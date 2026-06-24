Las obras de Marivent se paralizarán con la llegada de los Reyes: así será la estancia de la Familia Real en Mallorca

El Palacio de Marivent está en plena obra de reforma. El Gobierno balear, propietario del histórico inmueble, comenzó los trabajos de mejora el pasado mes de abril y no está previsto que finalicen hasta el próximo mes de diciembre.

Esto retrasará unos días la llegada de la Familia Real a su destino tradicional de vacaciones, pero no impedirá que puedan reunirse en su residencia oficial en la isla.

Los contratos de adjudicación de las obras incluyeron una cláusula donde se especificaba el parón casi total de la actividad en los meses centrales del verano -entre el 10 de julio y el 30 de agosto- , haciéndolo coincidir con la llegada de Felipe VI, Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, a Mallorca. Una llegada que está prevista se produzca en los primeros días de agosto.

Los Reyes, Felipe VI y Letizia, en Marivent. GTRES

Junto a ellos, como siempre, estará la reina Sofía. Para ella será un verano difícil pues es el primero que vivirá tras el fallecimiento de su hermana Irene de Grecia, que siempre fue su fiel compañera. Aunque es cierto que el pasado año la princesa ya no pudo viajar a Marivent por sus problemas de salud, es este año cuando su ausencia será real.

Sofía y su hermana solían llegar a Mallorca juntas o en fechas muy próximas, y pasaban allí varias semanas de verano. Normalmente se dejaban ver de compras, en el cine o en algunas salidas junto a los Reyes.

La última imagen en Palma corresponde al verano de 2024 cuando Sofía e Irene fueron fotografiados junto a Felipe, Letizia y sus hijas tras cenar en un restaurante ubicado en la zona del Portixol.

A quien también echará de menos la madre del Rey será a su prima y confidente, la Princesa Tatiana Radziwill. La guardiana de los secretos de Sofía falleció el 19 de diciembre de 2025 en París a los 86 años.

A pesar del vacío que han dejado ambas muertes, la Emérita contará con el cariño y el amor de sus nietos. A la princesa Leonor y la infanta Sofía se unirán los hijos de las infantas Cristina y Elena, que se espera pasen algunos días también la isla este año.

La Familia Real con Irene de Grecia y Tatiana Radziwill en Palma de Mallorca. GTRES

Por cierto, para la heredera al trono este será el último verano antes de comenzar sus estudios universitarios. El próximo mes de septiembre cursará la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

Marivent volverá a llenarse de vida un año más. La Copa del Rey MAPFRE de vela está programada del 4 al 8 de agosto, en la que Felipe VI participará una vez más.

Antes el domingo 2, si Letizia no falta a su gran cita cultural del verano, la Reina asistirá a la clausura del festival de cine Atlàntida.

Falta por confirmar cuándo será la recepción con la sociedad mallorquina, que seguramente será en Marivent pues el Palacio de la Almudaina también está en obras. El encuentro con los Reyes reunirá a lo más granado del mundo empresarial, cultural, deportivo y civil.

Lavado de cara en Marivent

Hacía más de 25 años que el Palacio de Marivent no era sometido a una reforma integral. El paso del tiempo y la falta de mantenimiento han hecho estragos en fachadas, terrazas y jardines. Estos son algunos de los puntos críticos junto a la torre del palacio donde hay constantes filtraciones de aguas.

Recepción en Marivent. GTRES

También se está modernizando la climatización, fontanería e iluminación del recinto para hacerlo mucho más eficiente. Y se están renovando las piscinas: la del palacio principal y la de Son Vent, que es la residencia específica de Felipe y Letizia.

Por último, se revisarán los sistemas de riego y se cambiarán todas aquellas baldosas, barandillas y demás partes exteriores que estén dañadas u erosionadas por la cercanía de la propiedad al mar.

En el interior de las viviendas no se llevará a cabo ninguna reforma. El complejo residencial pertenece a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, por lo que su gestión depende del Gobierno regional. El Partido Popular aprobó un presupuesto de casi 500.000 euros para acometer las obras de Marivent.