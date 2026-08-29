Boda real en Liechtenstein: el príncipe Jorge, de 27 años, se casa con la aristócrata alemana Maria-Nives von der Leyen

El príncipe Georg de Liechtenstein ha anunciado que se casará el año que viene. @christinsqueens

La Casa Principesca de Liechtenstein vuelve a estar de enhorabuena. Apenas un año después del enlace de la princesa María Carolina (29 años) con Leopoldo Maduro Vollmer (35) en Vaduz, el principado centroeuropeo comienza a prepararse para otra gran celebración dinástica: el príncipe Jorge (Georg) de Liechtenstein (27) pasará por el altar con su prometida, la princesa Maria-Nives von der Leyen (25).

La feliz noticia fue confirmada con "gran alegría" desde el Castillo de Vaduz mediante un comunicado emitido el viernes 28 de agosto por los príncipes herederos Alois (58) y Sophie (58).

En la nota, los orgullosos padres y herederos del Principado se han mostrado "encantados" y han compartido el entusiasmo de toda la familia por el futuro enlace de su hijo menor, fijado para finales del verano de 2027.

Aunque por ahora la casa real mantiene la fecha exacta y la ubicación concreta bajo estricto secreto, sí se ha confirmado un detalle clave de la logística nupcial: el enlace se celebrará en Alemania.

El novio vive en Nueva York

El novio, el príncipe Georg Antonius Konstantin Maria, nació el 20 de abril de 1999 en Grabs (Suiza). Tercer hijo de los príncipes herederos, completó su formación escolar entre Vaduz e Inglaterra antes de adentrarse en la educación universitaria superior.

Tras cursar estudios en la prestigiosa Universidad de St. Gallen y en la ESCP Business School, en sus sedes de Turín y Berlín, obtuvo su licenciatura en Administración de Empresas en 2023.

En la actualidad, el joven príncipe reside en Nueva York, donde desarrolla su carrera profesional dentro del sector tecnológico.

Orígenes aristocráticos: la dinastía von der Leyen

Por su parte, Maria-Nives von der Leyen vive en Viena, donde trabaja desde finales de 2024 en una agencia de marketing tras haberse formado también en Berlín y el Reino Unido.

La joven no es una desconocida dentro de los círculos aristocráticos europeos. La futura esposa del príncipe Jorge pertenece a una casa noble alemana con una extensa historia a sus espaldas. Es la hija menor del príncipe Philipp von der Leyen und zu Hohengeroldseck y de la baronesa Elisabeth von Gagern.

La familia von der Leyen estuvo vinculada durante siglos a diversos territorios del suroeste de Alemania y llegó incluso a dar nombre a un principado soberano creado en 1806 bajo el amparo de la Confederación del Rin.

Aunque en la actualidad ya no ostentan un papel como dinastía reinante, su padre continúa al frente de la casa principesca.

Alois y Sophie de Liechtenstein, en la boda de Victoria de Suecia, en 2010. GTRES

Cambios históricos en la dinastía

El anuncio del compromiso llega apenas dos semanas después de que Liechtenstein protagonizara un hito institucional. El pasado 15 de agosto, con motivo de la celebración del Día Nacional, el príncipe heredero Alois anunció la histórica reforma de su ley de sucesión, una medida que pone fin a la tradicional ley sálica que excluía a las mujeres de la línea al trono.

La decisión, apoyada por una mayoría de dos tercios de los miembros con derecho a voto dentro de la familia real, sitúa al principado a la par de las demás monarquías europeas al establecer la primogenitura absoluta.

Sin embargo, la enmienda no alterará los puestos de la actual generación de la familia real. El cambio legislativo se aplicará exclusivamente a las futuras generaciones, asegurando que las descendientes nacidas a partir de la entrada en vigor de la norma puedan optar a la sucesión en igualdad de condiciones.