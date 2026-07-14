Ingeniero, políglota y amante de los dibujos: así es Rafael de Orleans y Braganza, el Príncipe que podría perder sus derechos

Con un nombre imponente, una impecable formación como ingeniero y un pasado como empleado de comercio en París, el príncipe Imperial de Brasil, Rafael de Orleans y Braganza (40 años) se encuentra en el centro de una tormenta dinástica.

El detonante ha sido el amor. El anuncio de su compromiso con la aristócrata italiana Margherita delle Piane (38) ha reabierto una brecha que divide a los herederos de la Corona brasileña desde hace más de un siglo: una guerra entre las estrictas normas de la 'corte' y las leyes fundacionales del país.

La jefatura de la familia, que recae en su tío Don Bertrand (85), considera que su próximo matrimonio con una aristócrata italiana anula sus derechos sucesorios, mientras la Constitución de 1824 defiende su legitimidad.

Rafael de Orleans y Braganza. Web oficial de la Casa Imperial de Brasil

Cabe recordar que la monarquía en Brasil fue abolida en 1889 y actualmente carece de poder político, pero la familia imperial (la rama de Orleans y Braganza) sigue manteniendo estatus dinástico.

El Príncipe que conoció el trabajo común

Nacido el 24 de abril de 1986 en Río de Janeiro, Rafael es hijo del recordado príncipe Antonio de Orlean y Braganza y de la princesa imperial viuda, Christine de Ligne.

Aunque creció en la histórica ciudad de Petrópolis (Río de Janeiro) y se educó en instituciones locales como el Instituto Social de São José y el Colegio Ipiranga, su juventud estuvo lejos de transcurrir en una burbuja de cristal.

Al terminar el bachillerato, el Príncipe tomó una decisión poco común para la realeza de su nivel: se mudó a París durante seis meses, donde trabajó cara al público como vendedor en unos grandes almacenes. Ese contacto con el día a día ciudadano marcó su carácter.

Posteriormente, mientras estudiaba Ingeniería de Producción en la prestigiosa Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (graduándose en 2010), compaginó sus estudios trabajando como guía turístico y realizando prácticas en una promotora inmobiliaria y en una multinacional de bebidas y cerveza.

Tras licenciarse, desarrolló una sólida carrera de 10 años en esa misma multinacional, lo que lo llevó a vivir en Río de Janeiro, São Paulo y Londres.

Es políglota. Habla portugués, francés e inglés, y entiende alemán y español. Actualmente es socio de una consultora con sede en Londres (donde reside) y en Nueva York.

En sus ratos libres, es un apasionado del dibujo a lápiz, viajero incansable por el Sudeste Asiático y Oriente Próximo, y un ferviente seguidor del Fluminense Football Club, además de practicar fútbol, golf, squash y tenis.

El peso de la Corona

Su vida cambió el 8 de noviembre de 2024 tras el fallecimiento de su padre, Antonio, que lo convirtió oficialmente en el Príncipe Imperial de Brasil. Desde entonces, sus responsabilidades se multiplicaron.

Como Presidente de la Juventud Monárquica de Brasil y Patrono del Anuario de la Casa Imperial, viaja constantemente por todo el país participando en ceremonias, visitando instituciones e interactuando de cerca con los brasileños, además de atender a la prensa nacional e internacional.

Rafael es el sucesor dinástico desde la muerte de su padre, el príncipe Antonio. Página web de la Casa Imperial de Brasil

Además es Gran Comendador de las Órdenes de Nuestro Señor Jesucristo, de San Benito de Avis y de Santiago de la Espada; Gran Cruz y Gran Dignario de la Orden de la Rosa; y Gran Cruz de la Orden de Pedro I. También posee la Gran Cruz de la Real Orden Militar de Nuestra Señora de la Concepción de Vila Viçosa de la Casa Real de Portugal.

A pesar de este impecable currículum, la jefatura oficial de la Casa Imperial de Brasil ha adoptado una postura intransigente frente a sus planes de boda. Las reglas sucesorias son inquebrantables: cualquier heredero debe casarse con un miembro de otra casa real reinante o exreinante y contar con la autorización del Jefe de la Casa.

Al ser la prometida de Rafael una aristócrata pero no perteneciente a una dinastía real, y al haberse planificado el enlace sin el consentimiento formal requerido, su tío considera que el Príncipe ha incurrido en un "matrimonio desigual" (morganático), y podría perder sus derechos dinásticos.

La Constitución de 1824 como escudo

El conflicto, sin embargo, ha tomado un giro. La delegación italiana de la Casa Imperial de Brasil ha emitido un comunicado que sale en defensa de la libertad matrimonial del Príncipe, desafiando directamente la autoridad de Bertrand.

Apoyándose en el derecho constitucional, este sector argumenta que la Constitución Imperial de 1824 -la máxima norma legal del Imperio- jamás prohibió que un príncipe se casara con una plebeya o con alguien fuera de la realeza.

Comunicado de la Delegación italiana. Instagram

El documento aclara que la Carta Magna brasileña nunca estableció que un matrimonio "desigual" fuera motivo para perder los derechos sucesorios, ni otorgó al Jefe de la Familia la facultad de expulsar a nadie por no pedir permiso.

De hecho, recuerdan que la única persona que por ley requería una autorización constitucional para casarse era la Princesa Presunta Heredera.

Para este bando, las exigencias de "pureza real" no son más que "actos y limitaciones de carácter privado" que carecen de validez legal. Su postura es firme: si ni el propio Emperador en el siglo XIX podía saltarse la Constitución para alterar la línea sucesoria, las normativas internas de la familia hoy no tienen el poder de despojar a Rafael de su herencia histórica.