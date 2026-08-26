El príncipe Harry y Meghan Markle ya han aterrizado en Reino Unido: así ha sido su discreta llegada a Birmingham

Los duques de Sussex, el príncipe Harry (41 años) y Meghan Markle (45), ya están en Reino Unido. Al filo del mediodía de este miércoles, día 26 de agosto, la familia ha aterrizado en suelo británico.

Ha sido la BBC quien ha anunciado que hoy la familia retornaría, y The Telegraph ha confirmado que Harry, Meghan y sus dos hijos, Archie y Lilibet, han llegado al aeropuerto de Birmingham hace escasos minutos.

Ante la expectación generada por la noticia de su traslado, la oficina oficial de la pareja ha optado por la prudencia y la contención. Un portavoz de los Sussex se ha limitado a señalar que este viaje "no es algo sobre lo que vayamos a hacer comentarios".

Harry de Inglaterra junto a Meghan Markle. Gtres

El regreso de los Sussex a Gran Bretaña no implicará en ningún caso su reincorporación a la vida pública ni la asunción de compromisos oficiales en representación de la Corona.

La pareja vivirá en el país como ciudadanos privados y como miembros de la Familia Real sin funciones institucionales, manteniendo la fórmula de desvinculación que pactaron al abandonar sus deberes reales a principios de 2020.

Según las informaciones recabadas sobre el traslado, la familia se instalará de forma inminente en una propiedad privada situada a las afueras de Londres, concretamente en la exclusiva zona rural de los Cotswolds.

Los preparativos para la adaptación de los menores están plenamente avanzados: Archie y Lilibet se encuentran ya matriculados en un centro escolar de la zona y comenzarán las clases con el inicio del nuevo curso académico la próxima semana.

El movimiento diplomático y familiar ha sido notificado previamente a los principales estamentos de la Casa Real. El rey Carlos III (77) fue informado del traslado definitivo a principios de este mismo mes.

El matrimonio Sussex, en una fotografía de archivo. Gtres

Aunque la familia al completo ya visitó al monarca en su residencia de Highgrove el pasado mes de julio, trascendió que durante aquel encuentro veraniego no se abordaron los pormenores de la mudanza.

De igual manera, el príncipe y la princesa de Gales, Guillermo (44) y Kate Middleton (44), han sido puestos al corriente de los planes de establecimiento de los Sussex en el Reino Unido. Trascendió que Guillermo se puso "furioso".

La llegada de la pareja supone su reencuentro conjunto en territorio británico por primera vez desde el año 2022, fecha en la que viajaron a Londres para asistir a los honores fúnebres de la reina Isabel II.

La seguridad: incertidumbre

Los duques de Sussex, en Londres, en 2020. Gtres

El retorno definitivo de Harry y Meghan ha reactivado de inmediato la controversia sobre los protocolos de protección física que recibirán en el país.

La seguridad de los duques de Sussex en el Reino Unido ha sido un asunto de permanente litigio judicial y debate político desde que la pareja anunció su intención de fijar su vida al margen de la institución monárquica.

El año pasado, el príncipe Harry perdió una batalla judicial decisiva con la que pretendía revocar la resolución gubernamental que había reducido el nivel de protección oficial asignado a él y a su familia tras dejar de ser miembros activos de la realeza.

Por el momento, no ha trascendido qué medidas específicas se adoptarán para garantizar la integridad de la familia en esta nueva etapa en los Cotswolds ni sobre qué estamento o fondos recaerá la financiación de dicho operativo.