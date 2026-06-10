Marius Borg se queda en la cárcel: el Tribunal de Apelación no aprueba su libertad para estar con su madre enferma

Marius Borg (29 años) permanecerá en prisión. El Tribunal de Apelación acaba de dictaminar que no aprueba su puesta en libertad para que pueda estar con su madre, la princesa Mette-Marit (52), gravemente enferma.

"Estamos muy, muy decepcionados. Me parece una decisión casi incomprensible", ha asegurado la abogada defensora de Høiby, Ellen Holager Andenæs, al diario VG, quien además ha afirmado que si existe alguna posibilidad de revocar esta decisión lucharán por ello.

El Tribunal asevera en su escrito que el riesgo de reincidencia del joven no ha disminuido y no considera desproporcionado mantenerle entre rejas a pesar de la situación que está viviendo su progenitora.

Marius Borg unos días antes de entrar en prisión preventiva. GTRES

Comprenden perfectamente la situación familiar, pero por encima está la seguridad de las víctimas de Borg, explican.

El pasado viernes, 5 de junio, fue cuando la defensa del hijo de Mette-Marit pidió su excarcelación. Ese mismo día, la Casa Real noruega hacía público que la princesa heredera se veía obligada a entrar en la lista de espera de trasplantes de pulmón debido al empeoramiento de su enfermedad.

Según sus médicos, su estado es extremadamente grave y tan sólo le quedaría un año de vida de no someterse a esa cirugía. Padece fibrosis pulmonar crónica.

El deterioro de su estado de salud es el principal motivo por el que Marius pide salir de prisión y seguir cumpliendo arresto domiciliario en el palacio de Skaugum. Cada vez se le hace más insoportable estar entre rejas siendo conocedor del sufrimiento de su familia, según aseguró el mismo.

Además, tiene miedo de no volver a ver a su madre: "Cada domingo que nos vemos, podría ser la última vez que nos veamos". Borg está sometido al mismo régimen de visitas que el resto de internos de su centro penitenciario y solo tiene derecho a dos visitas a la semana.

Mette-Marit con respirador debido a su enfermedad. GTRES

El pasado domingo, 7 de junio, fue la última vez que se pudo ver a los príncipes herederos al trono de Noruega entrando, en su propio coche, a la cárcel de Oslo para estar con el joven.

Marius Borg Høiby lleva más de cuatro meses en prisión preventiva, desde el fin de semana anterior al inicio de su juicio, el 2 de febrero. El juez quería ponerlo en libertad, pero la policía apeló la decisión al instante. "La enfermedad de un familiar cercano no suele conllevar la puesta en libertad, declaró la abogada de la policía, Hilde Hermanrud Strand.

El hijo de Mette-Marit está acusado de 40 delitos, cuatro de ellos por violación a diferentes mujeres. Se espera que el próximo lunes, 15 de junio, se conozca finalmente la sentencia. La Fiscalía pide para él siete años y siete meses de prisión.