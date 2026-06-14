Froilán regresa a España: cumbre familiar en Marbella y baño de masas en los toros

Froilán, en la plaza de toros de Marbella, el pasado sábado, 13 de junio. GTRES

Tras meses de ausencia y con su residencia fijada en Abu Dabi junto al rey Juan Carlos I (88 años), Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón (27) ha regresado a España.

El hijo de la infanta Elena (62) ha elegido la Costa del Sol para dejarse ver de nuevo dentro de nuestras fronteras.

¿El motivo de su vuelta? Un reencuentro con su madre y su hermana, Victoria Federica (25), en una de las citas imprescindibles del verano marbellí.

La plaza de toros de Marbella ha sido el escenario en el que se ha producido esta cumbre familiar que no ha tardado en captar la atención de todos los presentes, y ha servido para que el joven se dé un auténtico baño de masas entre curiosos y viejas caras conocidas.

La infanta Elena se ha dejado ver el pasado sábado, 13 de junio, en Marbella. GTRES

Un reencuentro familiar

La infanta Elena llegaba a la localidad malagueña tras una intensa agenda en Madrid, donde apenas una semana antes se la pudo ver en la misa multitudinaria presidida por el papa León XIV en la capital -a la que asistió con la infanta Cristina (61) y su prima, Simoneta Gómez-Acebo (57)- y en una posterior audiencia privada con el Pontífice.

Con el Santo Padre ya de regreso en Roma, la hermana del rey Felipe VI (58) puso rumbo al sur para disfrutar de uno de sus planes favoritos y más alejados del foco institucional: una tarde de toros.

Esta vez, la infanta no ha estado sola. Sus dos hijos se han unido al plan, marcando la primera aparición pública de Froilán en España desde que, el pasado Domingo de Resurrección, se le viera en Sevilla.

Victoria Federica ha asistido a una tarde de toros en Marbella. GTRES

Asientos distanciados

A pesar de la expectación, la infanta y sus hijos, que llegaron al recinto por separado, se mostraron cercanos y relajados, a pesar del pequeño revuelo que causó su presencia en las puertas de la plaza de toros.

Una vez dentro, todos ellos se ubicaron en diferentes puntos del tendido, disfrutando de la faena desde perspectivas distintas. La infanta Elena, visiblemente risueña, fue la primera en ocupar su localidad.

Froilán saluda a Enrique Ponce, en Marbella, el pasado sábado, 13 de junio. GTRES

Complicidad con las figuras del toreo

El gran protagonista de la tarde terminó siendo el propio Froilán. En los pasillos y aledaños de la plaza marbellí, el joven se mostró plenamente integrado en el ambiente.

Lejos de mantener un perfil bajo, Froilán no esquivó los focos de la prensa. Tampoco dudó en charlar de forma animada y distendida con grandes figuras de la tauromaquia que no quisieron perderse el evento.

Froilán, el pasado sábado, 13 de junio, en la plaza de toros de Marbella. GTRES

Entre ellos Enrique Ponce (54), al que saludó muy efusivamente -con abrazo incluido-, y El Juli (43). La complicidad entre el nieto del Emérito y los diestros evidenció la estrecha relación que une a algunos miembros de la familia con el sector taurino.

La cita no solo atrajo a la infanta Elena y sus dos hijos. Las gradas de la plaza de toros de Marbella se llenaron de otros rostros conocidos de la cultura y la sociedad, destacando la presencia del torero Javier Conde (51) y su mujer, la cantaora Estrella Morente (45).

Froilán, en Marbella, este fin de semana. GTRES

El fin de una ausencia de dos meses

Este viaje a Marbella rompe un periodo de distanciamiento físico de Froilán con los acontecimientos familiares recientes.

Cabe recordar que el joven no estuvo presente en Madrid durante la reciente audiencia privada que la reina Sofía, sus hijas y sus nietos mantuvieron con el Papa León XIV.

Froilán, en la plaza de toros marbellí. GTRES

Para encontrar el último antecedente de Froilán en nuestro país hay que remontarse a la pasada Semana Santa en la capital hispalense, una visita que estuvo marcada por la presencia del rey Juan Carlos I.

Sin embargo, en aquella ocasión, ni Froilán ni Victoria Federica llegaron a entrar a la Real Maestranza, algo que sí hicieron su madre y su abuelo.

Froilán, en las gradas de la plaza de toros de Marbella, el pasado sábado, 13 de junio. GTRES

Esta relajada tarde en Marbella no solo supone el retorno de Froilán a suelo patrio, sino su reconciliación, al menos momentánea, con los focos, ante los que se ha mostrado más sonriente que nunca.