La otra preocupación de Marta Luisa más allá de la salud de Harald: Durek Verrett, sometido a un trasplante de riñón

Inesperada noticia la que se ha conocido este miércoles, 26 de agosto, en relación a la Familia Real noruega, y que nada tiene que ver con la delicada salud que afronta el rey Harald, de 89 años.

El chamán Durek Verrett (51), marido de la princesa Marta Luisa de Noruega (54), se ha sometido, con éxito, a un trasplante de riñón en el Hospital Universitario de Oslo.

El guía espiritual estadounidense ya tiene un nuevo riñón tras atravesar un dilatado y delicado periodo de enfermedad renal.

El matrimonio, en un acto público. Gtres

La noticia ha sido confirmada de forma oficial a través de un comunicado de prensa emitido por su representante institucional, Carina Scheele Carlsen, en el que la pareja ha manifestado sentirse "increíblemente aliviada" una vez concluida la intervención quirúrgica.

Según lo trasladado en la nota oficial, la operación médica se ha desarrollado sin contratiempos dadas las circunstancias y la complejidad intrínseca a este tipo de intervenciones de alta especialización.

La cirugía ha sido llevada a cabo en el Hospital Universitario de Oslo (Rikshospitalet), el centro médico de referencia en la capital noruega donde se centralizan la totalidad de los trasplantes renales que se ejecutan en el país escandinavo.

El trasplante al que se ha sometido Durek Verrett supone el punto de inflexión de un complejo historial médico que condicionó de forma severa la salud del guía espiritual durante años.

El chamán norteamericano padecía una insuficiencia renal grave en fase avanzada que le obligaba a someterse a continuos tratamientos de diálisis para suplir la función purificadora de sus órganos.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, el día de su boda. EFE

La búsqueda de un órgano compatible se convirtió en una constante en la vida de la pareja, generando periodos de elevada incertidumbre y un notable desgaste físico para Verrett mientras aguardaba en lista de espera la llegada de un donante.

La delicada situación médica del chamán no era un secreto en el entorno de la Casa Real ni en la opinión pública noruega.

Durante años, su dependencia del soporte médico y los baches derivados de su función renal mermaron su capacidad física y condicionaron en repetidas ocasiones la agenda de la pareja.

La culminación exitosa del proceso quirúrgico en Oslo frena así un deterioro paulatino que amenazaba seriamente la vida del esposo de la Princesa.

Una "segunda oportunidad"

Marta Luisa de Noruega y Salman Durek contrajeron matrimonio el 31 de agosto de 2024. Instagram

"El nuevo riñón le ha dado a Durek una segunda oportunidad, y eso es algo que nunca daremos por sentado".

En el comunicado distribuido a los medios de comunicación, la pareja ha querido enfatizar el impacto emocional de la operación y el profundo respeto hacia la persona que ha hecho posible la intervención.

"Ante todo, sentimos una enorme gratitud hacia alguien que se ha ofrecido como donante. Es difícil expresar con palabras lo que significa semejante regalo. El nuevo riñón le ha dado a Durek una segunda oportunidad, y jamás lo daremos por sentado".

Por su parte, Verrett ha dedicado unas palabras de agradecimiento expreso al equipo de profesionales sanitarios del Hospital de Drammen, centro en el que recibió seguimiento, soporte y tratamiento de contención.

"He recibido tratamiento en muchos lugares del mundo, pero nunca he experimentado la calidez, la atención y la humanidad que he encontrado entre el personal sanitario en Noruega en general, y en el Hospital de Drammen en particular", ha afirmado,

En el comunicado de prensa, la familia pide paz y privacidad en los próximos meses y no hará más comentarios sobre la evolución del paciente.