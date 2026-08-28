Este viernes, 28 de agosto, la apasionante vida de Harald V de Noruega llega a su fin tras un mandato marcado por la resistencia de un soberano que prefirió morir en el trono antes que abdicar, cumpliendo hasta el último aliento el compromiso de por vida que juró ante su pueblo.

A pesar de padecer en las últimas décadas un frágil estado físico -con recurrentes hospitalizaciones por infecciones graves, intervenciones cardíacas y problemas respiratorios-, el decano de los monarcas europeos se negó sistemáticamente a retirarse.

Su inquebrantable sentido del deber lo llevó a capitanear la Jefatura del Estado hasta sus últimos días, alternando sus ausencias médicas con la regencia de su hijo Haakon, en un alarde de tenacidad que definió sus 35 años al frente de la Corona escandinava.

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El tramo final de su reinado no solo estuvo desafiado por la enfermedad y por un último ingreso hospitalario en el que, durante 10 angustiosos días, no logró superar una grave infección bacteriana en la sangre: también por el impacto de graves escándalos familiares que pusieron a prueba la fortaleza y la estabilidad de la institución.

Entre las mayores tormentas que debió gestionar el monarca destacaron las controversias generadas por su hija, la princesa Marta Luisa, desde sus polémicas actividades comerciales vinculadas al esoterismo hasta su controvertido matrimonio con el chamán estadounidense Durek Verrett.

No obstante, el mayor revés reputacional para la Casa Real llegó con la detención y los continuos problemas judiciales de Marius Borg Høiby, primogénito que la princesa Mette-Marit aportó al matrimonio con el heredero Haakon, cuyos graves altercados acapararon portadas internacionales.

Sobre todo, resquebrajaron la imagen de ejemplaridad del entorno palaciego. Frente al vendaval mediático, la figura de Harald V emergió como el gran catalizador que logró sostener la cohesión de la monarquía gracias a su talante conciliador y su cercanía humana.

El soberano supo gestionar las dinámicas más complejas de su hogar con la misma templanza que demostró décadas atrás, cuando él mismo tuvo que luchar incansablemente durante años contra la oposición para poder casarse con el amor de su vida, la plebeya Sonia Haraldsen.

Esta capacidad para actuar como figura de consenso y mantener unido a su entorno resultó crucial para que la Familia Real pudiera atravesar sus horas más bajas sin perder el respeto masivo de los ciudadanos.

Más allá de los contratiempos clínicos y las sacudidas palaciegas, la biografía de Harald V deja el recuerdo de un hombre apasionado y vital que encontró en el mar su refugio predilecto.

Deportista de élite que llegó a competir en tres Juegos Olímpicos, el monarca protagonizó infinidad de momentos felices a bordo de sus embarcaciones durante sus veranos en las costas de Mallorca y Valencia.

En aguas españolas, disfrutando de la navegación de alta competición durante las regatas estivales, el rey nórdico mostraba su faceta más auténtica y distendida, dejando la imagen de un apasionado del mar que supo patronear la Corona con pulso firme en medio de las marejadas más difíciles.

Nacido en la finca de Skaugum en 1937, su figura quedó marcada desde la infancia por el trauma de la Segunda Guerra Mundial, cuando la invasión nazi obligó a la familia real a exiliarse a Washington mientras su abuelo, el rey Haakon VII, encarnaba la resistencia desde Londres.

Aquella experiencia infantil junto al presidente Franklin D. Roosevelt forjó en el joven príncipe una perspectiva geopolítica atlántica que mantendría a lo largo de toda su vida, complementada más tarde con una sólida instrucción militar en la Academia Naval de Noruega y estudios de Ciencias Políticas e Historia en la Universidad de Oxford.

Su reinado, iniciado en 1991 tras la muerte del rey Olav V, pasará a la historia por una modernización valiente que redefinió la monarquía escandinava en el siglo XXI.

Harald V no solo rompió moldes al abrir las puertas de palacio a la ciudadanía común junto a la reina Sonia. Además, transformó la institución en un espacio inclusivo e integrador.

Inolvidable resulta su célebre discurso de 2016 en los jardines del Palacio Real, cuando definió a los noruegos como una comunidad diversa "que cree en Dios, en Alá, en todo y en nada", acogiendo así, y de manera abierta, la diversidad cultural, religiosa y LGTBI de su país.

Su momento de máxima conexión emocional con la nación aconteció tras los devastadores atentados terroristas de Oslo y Utøya en julio de 2011.

En la hora más oscura de la Noruega moderna, la serena firmeza del soberano y sus palabras de consuelo, "la libertad es más fuerte que el miedo", sirvieron de faro espiritual para un país traumatizado, consolidándolo como un auténtico padre de la Patria y el pilar moral sobre el que descansó la democracia noruega durante más de tres décadas.