, Haakon VIII (53 años), ha comenzado una nueva etapa al frente de la Corona noruega en medio del duelo de todo un país.

El nuevo monarca y su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra (22), protagonizarán sus primeras audiencias privadas de condolencias mientras se prepara uno de los actos más solemnes de este cambio de reinado: su juramento de fidelidad a la Constitución ante el Parlamento.

Harald V falleció el pasado viernes, 28 de agosto, a los 89 años, después de que su estado de salud se agravara en las últimas horas. El monarca había ingresado el pasado 17 de agosto en el hospital debido a una . La Casa Real comunicó a primera hora de la mañana la muerte de una figura que, durante 35 años de reinado, se convirtió en uno de los grandes referentes y símbolos de unidad del país.

Su fallecimiento ha llevado a Noruega a decretar el luto nacional. Las muestras de dolor y afecto se han sucedido desde el anuncio de su muerte, con miles de ciudadanos trasladando sus condolencias a la familia real a través de los canales habilitados y de los libros de firmas instalados en distintos ayuntamientos.

Haakon VIII de Noruega y su hija, la princesa Ingrid Alexandra, este viernes, 28 de agosto, durante el Consejo de Estado extraordinario en el Palacio Real tras la muerte del rey Harald V. @norwegianroyalfamily

Primeras audiencias de Haakon y su hija

En medio de este ambiente de duelo, Haakon VIII comienza a asumir públicamente sus nuevas responsabilidades como jefe de Estado. Este sábado, a partir de las 17.30 horas, el rey celebrará en el Palacio Real una serie de audiencias de condolencias acompañado por su hija y heredera.

Ambos recibirán, en primer lugar, al presidente del Storting, el Parlamento noruego, Masud Gharahkhani. Posteriormente mantendrán encuentros con la presidenta del Tribunal Supremo, Toril Marie Øie, y con el obispo presidente de la Iglesia de Noruega, Olav Fykse Tveit.

La presencia de Ingrid Alexandra junto a su padre en una jornada tan significativa simboliza también la continuidad de la institución y el inicio de una nueva etapa para la familia real. Mientras Haakon VIII acaba de convertirse en rey, su hija comienza a consolidarse ahora como la futura heredera de la Corona.

Primera imagen de Haakon de Noruega convertido ya en rey Haakon VIII. Redes Sociales

Un juramento histórico ante el Parlamento

La transición institucional continuará el próximo martes, cuando Haakon VIII preste juramento de fidelidad a la Constitución ante el Storting. El acto formalizará su compromiso como nuevo monarca y jefe de Estado y supondrá uno de los momentos más importantes de los primeros días de su reinado.

El primer ministro, Jonas Gahr Støre, ha resumido el sentimiento que domina estas horas en Noruega con unas palabras dirigidas a la población: "Toda una nación está unida en el duelo y la gratitud".

Haakon VIII sucede así a una de las figuras más longevas de la realeza europea. Harald V, que permaneció 35 años en el trono, era el monarca de mayor edad de Europa en el momento de su fallecimiento y había sido una figura especialmente querida por los noruegos.

Harald V ya descansa en el Palacio Real

Mientras el nuevo rey comienza a ejercer sus funciones, Noruega prepara también la despedida de Harald V. El féretro del monarca llegó el viernes por la tarde al Palacio Real de Oslo tras un recorrido marcado por la emoción y el silencio.

Uno de los momentos más conmovedores se vivió a las puertas del hospital donde falleció el rey. Los sanitarios salieron al exterior para despedir y rendir homenaje al monarca cuando el coche fúnebre emprendió su marcha. La salida del cortejo se produjo unos 20 minutos más tarde de lo previsto y estuvo acompañada por escenas de profundo respeto.

La familia real quiso acompañar a Harald V hasta el final. Tras el coche fúnebre circulaban los vehículos en los que viajaban sus familiares, que abandonaron la capilla del hospital después de despedirse, en la intimidad, de quien para ellos era, además de su rey, marido, padre y abuelo.

A las 19.13 horas, la Guardia Real trasladó el féretro desde el vehículo hasta el interior del Palacio Real, donde ha quedado instalado el espacio destinado a la capilla ardiente. Se espera que el velatorio se prolongue durante varios días.

Imagen con la que la Casa Real de Noruega ha anunciado la muerte, este viernes 28 de agosto, del rey Harald. @detnorskekongehus

Último adiós al rey Harald

Los ciudadanos tendrán la oportunidad de despedirse personalmente de Harald V en la capilla del Palacio Real, donde su féretro permanecerá hasta la celebración del funeral y el posterior sepelio.

El homenaje se extenderá también a todo el país. Este domingo se celebrarán oficios religiosos en catedrales e iglesias de Noruega en memoria del fallecido soberano.

Durante el traslado del féretro hasta el Palacio, Oslo quedó sumida en una atmósfera de recogimiento. En una tarde marcada por la lluvia y la tristeza, el silencio se adueñó de las calles mientras los ciudadanos acompañaban, de una u otra manera, el último viaje de un rey que durante más de tres décadas estuvo al frente de la Corona.

Ahora, mientras Harald V recibe el homenaje de su pueblo, Noruega comienza simultáneamente una nueva página de su historia.

Haakon VIII se enfrenta a sus primeras horas como rey acompañado por su hija y heredera, Ingrid Alexandra, con el país todavía sumido en el dolor, pero con la vista puesta ya en una nueva generación de la monarquía.