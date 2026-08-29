Felipe VI, el espejo perfecto para la Casa Real de Noruega: las 6 lecciones del Rey de las que Haakon debe tomar buena nota

El relevo dinástico en el norte de Europa marca el inicio de una nueva era para la Casa de Glücksburg. Tras la muerte de Harald V, el ascenso al trono de Haakon de Noruega (53 años) sitúa al nuevo monarca nórdico ante un espejo institucional muy concreto: el de la Zarzuela.

Separados por el mapa europeo, pero unidos por los rigores de su tiempo, Haakon VIII y el rey Felipe VI (58) encarnan la misma respuesta generacional a los desafíos de la monarquía parlamentaria del siglo XXI.

Ambos reyes comparten una hoja de ruta marcada por seis lecciones de supervivencia institucional que el Jefe de Estado español ya ha tenido que poner a prueba en nuestro país a lo largo de sus 12 años de reinado y de las que el recién estrenado soberano noruego deberá tomar buena nota.

El rey Felipe VI y Harald de Noruega, en un partido del Roland Garros, en 2022, en París. GTRES

1. Relevo generacional en plena crisis reputacional

Afrontar el ascenso al trono en medio de la tormenta es, quizás, la coincidencia más amarga entre ambos monarcas.

Cabe recordar que Felipe VI asumió la Corona hace ya 12 años tras la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos I (88), en un escenario socavado por los escándalos financieros y personales que rodeaban entonces al rey emérito.

Juan Carlos firmó la ley orgánica de su abdicación el 18 de junio de 2014, que se hizo efectiva un día después, el 19 de junio, momento en el que su hijo se convirtió formalmente en rey de España.

Su paso a un lado se produjo en el momento más crítico de su mandato, forzado por un desgaste reputacional e institucional en el seno de la Casa Real.

El estallido del caso Nóos (en noviembre de 2011), que llevó al banquillo de los acusados a Iñaki Urdangarin (58) y a la infanta Cristina (61), unido a la polémica cacería de elefantes en Botsuana junto a Corinna Larsen (62) en plena crisis económica, hundió la valoración pública de la Corona y puso en entredicho el consenso político heredado de la Transición.

Juan Carlos I y Felipe VI en una imagen de archivo. GTRES GTRES

A este complejo escenario mediático y social se le sumó también el deterioro físico del monarca, lastrado por continuas operaciones y problemas de movilidad.

Ante el riesgo de un desplome de la monarquía, la renuncia al trono se articuló como una operación de Estado urgente para frenar el descontento popular y ceder el testigo al único hijo varón de Juan Carlos y la reina Sofía (87).

Felipe VI asumió la Jefatura del Estado con la misión prioritaria de regenerar la imagen de la institución mediante un modelo de estricta transparencia y ejemplaridad. Algo que ha cumplido a rajatabla desde su primer día como Rey hasta hoy.

Harald de Noruega junto a su hijo, Haakon. Gtres

Por su parte, Haakon VIII ciñe la corona en un clima de desafección pública sin precedentes en Oslo, provocado por la condena penal de Marius Borg Høiby (29) y la sobreexposición mediática de su periferia familiar.

En ambos casos, el trono no se recibe como un cheque en blanco, sino como un ejercicio de reconstrucción absolutamente prioritario para recuperar la confianza ciudadana.

Felipe VI y Letizia, el día de su boda, el 22 de mayo de 2004. TVE

2. Elecciones de pareja que desafiaron a la tradición

Tanto el monarca español como el noruego rompieron los moldes al elegir a sus consortes, imponiendo el amor sobre los viejos manuales de la realeza.

Felipe VI unió su vida a Letizia Ortiz Rocasolano (53), una reconocida periodista de televisión y divorciada; Haakon hizo lo propio con Mette-Marit Tjessem Høiby, madre soltera y con un pasado juvenil convulso.

En ambos casos, los dos optaron por compartir su vida con mujeres burguesas, ajenas por completo en su momento al protocolo de palacio y a las viejas tradiciones de la institución monárquica. La prioridad para ellos fue dejarse llevar no los criterios de la razón, sino por los del corazón.

Haakon y Mette-Marit. Geety Images

Los inicios de los años 2000 marcaron un hito decisivo en la renovación de las monarquías europeas con las bodas de ambos herederos, sellados con jóvenes alejadas del ámbito aristocrático.

Mientras que Haakon contrajo matrimonio con Mette-Marit el 25 de agosto de 2001 en la catedral de San Salvador de Oslo, desafiando el debate social por el pasado de la joven, Felipe VI protagonizó una histórica boda de Estado tres años después, el 22 de mayo de 2004, al darle el 'sí, quiero' a Letizia en la catedral de la Almudena de Madrid.

Las dos ceremonias redefinieron el perfil de las futuras reinas consortes del siglo XXI y marcaron el camino en el que la imagen de las reinas Letizia y Mette-Marit se terminó convirtiendo en activos fundamentales para la cercanía de la institución.

La Familia Real, con la reina Sofía, en Mallorca, el pasado sábado, 8 de agosto. GTRES

3. La reducción del núcleo operativo de la Familia Real

Proteger el núcleo duro de la Corona exige, en ocasiones, decisiones dolorosas en el ámbito privado.

Tras el estallido del caso Nóos, Juan Carlos I no dudó en trazar una línea roja: apartó cautelarmente a las infantas Cristina y Elena (62) de la agenda oficial.

Si bien el actual Emérito aplicó un apartado cautelar, Felipe VI ejecutó el cordón sanitario definitivo y formal al subir al trono. Su actuación no buscó un castigo personal sino institucionalizar y blindar ese alejamiento de manera permanente mediante una estricta reorganización normativa.

A través de un Real Decreto dictado tras su proclamación, el monarca redujo la Familia Real a los Reyes (Felipe y Letizia), sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y los reyes eméritos.

Con esta medida, Elena y Cristina pasaron a ser consideradas únicamente "familia del Rey", quedando excluidas definitivamente de los compromisos de la Zarzuela y de la asignación del presupuesto del Estado.

Ahora, Haakon se ve obligado a replicar ese mismo cortafuegos institucional. Tras la renuncia de la princesa Marta Luisa (54) a sus funciones oficiales el 8 de noviembre de 2022 para dedicarse a sus negocios junto al chamán Durek Verrett (51), el nuevo soberano escandinavo debe concentrar el peso de la Corona en un círculo drásticamente limitado.

Con la partida de Harald V, el círculo operativo de la Corona noruega queda acotado a su mínima expresión histórica.

El nuevo rey Haakon VIII apoyará el peso representativo de la institución exclusivamente en su esposa y en la heredera al trono, la princesa Ingrid Alexandra, asistidas de forma puntual por el príncipe Sverre Magnus, el apoyo de la princesa Astrid (94) y la figura de su madre, la reina Sonia.

Un núcleo sumamente reducido que blinda la Jefatura del Estado frente a las polémicas que rodean a Marta Luisa y a Marius Borg, concentrando toda la representación oficial en la línea directa de sucesión.

El rey Felipe VI durante su discurso de la Pascua Militar, en 2024. Efe Efe

4. Instrucción académica y militar del siglo XXI

Ni la improvisación ni el mero linaje bastan para sostener una Jefatura de Estado moderna. Felipe VI y Haakon VIII representan a la generación de reyes mejor preparados de la historia de Europa.

Ambos combinaron una estricta instrucción por las academias de las Fuerzas Armadas de sus respectivos países con una sólida formación universitaria internacional enfocada en las ciencias políticas y las relaciones internacionales.

Felipe VI completó su formación universitaria en la Universidad de Georgetown (Washington D. C.). Por su parte, Haakon lo hizo entre la Universidad de California en Berkeley y la London School of Economics.

Felipe VI, Juan Carlos I y Sofía en una imagen de archivo. GTRES GTRES

5. La sombra de un padre de escala histórica

Sustituir a un icono nacional es una tarea ingrata. Si Juan Carlos I fue el arquitecto del consenso en la Transición democrática española; Harald V encarnó durante 35 años la cercanía y el pegamento emocional de la sociedad noruega.

Felipe VI ha demostrado que la única manera de superar una sombra tan alargada era distanciar el liderazgo de la nostalgia, apostando por una neutralidad escrupulosa, la transparencia presupuestaria y una ejemplaridad sin fisuras.

Ese es, precisamente, el espejo en el que Haakon debe mirarse para consolidar su propia autoridad moral.

leonor GTRES

6. Dos herederas al trono preparadas

El futuro de ambas dinastías está escrito en femenino y comparte una quinta generacional. La princesa Leonor (nacida en 2005) e Ingrid Alexandra (nacida en 2004) son la cara visible de la continuidad monárquica en Europa.

Ambas jóvenes han iniciado de forma paralela una rigurosa instrucción militar y han asumido un protagonismo institucional creciente a una edad temprana.

La experiencia española en la proyección pública de la Princesa de Asturias ofrece a Haakon un modelo probado para calibrar la exposición y la preparación de la futura reina de Noruega.