Minicrucero por la costa de Amalfi y paseo en telesilla: así están siendo las vacaciones de Moulay Hassan y Lalla Salma

Desde que el pasado 3 de julio la princesa Lalla Salma (48 años), acompañada por sus hijos, el príncipe heredero Moulay Hassan (23) y la princesa Lalla Khadija (19), desembarcara en la isla de Capri, la imagen de la familia entre los turistas es una de las más buscadas.

Pero parece que va a estar difícil conseguir esta fotografía porque a los miembros reales les acompaña un gran séquito de seguridad, que entre sus muchas funciones tiene la misión de que nadie se les acerque.

A la ex esposa de Mohammed VI (62), al príncipe y a su hermana se les pudo ver cenando el día de su llegada en el restaurante Colombaia del Grand Hotel Quisisana y sin embargo no hay constancia gráfica del momento porque sus escoltas y guardaespaldas lo impidieron. Antes de la cena, la propietaria del exclusivo hotel se acercó a la piscina para darles la bienvenida con un brindis.

El príncipe heredero, Moulay Hassan. Gtres

Es este complejo de lujo de 5 estrellas donde la Familia Real de Marruecos ha decidido pasar sus vacaciones privadas en la exclusiva isla mediterránea. Hasta el hotel llegaron, según cuentan medios locales, flanqueados por el yate Quasar, de 46 metros, seis suites, jacuzzi en cubierta, motos acuáticas y dos kayaks.

Antes habían cerrado al tránsito algunas de las carreteras principales, eso sí, para el desplazamiento de la comitiva real.

La jornada del 4 de julio, Moulay junto a su madre y Lalla Khadija también fueron vistos en el telesilla que conduce hasta la cima del Monte Solaro, donde se puede disfrutar de las vistas a los golfos de Nápoles y Salerno desde el mirador. Después, se embarcaron en un minicrucero por las costas de Sorrento y Amalfi, con parada en Positano. De nuevo, ni una imagen.

Hotel emblemático

La presencia de Lalla Salma en el Grand Hotel Quisisana no ha pasado desapercibida, aunque su estancia se está desarrollando con la máxima privacidad. Testigos aseguran que la Princesa ha sido vista paseando por sus jardines y disfrutando de algunas de las zonas más reservadas del complejo.

Se trata de uno de los establecimientos más exclusivos de la isla. Este histórico hotel suele ser frecuentado por celebridades, aristócratas y figuras del jet set internacional y cada verano se convierte en epicentro de la sofisticación y la alta sociedad europea.

Imagen del Grand Hotel Quisisana. Web del hotel

Fundado en el siglo XIX, el hotel ha acogido a personalidades como Audrey Hepburn, Sophia Loren (91) o Tom Cruise (64), consolidándose como un referente del lujo clásico italiano.

El hotel cuenta con amplias suites con vistas al mar Tirreno, varias piscinas, spa, gimnasio de última generación y restaurantes de alta cocina que fusionan tradición mediterránea con propuestas contemporáneas.

Entre sus principales atractivos destaca su ubicación privilegiada en el corazón de Capri, a pocos pasos de la famosa Piazzetta, así como sus jardines privados, que ofrecen un refugio de tranquilidad frente al bullicio turístico.

Su servicio altamente personalizado y su estricta política de privacidad lo convierten en una elección habitual para miembros de la realeza y grandes fortunas.

Una semana de alojamiento en temporada alta tiene un precio de alrededor de 20.000 euros por habitación. Se sabe que el príncipe heredero y su familia han reservado varias.

En el caso de la Familia Real marroquí, no es la primera vez que optan por destinos europeos para sus vacaciones estivales. Aunque mantienen un perfil cada vez más reservado, es sabido que otros años han elegido enclaves exclusivos en Francia, Grecia o Italia para sus periodos de descanso. En 2024, por ejemplo, se supo que la princesa Lalla Salma había disfrutado unos días en Mykonos.

ولي العهد وللا سلمى وللا خديجة يصلون جزيرة كابري الايطالية لقضاء عطلة خاصة pic.twitter.com/pm5IDqLnR6 — Tanja7 (@Tanja7com) July 2, 2026

La figura de la exesposa del Rey, en particular, ha generado gran interés desde que en 2018 dejara de aparecer en actos oficiales, alimentando todo tipo de especulaciones sobre su situación personal. Sin embargo, apariciones como esta en Capri confirman que mantiene una vida activa, centrada en su entorno familiar y alejada del foco institucional.

Que se pudiera a Lalla Salma a su llegada a Capri en el puerto de Marina Grande fue algo excepcional. De hecho, hasta su desembarco del Polaris el misterio imperaba en la isla. Nadie sabía a qué se debía tanto corte de tráfico y tanta seguridad por todos lados.

En ese vídeo de la llegada se pudo ver a Lalla Salma con un llamativo vestido amarillo largo, gafas de sol, una gran pamela de paja y un bolso Hermès Kelly.

La última aparición pública documentada de ella había sido el 16 de septiembre de 2025, cuando visitó el Hospital Universitario Hassan II de Fez en calidad de presidenta de su fundación contra el cáncer.

Se espera que la Familia Real marroquí alargue unos días más su estancia en la isla y visite algunas de sus maravillas como la espectacular Gruta Azul.