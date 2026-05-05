Cuenta atrás para el veredicto de Marius Borg: el hijo de Mette-Marit pide ser puesto en libertad con tobillera telemática

El Tribunal del Distrito de Oslo se prepara para dictar sentencia en uno de los casos judiciales más impactantes de la historia reciente de Noruega.

Marius Borg Høiby (29 años), hijo mayor de la princesa Mette-Marit (52) y del príncipe Haakon (52), enfrenta un veredicto que podría cambiar su vida para siempre.

Tras siete semanas de intensas sesiones que concluyeron el 19 de marzo, los jueces evalúan 40 cargos graves, incluyendo múltiples delitos sexuales, violencia y narcotráfico.

La Fiscalía ha pedido siete años y siete meses de prisión para el joven y que se impongan medidas destinadas a proteger a las víctimas, como una orden de alejamiento de dos años respecto a una de ellas.

Mette-Marit con Marius Borg. Getty

La decisión del tribunal se espera en las próximas semanas, posiblemente a finales de mayo o junio, según fuentes judiciales y medios noruegos.

Mientras tanto, Marius se encuentra en prisión preventiva, ya que el juez considera que hay un alto riesgo a que el hijo de la princesa heredera pueda cometer nuevos actos delictivos si es puesto en libertad.

Sin embargo, este lunes, 4 de mayo, Borg ha solicitado a través de sus abogados poder salir de prisión bajo arresto domiciliario, aunque sea con una pulsera de control telemático en los tobillos.

De obtener este permiso -bastante improbable- sus letrados han aclarado que Marius Borg viviría en el palacio de Skaugum, junto a su madre y Haakon de Noruega.

Más concretamente, en una casa independiente dentro de los confines del palacio donde él ya había vivido anteriormente. Además, recuperaría el acceso a su teléfono móvil, ordenador, etc.

Hay que recordar que actualmente Høiby tiene una orden de alejamiento contra una de las mujeres que le acusó de violación. Según la fiscalía, el hijo de Mette-Marit ha violado esta orden en varias ocasiones, incluso contactándola por teléfono.

El joven permanece detenido desde principios de febrero y ha había solicitado su puesta en libertad en marzo, pero su petición fue denegada.

Es más que probable que permanezca bajo custodia hasta que se dicte el veredicto.

Vida en prisión

Marius Borg Høiby cumple prisión preventiva en Oslo Fengsel, la cárcel de máxima seguridad más grande de Noruega, ubicada en el centro de Oslo

Vive bajo el "principio de normalidad" noruego, que busca asemejar la vida carcelaria a la exterior para facilitar la reintegración.

Una de las celdas de Oslo Fengsel.

La prisión alberga un total de 240 reclusos con los que Marius comparte espacios comunes. Participa en trabajos de carpintería y lavandería. También recibe clases de educación sexual, que es uno de los nuevos programas por lo que apuesta la institución penitenciaria.

El resto del tiempo Marius Borg lo pasa en su celda. Puede recibir hasta dos visitas semanales a la que pueden acudir como máximo tres adultos y la duración es de una hora y media.

Desde su entrada en prisión preventiva, Mette-Marit ha visitado a su hijo en tres ocasiones. Al menos estas son de las que se tiene conocimiento público.

La primera de ellas fue el 5 de febrero con el príncipe Haakon. La segunda, el 12 de febrero en solitario; y la tercera, otra vez con su marido. De esta última es de la única que hay fotografías.

Escándalo real

El caso estalló por primera vez en agosto de 2024, tras un grave incidente con una exnovia. Rebecca Helberg, en aquel momento pareja de Marius, tuvo que ser hospitalizada por contusiones.

Sin embargo, la situación penal de Marius Borg se ha ido complicando a medida que avanzaba la investigación policial.

Lo que empezó siendo un caso de violencia en la pareja se transformó en un sumario con decenas de cargos que abarcan agresiones sexuales, maltrato, amenazas, delitos de drogas, grabaciones ilícitas y varias infracciones de tráfico.

Terroríficos fueron algunos de los relatos de las exparejas de Marius. Nora Haukland describió los episodios de malos tratos a los que se vio sometida durante su relación con el joven: "Me golpeó en la cara. Me pateó, me estranguló, destrozó mi apartamento".

Haakon de Noruega con Marius Borg. Getty

Snekkestad, otra de sus exnovias, reveló también haber sufrido abuso psicológico y físico a manos de su ex. "Ninguna mujer debería estar expuesta a esto. Por lo tanto, siento la verdadera responsabilidad de alzar la voz", escribió en un post de Instagram.

Marius Borg se declaró inocente de las acusaciones de índole sexual y reconoció otros delitos menores como el haber transportado cocaína, pero solo, según él, en una ocasión y de un punto a otro.

Si se confirma la pena de la Fiscalía, el hijo de Mette-Marit saldría en 2033, a los 36 años.