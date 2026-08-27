La imagen del príncipe Haakon y Mette-Marit que resume el momento crítico del rey Harald: gesto serio y de luto riguroso

Hoy, jueves, 27 de agosto, todos los ojos están puestos en Noruega. La Casa Real de Noruega atraviesa las horas más críticas de su historia reciente ante el severo y alarmante deterioro en la salud del rey Harald V, de 89 años.

En un escueto pero contundente parte médico emitido a primera hora de este jueves, el Palacio Real ha confirmado oficialmente la extrema gravedad del escenario clínico al aseverar que "el estado de salud de Su Majestad el Rey es muy grave".

"Hay que prepararse para lo peor", ha dicho un portavoz. La reina Sonia (89) y el príncipe heredero Haakon (53) -quien ejerce el mando institucional como regente- han cancelado de manera definitiva toda su agenda oficial para trasladarse al centro sanitario.

Mette-Marit y Haakon de Noruega, este jueves, llegando al hospital. EFE

La tensión y preocupación a las puertas del complejo hospitalario ha alcanzado su cénit con la llegada escalonada de los integrantes de la Familia Real.

A primera hora de la mañana, la reina Sonia accedía al centro médico acompañada por Haakon y Mette-Marit, a los que poco después se unían sus hijos, la princesa Ingrid Alexandra (22) y Sverre Magnus (20), además de la princesa Astrid y Marius Borg (29).

Sin embargo, el elemento que ha desatado todas las alarmas entre los analistas y la ciudadanía congregada en los alrededores no ha sido solo la urgencia de la convocatoria, sino el rígido código de vestimenta exhibido por los visitantes.

Todos los miembros de la Familia Real han acudido al hospital vestidos de negro riguroso. Un detalle estético que no ha pasado desapercibido y que resume a la perfección del momento crítico que atraviesa el que es el monarca más longevo de Europa.

A su llegada al recinto clínico, el gesto de los príncipes herederos, Haakon y Mette-Marit, refleja la extrema gravedad de la situación. Con rostros desencajados, la mirada seria y gestos de absoluta pesadumbre y preocupación, los futuros reyes cruzaban el umbral del Rikshospitalet.

Mette-Marit muy seria, junto a Haakon. EFE

La imagen del príncipe Haakon, visiblemente afectado y luciendo una corbata negra, ha sido interpretada en la capital noruega como la constatación de que el monarca afronta sus últimas horas de vida.

Por su parte, la princesa Mette-Marit, quien encara, a su vez, un delicado proceso de salud propio, caminaba con semblante sombrío al lado de su esposo, reafirmando la unidad del núcleo duro de la Corona ante la inminencia del traspaso dinástico.

Las inmediaciones del Hospital Nacional permanecen blindadas por los servicios de seguridad, mientras los principales medios del país han adaptado sus coberturas ante el inevitable desenlace. Noruega aguarda la evolución de una jornada decisiva para el destino de su monarquía.