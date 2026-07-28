Sir Clive Alderton, secretario privado de Carlos III y uno de los principales archienemigos del príncipe Harry, dimite

El rey Carlos III (77 años) se queda sin uno de sus principales hombres de confianza. Sir Clive Alderton (59), secretario principal del monarca británico, dejará su cargo el próximo año coincidiendo con su 60 cumpleaños.

Así lo ha anunciado el Palacio de Buckingham que declaró que el Rey y la Reina estaban "profundamente agradecidos a Clive por su incansable apoyo y sabios consejos a lo largo de los años, así como por la lealtad inquebrantable que garantizará una transición sin problemas a su sucesor".

Será en mayo de 2027 cuando se produzca el cambio, dejando atrás 20 años de intenso trabajo para la pareja real. Su gestión no solo ha sido administrativa, sino profundamente estratégica e internacional. Alderton redactó y supervisó algunos de los discursos más trascendentales de Carlos III, como su intervención ante el Bundestag alemán en 2023 o el discurso frente al Congreso de Estados Unidos en abril de este año.

El rey Carlos III con su secretario privado. Geety Images

Alderton es considerado una de las figuras clave de la Corona en la era moderna. Ha formado parte del llamado "triángulo de oro" -junto al secretario del Gabinete y el secretario privado del primer ministro-, el trío fundamental que vela por la estabilidad del Reino Unido.

Ingresó al Ministerio de Asuntos Exteriores en 1986. Tras pasar por embajadas en Polonia, Bélgica, Singapur y Francia, se unió a la Casa Real en 2006, interrumpiendo su servicio solo entre 2012 y 2015 para ejercer como embajador en Marruecos.

Desde entonces, su peso en la institución no ha dejado de crecer: presidió el comité de la Coronación en 2023, gestionó la reestructuración de las fundaciones benéficas tras sonados escándalos de personal y ha sido el encargado de preparar diariamente la emblemática 'caja roja' con los documentos de Estado para el monarca.

'La Avispa'

Su mandato no ha estado exento de polémica. Elegante, refinado y dotado de un agudo sentido del humor, la figura de Alderton también ha estado rodeada de cierta controversia.

Aunque fue nombrado caballero en 2022 y goza del afecto personal del Rey, su estilo estratégico no agradaba a todos en los pasillos de palacio. Entre sus críticos más notorios figura el príncipe Harry (41), quien en su autobiografía Spare pareció retratarlo bajo el seudónimo de "la Avispa", identificándolo como uno de los influyentes "hombres de traje gris" de la corte.

"Sin previo aviso, te pinchaba con su aguijón descomunal y gritabas confundido", dijo el nieto de Carlos III en su libro sobre el secretario personal de su abuelo.

El principal motivo de su enemistad no es otro que el Megxit. Cuando Harry y su esposa Meghan Markle decidieron dejar la Familia Real británica, una de las mayores crisis del reinado de Carlos III, Alderton no dudó en posicionarse y mostrar su opinión en contra de los entonces duques de Sussex.

Sir Clive Alderton junto a los Reyes británicos. Geety Images

También le echan en cara el rumbo que tomó la relación de Carlos III con su hermano Andrés (66), con el que después de todo el estallido por el caso Epstein no tiene relación.

La última vez que se pudo ver al secretario privado de Carlos III en un acto de servicio fue el pasado 20 de julio cuando el recién nombrado primer ministro británico, Andy Burnham (56), y su esposa Marie-France van Heel (56) entraron triunfantes en el número 10 de Downing Street.

Según las últimas cuentas publicadas, el funcionario tiene un salario base de entre 240.000 y 245.000 libras (unos 280.000 euros al año) y durante su mandato ha dispuesto de una vivienda oficial de cortesía vinculada a su puesto.

La Casa Real ya busca a su sustituto, una selección que abarcará tanto a candidatos internos como a diplomáticos de primer nivel del exterior.