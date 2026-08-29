Haakon se dirige por primera vez a la nación como rey de Noruega en un emocionado discurso: "Ahora es mi turno"

El rey Haakon VIII ha ofrecido su primer discurso a la nación desde el Palacio Real de Oslo. EFE

El rey Haakon VIII (53 años) se ha dirigido este sábado por primera vez a la nación noruega desde que asumió el trono tras la muerte de su padre, el rey Harald V. El nuevo monarca ha pronunciado un discurso conmemorativo a las 19:30 horas, en el que ha rendido un emotivo homenaje a quien fuera jefe de Estado de Noruega durante más de 35 años.

La Casa Real había anunciado previamente que Haakon VIII tomaría la palabra en un mensaje enfocado en la memoria de su progenitor, fallecido a primera hora del viernes, 28 de agosto, en el Hospital Nacional de Oslo (Rikshospitalet).

El discurso, retransmitido en directo por las principales cadenas de televisión del país, encabezadas por la corporación pública NRK, ha supuesto la primera intervención oficial del monarca ante los ciudadanos en su nueva condición de jefe de Estado.

Como era de esperar, de sus palabras se ha desprendido, a partes iguales, el dolor de un hijo por la pérdida de su padre, y el orgullo de un príncipe que dice adiós a su rol como heredero al trono para convertirse formalmente en rey, siguiendo "el ejemplo" de su progenitor.

Al margen de sus emocionadas palabras al hablar de su predecesor, han llamado poderosamente la atención los detalles ornamentales del escenario elegido para la lectura. El salón de espejos del Palacio Real de Oslo estaba abarrotado de fotografías familiares.

Y en la mesa de despacho en la que se ha sentado el nuevo rey no ha faltado un retrato de su padre, arropado por dos velas encendidas sobre sendos candelabros de plata.

Detalle de las fotos de familia del salón de Espejos del Palacio Real de Oslo, donde Harald VIII ha pronunciado su primer discurso a la nación. EFE

"Mi padre conseguía que quienes estaban a su alrededor se sintieran tranquilos"

"Harald V, mi padre, a quien tanto quería. Estamos de luto", ha empezado diciendo, antes de mostrar su agradecimiento por las numerosas muestras de afecto y condolencias que la familia ha recibido desde el fallecimiento del monarca.

El nuevo rey ha aprovechado también su intervención para recordar la faceta más personal de su padre, aquella que conocían de cerca sus familiares. "Gracias por haber sido un padre tan bueno para Marta Luisa y para mí, cálido y seguro", ha dicho.

En su recuerdo, Harald V ha sido un abuelo cercano y divertido, un esposo atento y una figura fundamental para mantener unida a toda la familia.

Haakon VIII ha puesto además el acento en algunos de los principios que guiaron la vida de su padre. Según ha explicado, Harald V permaneció siempre fiel a sus convicciones, se preocupó por proteger y cuidar de los suyos y contaba con una autoridad natural que también se hacía sentir en el ámbito familiar.

A lo largo de su discurso, el nuevo monarca ha destacado la capacidad de su progenitor para escuchar, la serenidad que transmitía y su forma de relacionarse con las personas que encontraba a su paso. "Mi padre siempre conseguía que quienes estaban a su alrededor se sintieran tranquilos", ha señalado.

Retrato familiar del rey Haakon con su mujer, Mette-Marit, y sus hijos. EFE

"Mi madre contribuyó a que fueran una pareja sólida"

También ha querido recordar la relación que mantenía con los más jóvenes y su especial cercanía con niños y adolescentes, a quienes trataba "con respeto y generosidad".

Sus palabras han ido después más allá de la esfera familiar para repasar algunos de los episodios que marcaron el reinado de Harald V. Haakon VIII ha evocado desde el perdón dirigido al pueblo hasta la respuesta de su padre tras los atentados de Utøya, algunos de los momentos más relevantes de sus años al frente de la Corona.

Uno de los pasajes más emocionantes ha llegado cuando el rey ha hablado de su madre, la reina Sonia.

Haakon VIII ha querido reconocer la importancia de la figura que desempeñó durante décadas al lado de Harald V y ha subrayado que ambos afrontaron juntos su papel como pareja y como compañeros de vida: "Ella contribuyó a que juntos fueran una pareja real sólida".

Haakon VIII ha ofrecido su primer discurso a la nación en el Palacio Real de Oslo. EFE

"Feliz aniversario, querida madre"

La referencia resultaba todavía más especial por la coincidencia de la fecha con el aniversario de boda de sus padres.

El nuevo monarca ha aprovechado ese momento para dedicarle a su progenitora unas palabras especialmente emotivas: "Hoy se cumplen 58 años desde que se casaron. Feliz aniversario de bodas, querida madre".

El final del discurso ha dejado una de las declaraciones más contundentes de Haakon VIII. El rey ha recordado que Harald V siempre animó a cada miembro de la familia a seguir su propio camino y a encontrar su particular manera de hacer las cosas.

Tras recordar la sucesión que llevó de Haakon VII a Olav V y, posteriormente, a Harald V, ha resumido su propia llegada al trono con una frase: "Ahora es mi turno".

Por último, Haakon VIII ha agradecido el respaldo de Mette-Marit, de sus hijos, de Sonia y de Marta Luisa, y ha destacado la necesidad de mantenerse unidos "en los momentos difíciles".

Intensa jornada para el nuevo rey

"Su Majestad el rey Haakon VIII pronunciará un discurso en memoria de su padre, el rey Harald", había informado la institución monárquica a través de un comunicado oficial horas antes de la emisión del mensaje.

Con la muerte de Harald V, el príncipe heredero se ha convertido de forma automática en el soberano de Noruega en virtud del ordenamiento constitucional, mientras que su esposa, Mette-Marit (53 años), ha pasado a ostentar el título de reina consorte.

La intervención de este sábado se ha configurado como uno de los actos de mayor calado simbólico en los primeros compases del nuevo reinado, sirviendo de puente entre el duelo nacional y la continuidad de la institución.

Antes de dirigirse al país, Haakon VIII ya había protagonizado junto a su hija mayor, la princesa heredera Ingrid Alexandra (22), sus primeras apariciones públicas en sus nuevas funciones dinásticas.

Padre e hija acudieron juntos al Consejo de Estado extraordinario celebrado el viernes en el Palacio Real de Oslo, escenificando de forma inmediata la línea de sucesión de la Casa de Glücksburg.

También han estado juntos en su segunda cita oficial conjunta, esta tarde a las 17:30 horas en el Palacio Real. Ambos han recibido en audiencia de condolencia al presidente del Storting, Masud Gharahkhani, a la presidenta del Tribunal Supremo, Toril Marie Øie, y al máximo representante de la Iglesia de Noruega, el obispo Olav Fykse Tveit.

Por su parte, la reina Mette-Marit ha mantenido un perfil más discreto, limitando su presencia a acompañar a la familia en la procesión fúnebre que trasladó los restos mortales de Harald V desde el centro hospitalario hasta la residencia oficial de la familia real.

El féretro del rey Harald V, a su llegada al Palacio Real de Oslo, el pasado viernes, 28 de agosto. @detnorskekongehus

Noruega despide a un monarca histórico

Mientras Haakon VIII inicia sus funciones ejecutivas y de representación, la sociedad noruega continúa despidiendo a uno de los monarcas más populares y respetados de Europa. Tras el traslado de sus restos al Palacio Real de Oslo, el féretro quedó instalado en la capilla palatina, donde se velan sus restos en la intimidad familiar previa a los actos de Estado.

Durante las próximas jornadas, los ciudadanos tendrán la oportunidad de acudir a las capillas ardientes y libros de condolencias habilitados para rendir su último homenaje.

Desde la tarde del viernes, los alrededores de la residencia real en la capital se han llenado de arreglos florales, velas encendidas y notas de agradecimiento en memoria del soberano que guio al país desde 1991.

El tributo a Harald V continuará este domingo con la celebración de servicios religiosos solemnes en la Catedral de Oslo y en templos de toda la geografía noruega.

El país combina así las honras fúnebres a su difunto rey con los preparativos para la vertiente institucional de la sucesión, que culminará el próximo martes 1 de septiembre con el juramento constitucional de Haakon VIII ante el Storting (Parlamento).