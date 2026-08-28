La Casa Real publica la primera foto del nuevo rey de Noruega (sin Mette-Marit) y confirma que reinará como Haakon VIII

Horas después de confirmarse el deceso de Harald V a los 89 años, la Casa Real noruega ha formalizado el cambio de era a través de sus canales oficiales, este viernes, 28 de agosto.

La institución ha compartido en sus perfiles de redes sociales la primera fotografía institucional del nuevo soberano, Haakon (53 años), acompañada por este texto: "Hans Majestet Kong Haakon VIII. Alt for Norge" ("Su Majestad el Rey Haakon VIII. Todo por Noruega").

En la imagen, tomada en un sobrio encuadre de plano medio dentro de los salones del Palacio Real, el nuevo rey Haakon VIII aparece en pie con un elegante traje oscuro, camisa blanca y corbata negra en señal de luto riguroso.

Con el rostro serio pero sereno, mirando fijamente a la cámara, el monarca proyecta la solemnidad requerida en la jornada más dolorosa de su trayectoria personal. En la instantánea, llama la atención la ausencia de la reina consorte, Mette-Marit (53).

Se desconoce el motivo oficial por el que Mette-Marit no figura en esa fotografía institucional, pero bien podría deberse a un intento por parte de Casa Real de alejarse del escándalo que rodea al primogénito de la hoy Reina, Marius Borg (29).

Volviendo al mensaje institucional, éste reafirma, además, el mantenimiento del histórico lema dinástico Todo por Noruega, el mismo que guiara los reinados de su padre Harald V, su abuelo Olav V y su bisabuelo Haakon VII.

Inmediatamente después de la difusión de este retrato oficial, se ha producido la esperada reaparición pública del monarca.

A las 11:00 de la mañana del viernes, el vehículo oficial con el rey Haakon VIII y su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra, hacía su entrada en la plaza del Palacio Real de Oslo ante la atenta mirada de cientos de ciudadanos congregados en los aledaños.

Haakon y su hija, Ingrid, llegando a su reunión con el Gobierno. Gtres

Esta primera estampa en persona tras la muerte del soberano muestra a Haakon VIII secundado por la joven de 22 años, quien desde esta misma mañana pasa a ser formalmente la número uno en la línea de sucesión a la Corona.

Ambos han accedido al edificio institucional exhibiendo semblantes graves y vestimenta oscura, proyectando la continuidad de la dinastía en un marco de estricto protocolo estatal.

Consejo de Ministros

Poco después de la llegada de la pareja real, a las 11:20 horas, hacían su entrada en el recinto los vehículos oficiales del Ejecutivo central.

Cumpliendo con el protocolo constitucional, a las 11:30 horas se ha iniciado una reunión extraordinaria del gabinete ministerial, suponiendo el primer encuentro formal de los miembros del Gobierno con Haakon VIII en calidad de jefe del Estado.

En el transcurso de esta sesión solemne, el nuevo monarca ha informado oficialmente al Ejecutivo del fallecimiento de su padre a las 06:35 horas en el Hospital Nacional de Oslo y ha ratificado su disposición inmediata para asumir la Jefatura del Estado.

En la reunión, que ha contado también con la presencia de la princesa heredera Ingrid Alexandra, el rey ha oficializado la adopción de su nombre regio como Haakon VIII y ha confirmado la adopción formal del lema Todo por Noruega.

"El rey ha muerto, ¡viva el rey!"

Harald junto a su hijo Haakon y la hoy reina consorte, Mette-Marit. Gtres

Antes de acceder al Palacio Real para la reunión extraordinaria, el gabinete se había reunido a primera hora en una conferencia gubernamental.

Tras la cita, el Primer Ministro Jonas Gahr Støre trasladó a los medios de comunicación el pesar del Estado por el deceso de Harald V.

"En nombre del gobierno, quisiera expresar la tristeza y la compasión que todos sentimos.

Toda una nación está de luto, y también un pueblo que expresa su gratitud", ha señalado el jefe del Ejecutivo a la agencia NTB, destacando la labor de toda una vida desarrollada por el difunto monarca.

Støre ha escenificado la transición apelando a la histórica máxima constitucional: "Y entonces también será un día en el que podremos decir: El rey ha muerto, ¡viva el rey!".

El Primer Ministro añadió que el nuevo soberano "será recibido junto con la reina Mette-Marit de una manera que inspire confianza y apoyo al pueblo durante estos días y el tiempo que nos espera".

Harald V de Noruega. Gtres

Tras el término del Consejo de Estado, los ministros han procedido a firmar el libro oficial de condolencias en Palacio.

Luto nacional decretado

En el ámbito parlamentario, el presidente del Storting, Masud Gharahkhani, pronuncia un discurso memorial a las 12:30 horas desde la sede legislativa.

La Mesa de la Cámara se reúne asimismo este viernes para fijar la fecha exacta de la ceremonia solemne en la que el rey Haakon VIII prestará juramento constitucional ante los diputados.

Por su parte, el Ejecutivo ha decretado oficialmente el periodo de luto nacional desde hoy hasta la celebración de las exequias fúnebres de Harald V.

En un comunicado, el Gobierno ha recordado a la ciudadanía que, al no existir reglas estrictas sobre el luto formal, "debemos, como individuos, familias, comunidades, lugares de trabajo, organizaciones y como país, encontrar nuestras propias maneras de mostrar nuestro dolor".