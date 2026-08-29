La Casa Real de Noruega confirma la fecha y lugar del funeral de Harald V, marcado por la ausencia de Mette-Marit

La Casa Real de Noruega ha hecho públicos los primeros detalles oficiales sobre las honras fúnebres del rey Harald V, fallecido este viernes 28 de agosto a los 89 años de edad.

En un comunicado institucional emitido desde Oslo, la institución ha confirmado tanto el marco de los actos de despedida como una sonada ausencia que ha acaparado todas las miradas: la de la reina consorte Mette-Marit (53 años) en los primeros cultos de homenaje.

Este domingo, 30 de agosto, el país nórdico vivirá una jornada de luto de alta carga emotiva con la celebración de varios oficios religiosos distribuidos por toda la geografía nacional.

Dos días después de la partida del emblemático monarca, la ciudadanía y los miembros de la Casa de Glücksburg volverán a contener el aliento en unas exequias que prometen ser, una vez más, dolorosas y sumamente conmovedoras para el pueblo noruego.

El rey Haakon, su mujer Mette-Marit y su hija, Ingrid de Noruega, salen de la capilla del hospital para acompañar la comitiva fúnebre de Harald V. Getty

El servicio de Asker y una sonada ausencia

El acto central de la jornada dominical tendrá lugar a las 11:00 horas en la histórica iglesia de Asker. Hasta allí se desplazará la familia real al completo encabezada por el nuevo soberano, el rey Haakon VIII (53), quien acudirá acompañado por su madre, la reina Sonia (89), y por sus dos hijos, la princesa heredera Ingrid Alexandra (22) y el príncipe Sverre Magnus (20).

Sin embargo, en el banco reservado para la familia real faltará una figura clave. La Casa Real ha confirmado que Mette-Marit no asistirá a este servicio litúrgico.

La esposa del monarca mantiene, por el momento, una restringida implicación en la agenda pública mientras continúa con su proceso de recuperación tras el complejo trasplante de pulmón al que fue sometida el pasado mes de junio.

Desde la portavocía del Palacio Real de Oslo han querido matizar que esta circunstancia de salud ya había sido comunicada con anterioridad a la opinión pública, precisando que la reina consorte "tiene una participación limitada en actos oficiales".

Aunque Mette-Marit debe dosificar sus apariciones públicas en estos primeros días, sí estará presente en el funeral de Estado y en otros actos principales dedicados a la memoria de su suegro.

El doloroso recuerdo del traslado por las calles de Oslo

Las imágenes del próximo domingo enlazarán directamente con la conmoción vivida el pasado viernes en el corazón de la capital. El traslado del féretro con los restos mortales de Harald V desde el Hospital Nacional de Oslo (Rikshospitalet) hasta la capilla del Palacio Real dejó estampas de profundo dolor que encogieron el corazón de los noruegos.

Durante aquel cortejo fúnebre, miles de ciudadanos flanquearon en silencio las calles del centro de la ciudad mientras la familia real, visiblemente afectada y encabezada por un desolado Haakon VIII, acompañaba los restos del monarca que guio los destinos del país durante más de tres décadas.

E3l féretro del rey Harald ha recorrido las principales calles de Oslo. NRK

Flores, velas encendidas y notas de agradecimiento siguen acumulándose a las puertas de la residencia oficial en un continuo goteo de tributo popular.

Noruega se adentra así en un fin de semana marcado por la dualidad institucional: el dolor por el adiós a uno de los reyes más queridos de su historia reciente y la consolidación de un nuevo reinado que da sus primeros pasos bajo la atenta y respetuosa mirada de todo un país.