Muere a los 34 años el rey de Tooro: llegó al trono con 3 y logró el récord Guinness al "monarca más joven del mundo"

En tan solo unas horas, el destino ha querido tejer un caprichoso y trágico paralelismo geopolítico en el mapa de las monarquías. La coincidencia temporal ha unido en el luto a dos universos aparentemente distantes: el de los salones del Palacio Real de Oslo y el del trono tradicional de Fort Portal, en el oeste de Uganda.

Este viernes, 28 de agosto, mientras la Vieja Europa dice adiós a Harald V de Noruega, fallecido a los 89 años como el decano de los soberanos de Europa, el continente africano llora la prematura pérdida del soberano más joven del planeta.

Con tan solo 34 años de edad, ha muerto el Omukama Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, líder cultural y espiritual del reino de Tooro.

El fallecido rey de Tooro, en una imagen de las redes sociales. @toorokingdom

La confirmación institucional ha llegado al filo de la medianoche previa. El primer ministro del reino, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, ha formalizado la trágica noticia mediante un comunicado oficial.

"Con profunda tristeza y gran pesar, anunciamos el fallecimiento de Su Majestad el Omukama de Tooro, el rey Oyo, aproximadamente a las 22:00 horas del jueves 27 de agosto", reza el escrito.

El anuncio ponía fin a semanas de preocupación e intensas especulaciones en la región, donde la figura del monarca constituía un pilar de cohesión social para el pueblo batooro.

Aunque las circunstancias médicas exactas han sido tratadas con reserva, sí ha trascendido que el monarca llevaba semanas ingresado en estado crítico en un hospital de Estados Unidos combatiendo un proceso oncológico.

La propia jefatura de Gobierno de Tooro había apelado en días anteriores a la prudencia ante los rumores que ya circulaban por Kampala, hasta que el desenlace fatal ha terminado por confirmarse.

El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukiidi IV ascendió al trono con apenas 3 años. @toorokingdom

El niño rey que conquistó el Libro Guinness

La trayectoria vital de Oyo Rukidi IV quedó marcada desde la infancia por una responsabilidad prematura. Nacido el 16 de abril de 1992, en 1995, tras la repentina muerte de su padre, el Omukama Patrick David Matthew Kaboyo Rwamuhokya Olimi III, a causa de un infarto, era entronizado con tan solo tres años en una ceremonia ancestral entre tambores y ropajes sagrados.

Fue así como se convirtió en el 13º gobernante del reino de Tooro y, en su momento, en el gobernante más joven del mundo.

Su prematura coronación dio la vuelta al mundo y le valió la entrada directa en el Libro Guinness de los Récords como "el monarca en ejercicio más joven de la Tierra".

Durante su infancia, un consejo de regentes asumió la tutela del reino mientras el joven soberano completaba su formación académica entre Uganda y el Reino Unido.

No fue hasta 2010, al alcanzar la mayoría de edad, cuando asumió la plenitud de los atributos de su cargo.

Tooro, enclavado en las exuberantes estribaciones de las montañas Rwenzori, representa uno de los cinco reinos tradicionales reconocidos por la Constitución de Uganda. Si bien el Estado moderno no les otorga facultades legislativas o presupuestarias, estas instituciones dinásticas ostentan un inmenso poder blando, un arbitraje moral de primer orden y una devoción popular incuestionable.

Soltero y padre de un hijo

La inesperada desaparición del soberano abre ahora un complejo escenario sucesorio cargado de secretismo.

Para sorpresa de la opinión pública, el primer ministro ha revelado tras el deceso que el monarca deja un príncipe heredero. La existencia de este primogénito era un secreto celosamente guardado en la corte, dado que el rey Oyo permanecía soltero.

Siguiendo las costumbres ancestrales del pueblo batooro, la identidad del futuro soberano no se hará pública hasta que concluyan los ritos funerarios y se cumpla con el protocolo tradicional de la casa real.

La historia reciente del linaje de Tooro ha estado impregnada además de singulares conexiones internacionales. Durante años, la familia real mantuvo estrechos lazos diplomáticos y financieros con el derrocado líder libio Muamar el Gadafi, quien llegó a ser nombrado "protector" del reino tras financiar la restauración del palacio real de Karuzika.

Las cuatro monarquías de Uganda

Cabe recordar que, a día de hoy, en Uganda perviven cuatro monarquías tradicionales reconocidas por la Constitución. Eso sí, su función está alejada del ejercicio del poder político.

Integradas en la estructura del Estado moderno, estas casas reales desempeñan principalmente un papel cultural y simbólico, vinculado a la preservación de las lenguas, las tradiciones y la identidad de sus respectivas comunidades.

Entre ellas destaca el reino de Bunyoro-Kitara, considerado el más antiguo del país. Situado en el oeste de Uganda, sus orígenes se remontan al siglo XIII y, durante siglos, llegó a extender su influencia sobre una amplia parte de la región de los Grandes Lagos africanos.

La historia reciente de estos reinos ha estado marcada por un recorrido común. En 1967 fueron suprimidos por el Estado ugandés, pero recuperaron su reconocimiento en 1993 como monarquías constitucionales.

Desde entonces no cuentan con atribuciones de gobierno ni poder ejecutivo, aunque siguen desempeñando un importante papel como custodios de las costumbres.

El rey Oyo Rukidi IV. @toorokingdom

Un rey comprometido con su pueblo

Aunque Oyo Rukidi IV asumió plenamente sus responsabilidades como rey en 2010, al alcanzar los 18 años, y el cargo de Omukama no le otorgaba competencias de carácter ejecutivo, mantuvo una activa implicación en los asuntos de su comunidad.

A lo largo de un reinado de casi 31 años (el de Harald de Noruega se prolongó durante 35), promovió iniciativas relacionadas con la educación, la atención sanitaria, la conservación del medio ambiente, el desarrollo del turismo y el apoyo a los jóvenes.

Asimismo, trabajó en la recuperación y el fortalecimiento del patrimonio y de las instituciones culturales de Tooro, cuya continuidad se había visto afectada tras la supresión de los reinos tradicionales de Uganda en 1967 y su restitución en 1993.