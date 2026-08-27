El estado de salud del rey Harald de Noruega "es muy grave": toda la familia cancela sus actos institucionales

El rey Harald de Noruega, en una imagen de archivo. Gtres

Máxima preocupación en el seno de la Casa Real de Noruega tras haberse producido un drástico y preocupante empeoramiento en la evolución clínica del rey Harald de Noruega.

En una actualización oficial emitida este jueves, 27 de agosto, por la mañana, la institución ha comunicado que la salud del monarca ha sufrido un severo deterioro en las últimas horas, definiendo el marco médico del monarca como "muy grave".

"El estado de salud de Su Majestad el Rey es muy grave", detalla de forma explícita el breve comunicado difundido por el Palacio Real.

Harald de Noruega. Gtres

Ante la gravedad de los acontecimientos, la cadena pública y el periódico VG han intentado recabar más detalles sobre la situación del soberano, a lo que la portavocía oficial ha respondido declinando hacer más declaraciones por el momento.

Poco después de que la Casa Real hiciese pública la nota de alerta, la reina Sonia y los príncipes herederos han sido fotografiados llegando de urgencia al Hospital Nacional de Oslo, el centro sanitario donde el soberano permanece ingresado desde el 17 de agosto.

La presencia inmediata de sus familiares más allegados a pie de clínica refleja la inquietud y la trascendencia del momento que atraviesa la Corona noruega.

Como consecuencia directa de este empeoramiento, el Palacio Real ha anunciado la suspensión inmediata de toda la agenda oficial prevista para los miembros de la Familia Real.

El príncipe heredero Haakon, que ejerce actualmente las funciones de regente, y la reina Sonia han cancelado de forma indefinida todos sus compromisos e intervenciones públicas para permanecer al lado del monarca.

Harald y la reina Sonia, en un acto público. Gtres

Entre los actos anulados de manera fulminante destaca la visita oficial que la reina Sonia tenía previsto realizar a las localidades de Rindal y las Tierras Altas, en la comarca de Trønderlag.

Por su parte, el príncipe heredero Haakon ha suspendido su desplazamiento al Parque Nacional de Færder programado para el próximo 31 de agosto, donde tenía fijado un encuentro con escolares del municipio que participan en el programa educativo Viento en las Velas.

El ingreso hospitalario de Harald V se inició a principios de la pasada semana, cuando la Casa Real informó de que el monarca estaba recibiendo tratamiento para combatir una anemia hemolítica, un trastorno sanguíneo que venía padeciendo durante las semanas previas.

Esta patología provocó al soberano una acumulación anómala de líquidos en el cuerpo que requirió su traslado e internamiento en el Hospital Nacional de la capital.

La situación se complicó el pasado domingo por la noche, cuando el Palacio anunció un primer empeoramiento provocado por el contagio de una infección bacteriana en el torrente sanguíneo.

Harald de Noruega. Gtres

Aunque en un primer momento se trasladó que el Rey estaba respondiendo de forma favorable al tratamiento intensivo con antibióticos y que su estado se mantenía dentro de la estabilidad, el parte emitido este jueves confirma una severa recaída que ha desbaratado las previsiones médicas iniciales.

El rápido deterioro en la salud del Rey coincide cronológicamente con la celebración de las bodas de plata del príncipe heredero Haakon y la princesa Mette-Marit, celebradas este pasado martes, 25 de agosto.

Con motivo de dicho aniversario, la Casa Real difundió una serie de fotografías oficiales para conmemorar sus 25 años de matrimonio, si bien los actos festivos ya habían sido reducidos al ámbito estrictamente privado.

Según confirmó Simen Løvberg Sund, asesora principal de comunicaciones del Palacio Real, en un correo electrónico enviado a la agencia de noticias NTB, los príncipes herederos decidieron conmemorar sus bodas de plata en la intimidad familiar.