Harald V preparó en vida el sarcófago donde va a ser enterrado: un proyecto de 20 millones que dividió al país

El fallecimiento del rey Harald V, a los 89 años de edad, ha puesto en marcha los protocolos fúnebres de la Casa Real noruega. Sin embargo, los preparativos para su descanso eterno no han pillado por sorpresa a la institución ni al Ejecutivo central.

El soberano dejó perfectamente planificado en vida cada detalle de sus futuras honras y el diseño del monumento donde yacerá para siempre junto a su esposa, la reina Sonia (89), cuando acontezca el deceso de ésta.

Fue el pasado mes de abril cuando trascendieron los detalles de la previsión del monarca respecto al diseño de su mausoleo.

Harald de Noruega y la reina Sonia. Gtres

El plan incluía la designación exacta del emplazamiento y la fase final de construcción del sarcófago conjunto que albergará los restos mortales de la pareja real.

Un encargo arquitectónico de envergadura no exento de polémica, pues su partida presupuestaria generó un amplio debate público e institucional en el país escandinavo. Se alzaron, entonces, voces muy críticas contra esta suerte de dispendio.

La financiación de la sepultura real corrió a cargo del Estado noruego, que destinó una partida de 20 millones de coronas para la ejecución íntegra de la obra.

La cuantía económica asignada al proyecto no pasó desapercibida para la opinión pública ni para el propio monarca, caracterizado a lo largo de su vida por su particular sentido del humor.

Durante una cena de gala celebrada en 2025, el propio Harald V ironizó abiertamente sobre el volumen del importe asignado a su sepulcro ante las altas autoridades del Estado.

"El presupuesto estatal contenía una partida que podía hacer pensar en las pirámides egipcias", bromeó el soberano durante su discurso formal, provocando las risas espontáneas de los asistentes.

Harald de Noruega. Gtres

Sin perder la sonrisa, el monarca continuó la chanza dirigiendo la mirada a su esposa: "Espero que esté bien acolchado para que la estancia sea cómoda. Estaremos allí un tiempo".

La anécdota reflejó la serenidad con la que el rey Harald encaraba el tramo final de su reinado y la previsión con la que abordaba la organización de su propio legado fúnebre.

A lo largo de los últimos meses, los Reyes mantuvieron un contacto constante y directo con el estudio de arquitectura encargado de dar forma al monumento funerario.

Harald V y la reina Sonia supervisaron personalmente la evolución de los planos y la selección de los materiales para garantizar que la obra cumpliera con los estándares estéticos e históricos requeridos por la institución.

El sarcófago será instalado en el Mausoleo Real, una estructura ubicada bajo la iglesia del palacio en la histórica fortaleza de Akershus, a orillas del fiordo de Oslo.

Este recinto amurallado constituye el panteón tradicional y lugar de descanso final de los soberanos de la dinastía noruega contemporánea.

Un lugar de descanso con historia dinástica

La llegada de los restos de Harald V al Mausoleo Real supondrá la primera ceremonia de inhumación celebrada en la capilla funeraria de Akershus en más de tres décadas.

La última ocasión en que un miembro de la familia real fue sepultado en este recinto histórico aconteció en 1991, tras la muerte del rey Olav V, padre del recién fallecido monarca.

Con la culminación de la estructura acaecida en los últimos meses, Noruega dispone del espacio definitivo para despedir a un soberano que gobernó el país durante 35 años.