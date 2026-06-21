Carlos III desvelará por primera vez su declaración de la Renta y lo que tributa por sus ingresos de 27,6 millones de euros

En la era de la transparencia, Buckingham mueve ficha. En un movimiento inédito, el rey Carlos III (77 años) se convertirá en el primer monarca británico de la época moderna en revelar públicamente su factura de impuestos personal.

Sus pagos fiscales se incluirán, el próximo jueves 25 de junio, como un nuevo y revolucionario elemento dentro de las cuentas financieras anuales de la familia real. Según confirman fuentes de Palacio, este movimiento no obedece a una imposición gubernamental, sino una decisión personal del propio soberano.

Desde el Palacio de Buckingham afirman que esta medida forma parte de un "impulso modernizador". No cabe duda de que se trata de una clara declaración de intenciones: el objetivo es lograr una mayor transparencia y "fomentar una comprensión más amplia de nuestra responsabilidad".

"En pocas palabras, seguimos modernizándonos y evolucionando", ha asegurado un portavoz oficial de la Casa Real a la BBC. Además, el Palacio ha adquirido el compromiso de publicar estos datos fiscales de manera anual a partir de ahora.

El expríncipe Andrés y el rey Carlos III. Getty

El "efecto Andrés"

Este histórico paso no llega en el vacío. La decisión se produce tras los llamamientos políticos y sociales que exigían una mayor luz sobre las finanzas de los Windsor, especialmente a raíz de los encadenados escándalos que rodean a Andrés Mountbatten-Windsor (66).

El más que evidente vínculo del expríncipe con el magnate pederasta Jeffrey Epstein, sumado al hecho de que la Policía británica haya anunciado que sigue recabando información sobre el hermano del Rey por presunta conducta indebida en cargo público, no ha hecho que aumentar la presión en torno a las cuentas del soberano.

Cabe recordar las recientes quejas de varios parlamentarios, que se sumaron en bloque a la demanda de fiscalizar las transacciones de la familia real. Sus reclamaciones han sido una coerción directa a Carlos III, que ahora ofrece una respuesta rotunda a la voluntad popular.

La nueva medida desnudará los pagos de impuestos del Rey correspondientes al ejercicio anterior (2024-25).

Los reyes Carlos III y Camila, en el tradicional desfile Trooping The Colour. GTRES

Los millonarios beneficios del ducado de Lancaster

La publicación incluirá los gravámenes sobre todos sus ingresos personales: desde las ganancias de sus valiosas propiedades privadas, como Sandringham y Balmoral, hasta sus inversiones personales y, sobre todo, los beneficios del ducado de Lancaster.

Precisamente, se revelará por primera vez el importe total pagado, incluidos los impuestos sobre los beneficios del Ducado de Lancaster, que ascendieron a cifras astronómicas en 2025.

El Ducado de Lancaster es un macro negocio inmobiliario que incluye fincas en el norte de Inglaterra y cotizadas propiedades en el centro de Londres. Este constituye el grueso de los ingresos personales del monarca.

Sus beneficios ascendieron a unos 24 millones de libras (unos 27,6 millones de euros) el año pasado.

Cabe recordar que, en realidad, Carlos III no es un novato en estas lides: cuando era Príncipe de Gales ya adoptó la resolución de revelar cuántos impuestos pagaba.

El rey Carlos III de Inglaterra, en la boda de su sobrino, Peter Philips. GTRES

Cuentas bajo la lupa

Por ley, los monarcas británicos disfrutan de un blindaje fiscal absoluto.

Esto se traduce en importantes beneficios: no están obligados a pagar el impuesto sobre la Renta. Tampoco el impuesto de sucesiones sobre lo que heredan de un monarca anterior, ni el impuesto sobre las ganancias de capital.

Sin embargo, Carlos III ha preferido romper con la norma y pagar voluntariamente el impuesto sobre la Renta y sobre las ganancias de capital por cualquier venta de sus bienes privados.

El informe financiero que saldrá a la luz esta semana ofrecerá el panorama más amplio y detallado de las finanzas reales jamás visto hasta la fecha.

"Nuestro objetivo es explicar todos los aspectos de las finanzas reales de una manera que mejore aún más la claridad y la accesibilidad", ha explicado el portavoz de Buckingham.

Carlos III y la reina Camila en la sesión inaugural del Parlamento británico. Kirsty Wigglesworth/ REUTERS

137,9 millones de subvención

La factura fiscal del Rey compartirá páginas con los detalles de la Subvención Soberana. Más conocida como Sovereign Grant, esta es la financiación pública anual que cubre los gastos de personal, mantenimiento de edificios y viajes oficiales de la Casa Real.

Este año, la Subvención Soberana ha alcanzado la cifra récord de 137,9 millones de libras esterlinas.

Se trata de un aumento temporal -y justificado- que se ha utilizado para sufragar las monumentales reformas del Palacio de Buckingham.

Aunque desde su introducción en 2012 esta subvención nunca ha disminuido, se espera que pronto se anuncie una primera reducción, fruto de una profunda revisión conjunta que están llevando a cabo el Tesoro, Downing Street y la propia Casa Real.

El escrutinio sobre los Windsor no terminará con este informe. Los diputados tendrán la oportunidad de debatir a fondo la Subvención Soberana cuando el proyecto de ley se presente ante el Parlamento.

Además, el Comité de Cuentas Públicas elevará la presión al llevar a cabo una investigación sobre las propiedades reales y los arrendamientos de la Corona.

Beatriz y Eugenia de York. GTRES

Los polémicos alquileres

Lo cierto es que la polémica ya está servida. Un informe preliminar de la Oficina Nacional de Auditoría ha revelado que las hijas del expríncipe Andrés, las princesas Beatriz (37) y Eugenia (36) -quienes no ejercen como miembros activos de la realeza-, poseen propiedades en el Palacio de St. James y en el Palacio de Kensington por los que no pagan alquiler alguno.

Para aplacar las críticas, desde Palacio se ha aclarado que el propio Rey pagaba el alquiler de dicho alojamiento con sus ingresos privados.

Buckingham ha recordado recientemente que ya existe una estricta supervisión parlamentaria sobre los fondos públicos que reciben.

Ahora apuntan a que añadir la información fiscal personal del Rey puede "mejorar aún más esta transparencia" y de una manera "en consonancia con nuestras prioridades de servicio público".