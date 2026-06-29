Haakon desaparece de la agenda real hasta mediados de julio mientras se desconoce la evolución de Mette-Marit

Han pasado más de 10 días desde que la Casa Real noruega anunciara que la princesa Mette-Marit (52 años) había sido sometida a un trasplante de pulmón. Desde entonces no se conocen nuevos datos sobre su evolución. En estas casi dos semanas desde la cirugía, la Familia Real no ha vuelto a ofrecer un parte de salud.

La última noticia al respecto es que la heredera al trono estaba en la UCI y tenía que continuar en el hospital por protocolo médico. Se desconoce si a estas alturas ya ha pasado a planta y cuándo recibirá el alta médica para continuar su recuperación en el palacio de Skaugum, su residencia oficial.

Haakon de Noruega (52) ha despejado su agenda para estar al cuidado de su mujer y ahora se ha podido saber que hasta el 19 de julio no se le volverá a ver en un acto oficial. Será en la inauguración del Monumento Nacional del 22 de julio en el nuevo Barrio Gubernamental de Oslo, como se ha publicado en la agenda real.

Los Príncipes herederos, Haakon y Mette-Marit. GTRES

Se trata de un acto conmemorativo en honor a las 77 víctimas de los atentados terroristas de 2011, al que si no hay cambios de última hora, acudirá el Príncipe heredero solo.

Ya el 22 de julio, fecha en la que se cumplen 15 años de la tragedia que sacudió al país, los reyes, Harald (89) y Sonia de Noruega (88), asistirán a la misa en recuerdo que se celebrará en la catedral de Oslo.

A este compromiso Haakon no asistirá. Parece que con la baja de Mette-Marit, el resto de miembros reales están haciendo malabares para poder llegar a todas las obligaciones que exige su condición.

La semana pasada, por ejemplo, se puede ver a la princesa Ingrid Alexandra (22) y a su hermano, el príncipe Sverre Magnus (20), en uno de los encuentros que disputó la Selección noruega contra Senegal en Estados Unidos. Era la primera vez que los jóvenes representaban en solitario a la Casa Real.

Cruzaron al otro lado del Atlántico después de haber visitado a su madre en el hospital. De acuerdo con el protocolo habitual para todos los pacientes que han recibido un trasplante recientemente, "Su Alteza Real la Princesa Heredera permanecerá ingresada en el Hospital Universitario de Oslo (Rikshospitalet) durante las próximas semanas", afirmaba el comunicado enviado desde palacio

"Se trata de un procedimiento rutinario para ajustar la medicación, controlar posibles complicaciones y llevar a cabo la rehabilitación", añadió Are Holm, catedrático de Medicina de la Universidad de Oslo y consultor sénior y especialista en neumología del centro médico donde se encuentra la Princesa.

La operación, como aseguró su equipo médico, había sido un éxito, pero al ser una intervención de alto riesgo todo está más que medido. La vida de Mette-Marit, de hecho, cambiará a partir de ahora.

Haakon de Noruega y la princesa Ingrid Alexandra saliendo del hospital. GTRES

La fibrosis pulmonar crónica que padecía desaparece con los nuevos órganos, pero la esposa de Haakon se enfrenta ahora un lento proceso de recuperación. La adaptación al órgano trasplantado es un proceso exigente que requiere un aislamiento relativo, cuidados de higiene extremos y una supervisión estrecha para prevenir infecciones en su nuevo día a día.

Toda su familia está muy pendiente de su mejoría. Inclusive, su hijo Marius Borg (29), que desde la cárcel está siguiendo todo lo referido a su madre y le mantiene pertinentemente informado.