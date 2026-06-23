Nicolás, el nieto 'marginado' de Margarita II se sincera sobre la retirada de su título: "Se decidió en mi nombre. No es agradable"

La vida de la monarquía danesa cambió sustancialmente el 1 de enero de 2023. Aquel día entró en vigor la norma anunciada meses antes por Margarita II (86 años), una decisión sin precedentes que despojó de sus títulos de príncipes a los cuatro hijos del príncipe Joaquín (57).

"Los títulos de príncipe y princesa que han ostentado hasta ahora se suspenderán", rezaba el comunicado difundido por la Casa Real, un mensaje que cayó como un jarro de agua fría sobre la rama menor de la familia.

Sin previo aviso, los jóvenes pasaron a ser condes y condesas de Monpezat, un cambio que provocó una fractura interna que tardó meses en cicatrizar.

Joaquín de Dinamarca junto a su mujer y sus hijos en el Jubileo de la reina Margarita. Gtres

Tres años después, uno de los protagonistas de aquella decisión, el entonces príncipe Nicolás (27) -hoy conde de Monpezat- ha hablado como nunca de lo que supuso para él aquel giro institucional.

Lo ha hecho en un documental que lleva su propio nombre, Nikolai, una producción de cuatro episodios que se emitirá en la televisión pública danesa y que promete arrojar luz sobre las tensiones familiares, su vida profesional y su proceso de adaptación a una nueva vida.

"Siempre seré un representante de Dinamarca, del pueblo danés y de los valores daneses, sin importar dónde me encuentre ni en qué contexto", afirma el joven en uno de los fragmentos más destacados del documental.

Nicolás ha orientado su vida hacia el ámbito empresarial, una decisión respaldada por su sólida formación académica. Hace dos años finalizó un Máster en Ciencias en Economía y Administración de Empresas, con especialización en Gestión de Ventas.

Esta preparación le ha permitido compaginar su carrera profesional con el modelaje, una faceta que lo catapultó a la fama internacional cuando debutó en una pasarela en 2018.

Su imagen, su porte y su naturalidad frente a las cámaras lo convirtieron rápidamente en uno de los modelos daneses más solicitados. Sin embargo, su vida pública siempre estuvo condicionada por su pertenencia a la Familia Real, un aspecto que el documental aborda con detalle.

La directora de Scoop Models, Bente Lundquist, recuerda cómo descubrió al entonces príncipe cuando este tenía apenas diez años, durante un vuelo en el que coincidió con su madre, la condesa Alexandra. Aun así, la entrada de Nicolás en el mundo del modelaje no fue inmediata.

Nicolás de Monpezat en una imagen de sus redes sociales. Instagram

El documental muestra cómo sus padres, el príncipe Joaquín y Alexandra, fueron extremadamente cautelosos antes de permitir que su hijo se adentrara en una industria tan expuesta.

"Su padre llamaba constantemente porque quería asegurarse de que no se traspasaran los límites", recuerda Lundquist.

La protección respondía, sobre todo, a razones institucionales: cualquier imagen del joven podía convertirse en noticia, por lo que se estableció un protocolo estricto para evitar filtraciones o fotografías no autorizadas.

El punto central del documental, sin embargo, es la decisión de Margarita II de retirar los títulos a sus nietos.

Una medida que, según la Casa Real, buscaba adaptar la institución a los nuevos tiempos, siguiendo la tendencia europea de reducir el número de miembros activos y limitar las asignaciones económicas.

La entonces Reina entendía que ostentar el título de príncipe implicaba responsabilidades que, en el futuro, no serían compatibles con la vida profesional independiente que sus nietos deseaban construir.

Nicolás reconoce que la decisión lo afectó profundamente. "Tanto mi vida como el papel que antes desempeñaba han cambiado. Se tomó una decisión en mi nombre, y eso nunca es agradable, por supuesto", afirma en el documental.

El joven llega incluso a calificar la medida como un "destierro", una palabra que refleja el impacto emocional que tuvo en él y en sus hermanos.

A pesar de ello, su discurso actual es más conciliador. "Como todo en la vida, intento sacar provecho de las cosas y verlas desde una perspectiva positiva. Ahora estoy en proceso de encontrar mi propio camino en la vida, con el rol y las circunstancias que tengo", explica.

Nicolás de Dinamarca.

La reina abdicó apenas un año después, dando paso al reinado de Federico X, cuyo modelo institucional sigue la línea de las casas reales reducidas: menos miembros, menos gastos y un enfoque más centrado en la función representativa del monarca y su heredero.

En este contexto, los sobrinos del actual rey habrían tenido que desarrollar sus vidas al margen de la economía de la Corona tarde o temprano. La retirada de los títulos, aunque polémica, buscaba precisamente facilitar esa transición.

Nicolás lo reconoce, aunque matiza: "En un futuro tendré más libertad, aunque nunca antes me había sentido restringido".

El conde de Monpezat se muestra reflexivo, consciente de su posición y decidido a construir un futuro propio.