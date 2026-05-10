Kate Middleton fue la primera en darle la espalda al expríncipe Andrés: el día que la princesa lo vetó en un concierto de Navidad

Que la vida de Andrés Mountbatten-Windsor (66 años) ha dado un giro irreversible es un hecho incontestable. Se encuentra apartado de la Familia Real británica y despojado de todos los títulos y privilegios.

Se ha publicado, además, que su hermano Carlos III (77), actual rey de Inglaterra, le ha dado la espalda y se niega a visitarlo en Marsh Farm, una propiedad rural en los terrenos de Sandringham, donde reside el exduque.

Una nueva noticia ha salido a la luz este domingo, día 10 de mayo: según revela Page Six, citando al experto real Christopher Andersen, la primera persona dentro de la familia Windsor que marcó una distancia definitiva con Andrés fue Kate Middleton (44).

La princesa de Gales, habitualmente prudente y diplomática, habría sido la pionera en cortar todo contacto con su tío político. Una decisión que, según las fuentes citadas, no fue impulsiva, sino "estratégica".

El expríncipe en una fotografía tomada en Windsor. Gtres

Andersen, autor de la biografía Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will Be Queen, asegura que la princesa fue "el primer miembro de la realeza en cortarle el paso, en darle la espalda".

Su postura, según explica, responde a una visión clara: proteger a la Corona y, especialmente, al futuro de su hijo mayor, el príncipe George (12), segundo en la línea de sucesión.

La relación entre Kate y Andrés estaría completamente rota. La princesa habría dejado de dirigirle la palabra tanto en actos familiares como durante las vacaciones.

Pero el gesto más contundente se produjo en uno de los eventos más personales para ella: su concierto de Navidad en la Abadía de Westminster.

Según Andersen, Andrés intentó asistir discretamente, pidiendo a través de intermediarios entrar por una puerta lateral. La respuesta fue tajante: "No, no queremos tu rostro en cámara".

Kate Middleton. Gtres

Para Kate, no se trata de un conflicto personal, sino de una cuestión institucional. Como futura reina consorte y madre de un futuro rey, considera que la monarquía no puede permitirse asociaciones que califica de "inapropiadas".

La presión sobre Carlos III

La postura de Kate y Guillermo habría sido determinante para que el rey Carlos III tomara medidas drásticas.

En octubre de 2025, Andrés fue despojado de sus títulos restantes, un movimiento que Buckingham presentó como una decisión firme y necesaria.

El comunicado oficial, respaldado sin fisuras por los príncipes de Gales, subrayaba: "Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más profunda simpatía han estado y seguirán estando con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso".

La tensión entre los miembros de la familia era evidente desde meses antes.

Durante la misa de Réquiem por la duquesa de Kent, en septiembre de 2025, los príncipes de Gales habrían evitado deliberadamente cualquier contacto con Andrés, incluso cuando este intentó entablar conversación.

Un gesto que confirmaba que la "limpieza de imagen" de la Corona era una prioridad absoluta. Incluso Sarah Ferguson (66), su exmujer y durante años su principal apoyo, ha tomado distancia.

Tras verse salpicada por documentos del caso Epstein y perder su título de Ciudadana Honoraria de Nueva York, Ferguson ha optado por refugiarse en lujosos retiros de esquí en Austria, lejos del foco de Sandringham.