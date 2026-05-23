Charlène y Alberto de Mónaco serán recibidos por los Reyes en su viaje oficial a España: las claves de su histórica visita

Alberto de Mónaco y su mujer, la princesa Charlène, realizarán su primer viaje oficial de Estado a España los próximos días 1 y 2 de junio. GTRES

Ya es oficial. La crónica social internacional se prepara para vivir una jornada histórica dentro de nuestras fronteras. El próximo 1 de junio, Charlène de Mónaco (48 años) pisará por primera vez España.

Lo hará en el marco de un viaje oficial, acompañando a su marido, el príncipe Alberto (68). Este desplazamiento marcará un antes y un después en la agenda internacional de la princesa, consolidando un notable punto de inflexión en las relaciones de la Casa Grimaldi con nuestro país.

El motivo de esta inédita visita de Estado es doblemente significativo. Tal y como ha anunciado el Palacio del Principado a través de sus redes sociales, los próximos días 1 y 2 de junio, los Príncipes presidirán los actos conmemorativos por los 150 años de relaciones diplomáticasentre España y el Principado.

Por otro lado, la cita coincide con el 10 aniversario de la creación de la rama española de la Fundación Príncipe Alberto II, una institución ligada a las causas medioambientales.

La princesa Charlène de Mónaco princesa pisará suelo español por primera vez en un viaje de dos días que realizará junto a su marido, el príncipe Alberto. GTRES

Intensa agenda de compromisos

La inclusión de Charlène en la delegación oficial introduce un aspecto histórico que ha causado verdadera sorpresa. Hasta la fecha, y a lo largo de sus 15 años de matrimonio, el príncipe Alberto había realizado todos sus viajes a España en solitario, ya fuera para asistir a eventos deportivos, citas culturales o compromisos con el Medio Ambiente.

Los príncipes de Mónaco encaran una agenda sumamente cargada en la que los compromisos de Estado se entrelazarán con el protocolo y la cultura.

El peso de las primeras horas recaerá sobre el príncipe Alberto II. Este inaugurará el viaje con un encuentro de trabajo con el rey Felipe VI (58) en el Palacio de la Zarzuela el lunes 1 de junio.

Según ha confirmado el Palacio del Príncipe a través de un comunicado oficial, "los dos jefes de Estado abordarán varios temas de interés común antes de compartir un almuerzo privado".

Sin apenas tiempo para el descanso, el soberano monegasco se trasladará al Palacio de la Moncloa para mantener una reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (54).

Encuentro con los Reyes

Además de los encuentros a puerta cerrada, en el interior de despachos diplomáticos, habrá tiempo y lugar para citas más distendidas. Una de ellas, y la que copará todos los titulares, será la cita a cuatro con Felipe y Letizia (53) .

Los Reyes ejercerán de anfitriones de la pareja monegasca en un recorrido por el Real Jardín Botánico de Madrid, un oasis verde fundado en el siglo XVIII bajo el reinado de Carlos III.

Posteriormente, los dos matrimonios reales explorarán el Pabellón Villanueva, escenario que alberga dos exclusivas exposiciones organizadas por la Embajada de Mónaco en España.

Una de ellas es Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida, una retrospectiva elaborada junto a los Archivos del Palacio del Príncipe.

La otra es la 8ª edición del Foro de Artistas de Mónaco, que reúne a más de 50 artistas profesionales y aficionados, monegascos o residentes en el Principado, que presentan obras de distintas disciplinas como pintura, escultura, fotografía y técnicas mixtas.

La jornada posterior, el martes 2 de junio, mantendrá el ritmo frenético para Alberto de Mónaco.

Entre sus diversos compromisos, destaca su visita al Instituto de Empresa Universitario. Allí se subirá al estrado para pronunciar el discurso principal en la conferencia Liderando el futuro a través de la colaboración: talento, innovación y oportunidad.

Desde el palacio del Principado han querido subrayar el calado de esta ponencia, destacando que "este tema refleja una ambición compartida: fomentar el surgimiento de talento comprometido y movilizar la innovación para crear soluciones sostenibles para las generaciones futuras".

El histórico encuentro abrirá un junio especialmente ajetreado para los Reyes. Inmediatamente después de despedir a los miembros de la Casa Grimaldi recibirán en visita oficial al papa León XIV (70).

Rainiero y Grace Kelly, en la boda de la nieta de Franco. Getty

Los lazos del Principado con España

Con esta visita conjunta, la fisonomía de los viajes internacionales de Alberto y Charlène de Mónaco adquiere un matiz completamente distinto a la que han proyectado hasta ahora. También marca un punto de inflexión en las relaciones del Principado con España.

La presencia de Charlène en suelo español da continuidad a una emblemática tradición de representación femenina que inauguró Grace Kelly en 1966.

Aquel histórico viaje llevó a la entonces princesa monegasca a Sevilla junto a Jacqueline Kennedy, donde participó en varios actos organizados por la duquesa de Alba.

Tras el fallecimiento de la matriarca en 1982, fue la princesa Carolina (69) quien tomó el relevo dinástico, simbolizando la unión entre ambas casas reales con su asistencia a la boda de Felipe y Letizia en Madrid, hace ya 22 años.

La última vez que los Reyes Felipe y Letizia coincidieron con Alberto de Mónaco y su esposa fue durante la Misa de Inauguración del Pontificado de León XIV, celebrada el 18 de mayo de 2025 en la Plaza de San Pedro, en Ciudad del Vaticano.