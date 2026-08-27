Marius Borg acude por sorpresa al hospital de Oslo para visitar al rey Harald de Noruega tras la gravedad de su estado de salud

Para sorpresa de muchos, Marius Borg (29 años) ha acudido este jueves, 27 de agosto, al Hospital Nacional (Rikshospitalet) de Oslo para visitar al rey Harald V (89), tras hacerse pública la extrema gravedad del estado de salud del monarca.

Ha sido diario noruego VG quien ha informado de esta sorpresiva visita. La noticia de la presencia del joven se ha dado a conocer apenas unos minutos después de que el propio medio publicara una fotografía en la que se observa a Borg Høiby accediendo a las instalaciones del centro.

La visita de Borg Høiby al Hospital Nacional se produce en una jornada de máxima tensión e incertidumbre para la Familia Real y para la opinión pública del país escandinavo.

Conviene no olvidar que la delicada situación judicial de Marius y la crisis de su imagen pública tras ser procesado por violencia machista, lesiones corporales y maltrato psicológico a varias exparejas.

Marius Borg. Gtres

Además, la fiscalía noruega lo investiga por quebrantar órdenes de alejamiento y por presuntos delitos de agresión sexual a mujeres incapacitadas para consentir. Ante semejante historial, su visita al hospital de este jueves ha despertado controversia en el país.

Volviendo a la salud de Harald, diversos miembros de la Casa Real se han desplazado de urgencia hasta el recinto. Entre los familiares que han acudido a la clínica se encuentran los príncipes herederos Sverre Magnus e Ingrid Alexandra, la reina Sonia y la princesa Astrid.

El citado medio se ha puesto en contacto directo con el abogado defensor de Borg Høiby, Petar Sekulic, para recabar más detalles sobre la visita o la situación de la familia.

Sin embargo, el letrado ha rehusado hacer declaraciones y ha manifestado formalmente que no desea hacer comentarios sobre el caso por el momento.

A pesar del mutismo guardado por la portavocía del Palacio Real y por el propio letrado Petar Sekulic, la difusión de la fotografía de Borg Høiby acudiendo al hospital evidencia la urgencia de reunirse de los miembros del círculo familiar más cercano en la clínica de la capital.

Marius Borg. Geety Images

La Casa Real mantiene suspendida la totalidad de la agenda oficial de sus miembros mientras se aguardan nuevos partes sobre la evolución de los acontecimientos.

La situación actual de Marius

En los últimos días, a nivel judicial el hijo mayor de la princesa Mette-Marit ha recibido un revés: se ha visto obligado a prolongar durante cuatro semanas más su prisión preventiva con tobillera electrónica en el complejo residencial de Skaugum.

Høiby, bajo custodia desde el pasado 2 de febrero, fue condenado en junio a cuatro años de cárcel por la violación de dos mujeres en estado de inconsciencia y por violencia doméstica continuada hacia su expareja Nora Haukland, un fallo que actualmente se encuentra apelado por las partes.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, las autoridades judiciales autorizaron que desde el 13 de julio cumpla este arresto cautelar bajo monitoreo electrónico, lo que le permite mantener contacto y visitar a su familia en la vivienda principal del recinto real.

La justificación legal para mantener esta medida privativa de libertad radica en la necesidad de proteger la integridad de las víctimas.

Tanto la Fiscalía como los magistrados sustentan el arresto en el riesgo fundado de que el imputado pueda romper el perímetro de seguridad para aproximarse a otra de sus exnovias, conocida públicamente como la 'mujer de Frogner'.