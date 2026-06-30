Los duques de Braganza anuncian el compromiso de su hijo menor, Dionisio, con la baronesa Anna Schaffgotsch

La extinta Casa Real de Portugal se va de boda. Los duques de Braganza, Dom Duarte Pio (81 años) e Isabel de Herédia, han anunciado, en las últimas horas, el compromiso de su hijo menor, Dionisio de Braganza (26), con Anna Schaffgotsch, Baronesa de Trachenberg.

El compromiso del infante Dionisio con la condesa Schaffgotsch marca un punto de inflexión para la Casa Real portuguesa y sitúa a la familia en el centro de la actualidad institucional lusa.

El anuncio, difundido desde Sintra y celebrado previamente en Lisboa ante los duques de Braganza y los familiares más cercanos, confirma la continuidad de una dinastía que, pese a no ejercer funciones de Estado, mantiene una presencia activa en la vida pública del país.

Dionisio de Braganza y su prometida.

La unión entre Dionisio y Anna, nacida en Viena y perteneciente a la casa Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein, enlaza dos linajes de larga tradición en la nobleza europea.

La futura esposa del infante aporta un perfil internacional y una sólida formación académica que refuerzan la imagen contemporánea de la familia, cada vez más orientada hacia la representación cultural, la diplomacia social y la preservación del patrimonio histórico portugués.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre la fecha, el lugar o el formato de la ceremonia, sí se ha confirmado que, tras la boda, Anna Schaffgotsch recibirá el título de duquesa de Oporto.

Este título, históricamente vinculado al heredero secundario de la Casa de Braganza, subraya el papel institucional que Dionisio ocupa dentro de la estructura familiar y la relevancia que su matrimonio tendrá en la proyección pública de la dinastía.

El infante Dionisio, de perfil discreto y menos mediático que sus hermanos, pasa ahora a ocupar un lugar destacado en la agenda de la familia.

Su compromiso llega en un momento en el que la Casa de Braganza ha intensificado su presencia en actos culturales, religiosos y sociales, consolidando una imagen de estabilidad y renovación generacional.

Duarte e Isabel de Braganza, en las Bodas de Plata de los duques de Luxemburgo en 2006. Gtres

La incorporación de Anna Schaffgotsch, con su bagaje internacional y su pertenencia a una familia de tradición centroeuropea, añade un componente de apertura y modernidad que encaja con la evolución reciente de la institución.

Los hermanos de Dionisio

El anuncio del compromiso también vuelve a situar en el foco a los hermanos del infante, Alfonso y María Francisca, quienes en los últimos años han protagonizado momentos clave para la Casa Real portuguesa.

Alfonso de Braganza, príncipe de Beira y heredero de la jefatura de la Casa, ha asumido un papel cada vez más activo junto a su padre, Dom Duarte Pio.

A sus 30 años, combina una sólida formación académica -graduado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y con un máster en Economía Marítima- con experiencia en las Fuerzas Armadas y un marcado interés por la protección del medio ambiente y la identidad marítima del país.

Su presencia en actos públicos, entrevistas y encuentros institucionales ha reforzado la visibilidad de la familia y ha contribuido a proyectar una imagen de compromiso con temas contemporáneos, desde la sostenibilidad hasta la cooperación internacional.

La familia Braganza.

En declaraciones recientes, Alfonso ha expresado su profunda admiración por la dedicación de su padre y por el sentido del deber que ha guiado a la Casa de Braganza durante generaciones, una visión que ahora comparte con su hermano menor en un momento de especial relevancia para la familia.

La infanta María Francisca, duquesa de Coímbra, también ha desempeñado un papel significativo en la renovación de la institución.

Su boda, celebrada el 7 de octubre de 2023 en el convento de Mafra, reunió a representantes de la aristocracia europea y se convirtió en un hito para la Casa de Braganza.

El enlace, precedido por un compromiso anunciado en diciembre de 2022 y sellado en el monte más alto de Timor con un amanecer como testigo, simbolizó la conexión entre tradición y modernidad que caracteriza a la familia.

María Francisca, formada en Comunicación por la Universidad Católica de Lisboa y volcada en el voluntariado, debutó como duquesa de Coímbra en 2018 y desde entonces ha mantenido un perfil discreto pero constante en actividades sociales y culturales.