Al final sí hubo reencuentro familiar: así fue la cita privada de Carlos III con Harry, Meghan y sus nietos en Highgrove

Ha sido una semana de montaña rusa emocional para el príncipe Harry (41 años). De esas en las que uno no sabe si abrir el champán o llamar a un abogado.

El miércoles, el duque de Sussex encajaba un duro golpe al perder su batalla legal por la privacidad contra Associated Newspapers en el Tribunal Superior.

Sin embargo, el destino, o más bien una hábil agenda de relaciones públicas, le tenía reservada una compensación: el baño de masas y la entusiasta acogida que recibió el pasado viernes por la mañana en Birmingham, durante el evento que marcaba el primer aniversario de los Juegos Invictus.

Pero el verdadero plato fuerte de su visita al Reino Unido no se iba a dirimir ni en los tribunales ni ante las cámaras. Tras el exitoso baño de optimismo en las Midlands, se ha confirmado el giro de guion más esperado de la crónica real: Harry, por fin, ha podido reunirse con su padre.

Y no lo ha hecho solo. Acompañado por su mujer, Meghan Markle y los pequeños Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, -que llegaron el pasado jueves por la noche-, se ha visto las caras con el cabeza de familia en Highgrove House, la residencia de campo privada de su padre en Gloucestershire.

El rey Carlos III y el príncipe Harry se han visto las caras en Highgrove. GTRES

El fin de una 'guerra fría' familiar

Tras un largo periodo distanciados, los duques de Sussex han logrado disipar los rumores de ruptura total con el cabeza de familia del clan Windsor.

En las estancias de Highgrove, el monarca y la reina Camilla han ejercido de anfitriones para recibir a Harry y Meghan con sus niños, quienes apenas recordaban ya la cara de su abuelo.

Cabe recordar que Archie y Lili no veían en persona a Carlos III desde junio de 2022, durante las ya lejanas celebraciones del Jubileo de Platino de la difunta reina Isabel II.

Hagan cuentas: la última vez que interactuaron con él, el primogénito apenas tenía 3 años y la pequeña Lili soplaba su primera vela. A día de hoy, convertidos casi en niños californianos, han podido comprobar que el señor que aparece en las monedas británicas efectivamente existe.

Para Meghan Markle, no huelga decirlo, la cita adquiere tintes de efeméride histórica. La duquesa de Sussex no pisaba el seno de la familia real desde el 19 de septiembre de 2022, fecha del funeral de Isabel II.

Desde entonces, el contador de agravios, malentendidos y literatura autobiográfica no había hecho más que aumentar la distancia entre Montecito y Londres.

Sin embargo, el tiempo apremia, y Carlos III, cuya salud se ha visto debilitada por el cáncer, ha accedido a abrazar a unos nietos que crecen, muy a su pesar, en el nuevo continente.

Un té breve sin cámaras

El Palacio de Buckingham, siempre propenso a mantener la calma a golpe de medidos comunicados, confirmaba oficialmente la reunión familiar el pasado viernes 10 de julio por la tarde.

Resulta llamativo que el Rey haya elegido Highgrove, su refugio más querido y personal (así como uno de los lugares de Harry y el príncipe Guillermo durante su adolescencia), para poner en marcha la diplomacia familiar a través de la ceremonia del té y las pastas. Esa que tanto gusta a los miembros de su familia.

Eso sí, desde Palacio ya ha lanzado un sutil jarro de agua fría a los curiosos: no se esperan imágenes oficiales. La paz familiar se cocina mejor sin testigos. Y sin flashes.

Cabe recordar que los acercamientos entre padre e hijo venían dándose con cuentagotas. Se vieron por última vez en septiembre de 2025 en Clarence House, en una cita que apenas duró una hora.

Antes de eso, hay que remontarse a febrero de 2024, en una exprés audiencia de 45 minutos tras el diagnóstico médico de Carlos III.

Harry ya había expresado públicamente a la BBC en mayo de 2025 su deseo de tender puentes. Al final, el puente se ha tendido sobre el césped de Gloucestershire.

Harry Meghan GTRES

La cumbre que casi se cancela

Lo más fascinante de esta audiencia real es que estuvo a punto de convertirse, casi, en el enésimo "quiero y no puedo" de la saga.

Y es que, aunque el viaje al Reino Unido se había planificado con meses de antelación, el espinoso asunto de la seguridad de los Sussex en suelo británico -él desea contar con protección financiada por el Estado en sus visitas a suelo patrio- dinamitó la agenda a última hora.

Le denegaron su solicitud de tener seguridad oficial, lo que obligó a Harry y Meghan a modificar el plan que tenían previsto inicialmente.

En el último momento, cuando los cronistas ya afilaban las plumas y daban por hecho que la reconciliación iba a ser imposible debido a la cancelación del viaje por parte de Meghan y sus hijos, la Familia Real ha ejecutado una estrategia de lo más acertada.

¿La clave? Desaparecer del radar y refugiarse en un espacio privado. Un caldo de cultivo perfecto para dar pasos al frente hacia el tan esperado acercamiento entre padre e hijo. Ya tocaba.

De momento, es pronto para saber si este reencuentro privado es la antesala de una reconciliación pública en un futuro cercano. O si, simplemente, se trata de una tregua estival por el bien de los nietos. Sea como fuere, tal y como sucede siempre en la factoría Windsor, el tiempo dirá qué hay realmente detrás de este gesto.