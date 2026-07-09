La princesa Imán de Jordania espera su segundo hijo junto a su esposo, Jameel Alexander

La princesa Imán bint Abdalá II (29 años), la segunda hija del rey Abdalá II (64) y Rania de Jordania (55), está esperando su segundo hijo junto a su esposo, el venezolano de procedencia griega Jameel Alexander Thermioti (32).

La noticia la ha anunciado este jueves, 9 d ejulio, la Reina jordana, a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.



"Una nueva alegría viene en camino. Felicidades a Imán, a Jameel y a mi querida Amina, que pronto se convertirá en hermana mayor. Que Dios te conceda un parto seguro y complete esta bendición para vosotros de la mejor manera", dijo Rania en el post junto a una imagen de la feliz pareja y su hija pequeña. En la fotografía se puede apreciar el avanzado estado de gestación de la Princesa.

La publicación tuvo una amplia repercusión y recibió numerosas felicitaciones de ciudadanos, personalidades públicas y seguidores de la familia real jordana.

La princesa Imán, nacida el 27 de septiembre de 1996, pertenece a la dinastía hachemita y se formó académicamente en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. Es la segunda de los cuatro hijos que tienen Abdalá y Rania de Jordania.



En marzo de 2023 contrajo matrimonio con el empresario Thermiotis y, en febrero de 2025, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Amina.

La Princesa el día de su boda. Gtres

Jameel Alexander Thermiotis Hernández, el marido de Iman es de ascendencia griega, pero nació en Caracas. Pertenece a una influyente familia de empresarios de Venezuela. El joven estudió Administración de Empresas en la Florida International University de Miami.

La primera hija de Imán y su marido no forma parte de la línea de sucesión: y es que su madre tampoco lo está por el hecho de ser mujer. En el supuesto caso de que Iman y su marido hubieran tenido un niño varón -o lo tengan ahora-, este tampoco tendría derechos sucesorios.

En Jordania, la Constitución de 1952 establece de manera clara que la sucesión al trono debe seguir una línea masculina. Según el artículo 28, el trono debe pasar del Rey a su primogénito, y así sucesivamente entre los varones de la Familia Real del país. De este modo se mantiene la tradición de primacía masculina en la monarquía