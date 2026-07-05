María Chiara de Borbón Dos-Sicilias, la desconocida 'Borbón' de 21 años: "Espero formar una familia con la persona que amo"

A sus 21 años, María Chiara de Borbón Dos-Sicilias se define como la más discreta de su dinastía. Mientras que su hermana mayor, María Carolina, copa de forma inevitable todos los titulares de la crónica social y la actualidad política en Francia desde que salió a la luz su romance con el líder de la ultraderecha francesa, Jordan Bardella, ella apenas figura en los medios de comunicación.

No por ello su figura es menos relevante en el ámbito de la realeza europea. La hija menor de Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Castro, y de su mujer, Camilla Crociani, ha preferido mantener un perfil más bajo. Hasta ahora.

La joven aristócrata ha abierto las puertas de su casa, en el idílico sur de Francia, a la cabecera gala Point de Vue, donde descubre el lado más maduro, humano y ambicioso de la que, hasta la fecha, era la 'Borbón' menos conocida.

Amor y el sueño de "un hogar feliz"

Durante el encuentro con la revista francesa, María Chiara ha hecho balance de la educación recibida por sus padres, quienes le inculcaron desde la infancia valores fundamentales como el respeto, la gratitud ante las experiencias de la vida y la importancia inquebrantable de los lazos familiares.

Unos cimientos que, sumados a los constantes viajes que realizó desde muy pequeña, forjaron en ella una mentalidad abierta que se ha propuesto conservar de por vida. "Espero que la curiosidad siga siendo mi motor dentro de 10 años", confiesa.

Al ser preguntada por sus mayores anhelos personales, la aristócrata se muestra rotunda y defiende con firmeza el equilibrio entre la vida laboral y la personal, rompiendo con viejos estereotipos.

"Espero formar una hermosa familia con la persona que amo. Una mujer puede tener grandes ambiciones profesionales y, al mismo tiempo, soñar con un hogar feliz", dice, sin desvelar si en la actualidad tiene o no pareja.

Aunque en el verano de 2023 se la vinculó con el príncipe Christian de Dinamarca (20) tras ser fotografiados juntos en el Gran Premio de Mónaco, la propia aristócrata se encargó de desmentir el noviazgo poco tiempo después a través de un comunicado, aclarando que entre ellos solo existía una amistad de la infancia.

María Chiara de Borbón Dos-Sicilias, en sus redes sociales. @chiaradebourbon

Quiere crear una fundación

Y es que las metas de María Chiara no son, en absoluto, menores. Entre los múltiples proyectos que ocupan sus pensamientos diarios, destaca una fuerte conciencia ecológica que pretende materializar muy pronto.

"Estoy pensando en crear una fundación dedicada a la conservación del medio ambiente", revela la joven.

Lo cierto es que lleva años involucrada en la protección de los océanos y los derechos de los animales. Una faceta altruista que compagina a la perfección con su sensibilidad artística, hasta el punto de que ya sopesa organizar su primera exposición de pintura de cara al próximo otoño.

Un proyecto de moda con su hermana

La complicidad con su hermana María Carolina sigue siendo uno de sus grandes pilares a pesar de la exposición mediática de esta última.

De hecho, ambas se encuentran trabajando codo con codo en el lanzamiento de una marca propia de accesorios que promete reflejar fielmente su estilo de vida y sus raíces.

Según adelanta la propia María Chiara, la firma estará diseñada "a su imagen y semejanza" e "inspirada en su herencia mediterránea y la artesanía italiana".

Aunque los detalles del lanzamiento y el aspecto de sus primeras piezas se mantienen bajo estricto secreto empresarial -"Eso es una sorpresa", concluye misteriosa-, queda claro que María Chiara de Borbón Dos-Sicilias pisa con fuerza, dispuesta a demostrar que hay mucho más detrás de su histórico apellido.

María Chiara de Borbón Dos-Sicilias, con su hermana María Carolina y sus padres, Carlos de Borbón-Dos Sicilias y Camilla Crociani, duques de Castro. @chiaradebourbon

Los lazos entre los Borbón Dos-Sicilias y la Familia Real

María Chiara de Borbón-Dos Sicilias y su hermana mayor, María Carolina, pertenecen a una de las ramas históricas de la Casa de Borbón.

Como hijas del duque de Castro, jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias, ambas jóvenes descienden directamente de la dinastía borbónica que reinó en el antiguo Reino de las Dos Sicilias, en el sur de Italia, además de compartir una destacada proyección pública entre los royals del viejo continente.

De más está decir que María Chiara y María Carolina tienen un parentesco directo con la Familia Real española, ya que su abuelo, el infante don Carlos (fallecido en 2015) era primo segundo del rey Juan Carlos I (88).

En consecuencia, las dos princesas son primas lejanas del rey Felipe VI (58).

El vínculo entre ambas casas se remonta a la reina Mercedes de Orleans, primera esposa de Alfonso XII, y a la infanta María de las Mercedes de Borbón y Orleans, madre de don Juan de Borbón y abuela de Juan Carlos I.

Por esta línea, la Casa de Borbón-Dos Sicilias y la Familia Real española han mantenido históricamente una estrecha relación dinástica y personal, lo que explica la presencia de sus miembros en acontecimientos familiares de la realeza de nuestro país, como la boda de los Reyes.