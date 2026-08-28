Muere a los 90 años Nicholas Coombs, suegro del príncipe Laurent de Bélgica: su nieto revela que sucedió hace 3 meses

En una jornada marcada por el luto tras la muerte del rey Harald de Noruega, la monarquía belga despide en la intimidad a una de sus figuras más discretas. Nicholas Coombs, empresario británico, suegro del príncipe Laurent de Bélgica (63 años) y consuegro de los reyes eméritos Alberto II y Paola, ha fallecido a los 90 años.

Fiel al hermetismo que caracterizó toda su trayectoria, el deceso se produjo hace tres meses. El aviso sobre su deceso solo ha trascendido públicamente cuando su nieto Aymeric de Bélgica, piloto de carreras e hijo menor de Laurent y Claire, ha hecho pública la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje de despedida y varias fotografías familiares.

"Hace tres meses era demasiado doloroso para compartirlo", ha confesado el joven en su cuenta de Instagram.

"Ahora todavía se siente irreal, pero hoy quería rendir homenaje a mi abuelo y compartir algunos de los preciosos recuerdos que creamos juntos. Él significaba el mundo para mí, y siempre lo significará", ha destacado en su breve mensaje a modo de tributo póstumo.

Nicholas Coombs, el suegro británico de Laurent de Bélgica, ha fallecido a los 90 años @aymeric.debe

De la industria canadiense a la corte de los Sajonia-Coburgo

Nacido en Wimbledon en 1935 y educado en el St George's College, Coombs inició su andadura profesional en Canadá dentro de Bell Telephone, la histórica firma vinculada al inventor del teléfono. Tras su paso por la industria corporativa, fundó su propio negocio enfocado en la fabricación de productos elásticos.

Su vínculo con Bélgica se consolidó en 1971 al contraer matrimonio con la belga Nicole Mertens en Uccle. La pareja estableció más tarde su residencia familiar en Dion-le-Val, a 40 kilómetros de Bruselas, junto a sus tres hijos: Joanna, Claire y Matthew.

Nicholas Coombs era el suegro de Laurent de Bélgica. @aymeric.debe

El salto de la familia a la esfera institucional ocurrió en 2003, cuando Claire Coombs contrajo matrimonio con el príncipe Laurent en la catedral de San Miguel y Santa Gúdula.

A pesar de ingresar en la Casa Real belga en calidad de suegro, Nicholas Coombs mantuvo intacto su estilo de vida reservado, alejado de cualquier acto público o interés mediático.

Esta postura sirvió de referencia para sus tres nietos, Louise, Nicolas y Aymeric, quienes, aun formando parte de la línea de sucesión al trono, crecieron con la libertad de desarrollar sus carreras profesionales fuera de las obligaciones de la agenda oficial.

Clément, el hijo secreto de Laurent de Bélgica, en el documental sobre su vida. VTM VTM

Transiciones en la familia del príncipe Laurent

La pérdida del patriarca británico coincide con un momento de reconfiguración interna para el príncipe Laurent y la princesa Claire.

Hace un año, Laurent reconoció públicamente la paternidad de su primogénito, Clément Vandenkerckhove, fruto de una relación previa a su matrimonio con la artista Wendy Van Wanten.

El acto formal por el que ha sido reconocido como su hijo biológico tuvo lugar el pasado mes de febrero ante el registro civil mediante la firma de un acta voluntaria en presencia del propio joven y del hijo menor del anterior rey de los belgas Alberto II.