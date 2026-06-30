Una bomba estalla en Mónaco y deja heridos de gravedad en el Principado: el comunicado del príncipe Alberto tras la tragedia

Alberto y Charlene de Mónaco en un acto público en Mónaco, hace unas semanas. Gtres

El Principado de Mónaco ha vivido, a última hora de la tarde de este pasado lunes, 29 de junio, minutos de horror tras la explosión de una mochila bomba en uno de los edificios residenciales. En concreto, en el que está situado en la calle Révérend Père Louis Frolla.

Un trágico suceso que las autoridades investigan como un posible acto criminal, y que ha sacudido la sensación de seguridad de uno de los enclaves más protegidos de Europa.

El príncipe Alberto II (68 años), jefe de Estado del país, ha reaccionado, a través de un comunicado, pocas horas después del estallido.

En el escrito, el Príncipe muestra su apoyo a las víctimas, y agradece la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Charlene y Alberto, en un acto público. Gtres

También asegura que todas las instituciones monegascas trabajan en coordinación con Francia para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable.

La detonación se ha producido alrededor de las 21:00 horas del lunes 29 de junio, en la entrada de un edificio residencial situado en una zona limítrofe con la localidad francesa de Beausoleil.

La onda expansiva se ha escuchado a varias manzanas de distancia y ha provocado un amplio despliegue de bomberos, sanitarios y agentes de seguridad, que acordonaron la zona y evacuaron a los residentes del inmueble afectado.

Aunque el fuego no se ha propagado y los daños materiales han quedado concentrados en el acceso del edificio, el impacto humano ha sido inmediato y de un gran alcance.

Tres personas han resultado gravemente heridas: el empresario ucraniano Vadim Ermolaev, su pareja y un menor de 13 años. Según fuentes oficiales, los dos adultos permanecen en estado grave, mientras que el adolescente ha sufrido lesiones de menor consideración.

Los tres han sido trasladados de urgencia al hospital Princess Grace, donde reciben atención especializada.

La identidad de las víctimas, especialmente la del empresario, ha despertado interés mediático en Francia y Mónaco, aunque por el momento las autoridades han evitado vincular el ataque con su actividad profesional o con un posible móvil personal.

Los primeros indicios apuntan a que la explosión ha sido provocada por un artefacto oculto en una mochila.

Las cámaras de seguridad de la zona han captado a un individuo dejando el objeto frente a la entrada del edificio pocos minutos antes de la detonación y huyendo a pie en dirección a Beausoleil.

La secuencia, que ya está en manos de los investigadores, ha permitido establecer una primera línea de trabajo: se trataría de un ataque premeditado, ejecutado por una sola persona y con un dispositivo de fabricación aún por determinar.

El matrimonio Grimaldi. Gtres

Hasta el momento no se han practicado detenciones. La policía monegasca y la francesa mantienen un operativo conjunto para localizar al sospechoso, que podría haber cruzado la frontera inmediatamente después del estallido.

La estrecha colaboración entre ambos países, habitual en materia de seguridad, se ha intensificado desde el lunes por la noche.

Equipos de investigación trabajan en el análisis de restos del artefacto, en la revisión de imágenes de videovigilancia y en la recopilación de testimonios de vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona.

El fiscal de Mónaco, Thibault Stéphane, ha calificado el suceso como "un hecho sin precedentes", al subrayar que es la primera vez que el Principado registra un ataque de estas características.

Aunque la investigación se encuentra en una fase inicial, Stéphane insiste en que aún no puede confirmarse si las víctimas eran el objetivo directo del ataque o si se trató de un acto indiscriminado.

"Debemos avanzar con rigor y prudencia", señala, destacando que el pequeño tamaño del país y su alta densidad de población hacen especialmente sensibles este tipo de incidentes.

Por su parte, el ministro de Estado, Christophe Mirmand, asegura que todos los servicios competentes permanecen movilizados para esclarecer las circunstancias del suceso.

Mirmand destaca la rapidez de la respuesta de los equipos de emergencia y recuerda que Mónaco cuenta con protocolos de seguridad reforzados, diseñados precisamente para actuar con eficacia ante situaciones excepcionales.

"La prioridad es proteger a la población y garantizar que se identifique al autor lo antes posible", afirma.

El comunicado de Alberto

A continuación, el comunicado íntegro de Alberto de Mónaco:

La explosión criminal que ha tenido lugar esta tarde en Mónaco supone una conmoción para toda la comunidad monegasca.

Mis pensamientos se dirigen, en primer lugar, a las víctimas, a sus seres queridos y a los residentes directamente afectados por este acto brutal. La princesa Charlene, mi familia y yo queremos expresarles nuestra compasión y nuestro apoyo inquebrantable.

También queremos reconocer la extraordinaria labor de las fuerzas de Seguridad Pública, que están gestionando la situación con rigor y serenidad, y que han garantizado que las víctimas fueran atendidas con rapidez y que la zona quedara asegurada.

Bajo la autoridad del Gobierno, todos los servicios competentes del Estado están actualmente movilizados, en estrecha cooperación con las autoridades francesas.

Confiamos en que puedan esclarecer las circunstancias de esta tragedia lo antes posible, identificar a los responsables y ofrecer todas las respuestas necesarias, a todos los niveles.

Más que nunca, el Principado de Mónaco permanecerá unido y firme frente a la violencia y la delincuencia. La seguridad de nuestra comunidad siempre ha sido una prioridad; ahora lo será más que nunca, sean cuales sean las amenazas.

Alberto, príncipe de Mónaco.