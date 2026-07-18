El 'palacio' flotante del emir de Qatar ya navega por España: su yate de 500 millones con 18 camarotes, 5 cocinas y 11 baños

El megayate de la Familia Real de Qatar vuelve a surcar los mares después de su millonaria puesta a punto. Tras siete meses de absoluto hermetismo en los astilleros alemanes de Bremen -uno de los pocos rincones del planeta con capacidad para albergar semejante gigante de 123 metros de eslora-, el majestuoso Al Lusail ha salido a navegar por aguas españolas. Y lo ha hecho con un lavado de cara que ha rozado la friolera de 35 millones de euros.

La embarcación, valorada en unos 500 millones de euros, zarpó de Lemwerder el pasado 20 de junio rumbo al sur. Cruzó el estrecho de Gibraltar el 26 de junio y, solo tres días después, amarró en el puerto de Tarragona, preparándose para la temporada estival, como ha informado El Diario de Tarragona.

Mantener un coloso de seis cubiertas que supera en longitud a un campo de fútbol requiere un despliegue técnico descomunal. Lejos del glamur de las cubiertas, el Al Lusail ha sido sometido a revisiones exhaustivas de casco, hélices, timón y sistemas de climatización.

Yate Al Lusail. Geety Images

Sin embargo, lo que más llama la atención es el desembolso estético: solo los trabajos de repintado del casco y la fachada han supuesto una inversión de 13 millones de euros. Un trabajo milimétrico y de artesanía para que el yate vuelva a brillar bajo el sol del Mediterráneo.

Aunque el acceso a su interior está blindado por estrictas medidas de seguridad, quienes conocen sus entrañas -diseñadas por el prestigioso estudio March & White- hablan de un auténtico palacio flotante donde imperan el mármol, los detalles en oro y la madera de teca.

El yate tiene capacidad para 36 invitados distribuidos en 18 camarotes de superlujo que cuentan con ascensores privados para garantizar la máxima discreción.

Además de albergar a una tripulación de 56 personas, el barco cuenta con cinco cocinas, once baños, una oficina privada y todo tipo de comodidades para el relax: varias piscinas, un helipuerto, salón de belleza, cine, gimnasio de última generación y un espectacular club de playa.

Como Katar acogió el Copa Mundial de la FIFA 2022, el nombre del yate rinde homenaje a la Ciudad de Lusail, la segunda ciudad más grande del país.

Su relación con España

La llegada del Al Lusail a costas españolas no es casual. El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani (46 años), es un enamorado incondicional del verano mediterráneo, un refugio perfecto para escapar de las asfixiantes temperaturas estivales de Doha.

La Familia Real qatarí mantiene una relación estrechísima con las Islas Baleares, destino que visitan de forma recurrente. No es inusual ver este imponente palacio flotante en Mallorca o Ibiza, transportando a una de las cortes más ricas del planeta.

El emir suele viajar acompañado de sus tres esposas y sus trece hijos, quienes encuentran en el archipiélago el equilibrio perfecto entre privacidad, lujo y aguas cristalinas.

La reina Letizia con el emir de Qatar. Geety Images

Uno de los momentos más significativos fue en mayo de 2022, cuando Tamim bin Hamad Al Thani realizó una histórica visita de Estado a España para conmemorar el 50º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Durante este viaje, se reunió con el rey Felipe VI (58) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (54), acordando elevar la relación a una "alianza estratégica" con acuerdos en inversión, energía, defensa, educación y salud.

La última vez que el emir viajó a España fue en junio de 2025 donde se encontró nuevamente con el rey Felipe VI en el Palacio Real de Sevilla. Fue durante una conferencia de la ONU sobre financiación para el desarrollo.

Recientemente, a mediados de julio de 2026, el monarca español le telefoneó personalmente para expresarle sus condolencias por el fallecimiento de su padre.

Ahora, con el barco ya a punto, arranca oficialmente el verano más exclusivo del emir de Qatar en nuestro país.