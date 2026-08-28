El dolor de Haakon y su familia tras el féretro de Harald V: las primeras imágenes de Mette-Marit convertida ya en reina

El rey Haakon, su mujer Mette-Marit y su hija, Ingrid de Noruega, salen de la capilla del hospital para acompañar la comitiva fúnebre de Harald V. Getty

Noruega ha sido testigo esta tarde de la imagen que mejor sintetiza la magnitud del duelo que hoy conmueve a toda la nación. A las 18:30 horas de este viernes, 28 de agosto, la familia real al completo se ha situado tras la comitiva fúnebre para escoltar los restos mortales del rey Harald V desde el Hospital Nacional de Oslo (Rikshospitalet) hasta el Palacio Real.

Exactamente 12 horas después de que el veterano monarca exhalara su último aliento a las 6:35 horas de la mañana, la capital ha quedado sumida en un silencio sepulcral al paso de una procesión tan austera como sobrecogedora.

El traslado por las calles del centro de la ciudad ha dejado una estampa histórica que pasará a los anales de la Casa de Glücksburg: las de un recién estrenado rey roto de dolor acompañado por su esposa, Mette-Marit (53) en las que es su primera aparición pública en calidad de reina.

El rey Haakon VIII con su esposa, Mette-Marit, en el cortejo familiar que ha seguido el féretro de su padre hasta el Palacio Real de Oslo. GTRES

La aparición de Mette-Marit como reina

Tal y como había adelantado la institución a través de un comunicado oficial, la comitiva ha estado integrada por el ya rey Haakon VIII (53 años) y su esposa, acompañados de la princesa heredera Ingrid Alexandra (22) y el príncipe Sverre Magnus (20).

Haakon y Mette-Marit, en el cortejo familiar que ha seguido el féretro del rey Harald desde el Hospital de Oslo hasta el Palacio Real. Getty

Junto a la nueva familia real, la reina viuda Sonia (89) y la princesa Marta Luisa (54) han cerrado filas para acompañar al cuerpo sin vida del patriarca hasta la residencia oficial de la monarquía.

Más allá de la carga emotiva que impregna la despedida de quien ha sido el jefe de Estado más longevo del continente hasta la fecha, los focos estaban puestos de manera ineludible en Mette-Marit.

E3l féretro del rey Harald ha recorrido las principales calles de Oslo ante una multitud de ciudadanos. NRK

Este sobrio cortejo fúnebre ha supuesto su primera puesta en escena institucional, y por ende la primera imagen de su rostro, tras convertirse de manera efectiva en la nueva reina consorte de Noruega.

Su presencia ha sido objeto de un singular interés mediático y político tras constatarse su ausencia en el primer retrato oficial difundido horas antes por la Casa Real, en el que Haakon VIII aparecía en solitario asumiendo los atributos de la Corona.

La reina Sonia. GTRES

El homenaje del primer ministro

En un día dominado por la conmoción colectiva de una ciudadanía que llora a un rey que consideraban, casi "un abuelo", la callada presencia de Mette-Marit junto a su marido y sus hijos ha terminado por proyectar una estampa de unidad dinástica en el momento más delicado del reinado incipiente.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, se ha desplazado hasta la Plaza del Palacio para rendir homenaje al monarca con la colocación de un ramo de flores blancas.

Cientos de personas se han acercado al Palacio Real de Oslo a expresar sus condolencias por la muerte del rey Harald. @detnorskekongehus

Ante la multitud de ciudadanos que se ha concentrado en el lugar para despedir al soberano, el jefe del Gobierno ha puesto de relieve la intensidad del sentimiento que atraviesa el país y aseguró que "la reacción popular es muy fuerte".

El cortejo fúnebre ha partido desde la capilla del hospital y ha atravesado algunas de las principales vías de la capital noruega antes de llegar al Palacio Real, residencia oficial de la monarquía, donde quedará instalada la capilla ardiente.

Las banderas de Noruega bandean a media asta por el fallecimiento del rey Harald. @detnorskekongehus

Según ha comunicado la Casa Real noruega, la capilla del Palacio Real acogerá el féretro del rey Harald V hasta la celebración de sus exequias.

Durante este tiempo, cuatro cadetes de las Fuerzas Armadas se encargarán de custodiarlo, dos a cada lado del ataúd, que permanecerá colocado sobre un catafalco cubierto con tela púrpura y al que estará adosada la corona familiar.

Sobre el féretro también se dispondrán los principales atributos de la Corona: la corona real, el cetro, el orbe y la espada de Estado.

Este viernes a las 18:30 horas, el féretro del rey Harald ha sido trasladado hasta el Palacio Real de Oslo tras una comitiva encabezada por la Familia Real. NRK

La capilla abrirá sus puertas al público

La Casa Real ha anunciado además que la capilla del Palacio Real podrá ser visitada por los ciudadanos.

Los horarios de apertura se comunicarán próximamente y permitirán al público acercarse de manera ordenada para rendir homenaje al monarca y despedirse de Harald V antes de la celebración de las exequias.

El Gobierno noruego ha declarado un periodo de luto nacional desde este viernes hasta después del funeral del rey Harald. @detnorskekongehus

El féretro de Harald de Noruega reposará en las dependencias del Palacio Real de Oslo, donde se dispondrán los preparativos para la capilla ardiente y los honores de Estado con los que la nación nórdica rendirá su último tributo al hombre que encarnó la estabilidad del país durante 35 años.

Cabe destacar que los alrededores de la residencia oficial de la familia real noruega permanecen abarrotados desde primera hora de la mañana, y a lo largo de la tarde han seguido llegando ciudadanos a Slottsplassen, la plaza situada frente al edificio.

Ante la gran afluencia de público, la Policía de Oslo ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad con el objetivo de garantizar que la jornada transcurra con normalidad.

Como parte de las medidas adoptadas, también se ha establecido una prohibición para el uso de drones en el centro de la capital.

El féretro del rey Harald ha sido trasladado este viernes, 28 de agosto, desde la capilla del Hospital Nacional de Oslo hasta el Palacio Real. GTRES

Haakon VIII jurará ante el Parlamento

El rey Haakon VIII de Noruega prestará este martes juramento ante el Parlamento noruego (Storting), en una ceremonia solemne en la que se comprometerá a ejercer sus funciones como monarca de acuerdo con la Constitución y las leyes del país.

Con este acto quedará formalizado su compromiso al frente de la Corona y se pondrá de manifiesto la naturaleza constitucional de la monarquía noruega, en la que las atribuciones del soberano están delimitadas por el marco establecido en la Constitución.