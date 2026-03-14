El hijo de Mette-Marit se derrumba en la última sesión del juicio: "Ya no soy Marius Borg, soy un monstruo"

"Este caso ha sido, con mucho, la experiencia más estresante de toda mi vida. La presión mediática me ha deshumanizado por completo. Ya no soy Marius, soy un monstruo... Soy objeto de odio de toda Noruega". Son las últimas palabras que ha pronunciado Marius Borg Høiby (29 años) ante la justicia.

El pasado viernes, 13 de marzo, menos de una semana antes de que terminara su juicio, el hijo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega (52) ha comparecido ante el Tribunal de Distrito de Oslo.

Allí, ha vuelto a romperse. Su testimonio resume la angustia con la que está viviendo el juicio. Se siente "deshumanizado" por el proceso.

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"Me siento solo"

En su comparecencia, el joven ha prestado declaración en relación a las acusaciones que pesan contra él: un total de 40 cargos penales (entre ellos, cuatro presuntas violaciones a distintas mujeres).

Se ha quedado sin amigos. "He perdido el 98% de mi red social. Los pocos que me quedan no se atreven a ir a un restaurante conmigo. No quieren que los vean y... Sí, es... Me siento completamente solo", ha expresado.

En la recta final de la sexta semana del juicio, el hijastro del príncipe Haakon de Noruega (52) ha asegurado sufrir un estrés psicológico significativo.

"Ansiedad social severa"

"Me están evaluando para detectar un posible trastorno de estrés postraumático (TEPT). Tengo ansiedad social severa. Tengo depresión profunda", ha detallado.

Además, ha desarrollado una especie de obsesión por leer todo lo que se escribe sobre él en los medios de comunicación y las redes sociales.

"Salir en el periódico, durante todos los días del año, te afecta como persona. Porque ya no sabes quién eres. No me reconozco en lo que escriben sobre mí. Y lo leo todos los días. Y como dije, leo de todo. Es como una obsesión que tengo", ha expresado.

Tampoco se reconoce en la imagen que se proyecta sobre él: "Es absolutamente terrible. El monstruo Marius, en quien todos quieren que me convierta, no lo entiendo, y no entiendo cómo, qué han estado pensando después de la presión mediática combinada con la que la organización de prensa y los editores dicen estar trabajando tan arduamente".

"¿Cuándo? ¿En qué ocasión ha ocurrido? Ni una sola vez. Incluso ahora, durante el juicio, llego a casa, enciendo la televisión y me pregunto si he estado en la misma sala del tribunal que los que están sentados escribiendo. No lo entiendo. Es como vivir una vida en la que te siguen las 24 horas del día, los 7 días de la semana", añadía.

Según su testimonio, también padece una especie de paranoia, "vinculada al miedo a ser perseguido por la policía", tal y como ha adelantado el diario Dagbladet.

"Entro en pánico en cuanto oigo un coche con neumáticos con clavos. Temo que sea la policía que viene a arrestarme. [...] Ya no puedo confiar en nadie ", ha destacado.

Marius Borg

"Fiestas, alcohol y drogas"

Roto en lágrimas, ha acusado a los medios de comunicación de haber destrozado su vida desde su infancia.

"La prensa me persigue desde que tenía tres años. Me han acosado y atormentado. Me parece absolutamente horrible que estén aquí sentados", ha dicho.

También ha reconocido haberse dejado llevar por los excesos: "He vivido una vida que creo que pocos aquí pueden comprender. Muchas fiestas, alcohol, drogas".

Cree que la sobreexposición en la prensa ha tenido mucho que ver con su conducta: "Se me conoce principalmente por ser hijo de mi madre. Siempre he tenido una necesidad imperiosa de reconocimiento".

Esta es la última vez que Marius Borg ha hablado en el tribunal. Quizás por ello se ha desmoronado por completo ante el juez.

En cuanto su abogado, Petar Sekulic, informó al tribunal de que deseaba expresar sus "últimos sentimientos", ha estallado en lágrimas.



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Høiby también ha criticado duramente a la policía, señalando que le han prohibido el acceso a sus redes sociales al confiscarle sus teléfonos y cuentas en dichas plataformas.

"He pedido que me lo devuelvan en varias ocasiones. No me lo han dado, sin ninguna razón válida. He rezado de rodillas y suplicado, básicamente", se ha quejado.

Explicó que toda su vida privada ha sido "borrada" y cree que ya no tiene nada privado.

"Toda mi vida es de dominio público. Mensajes de texto y conversaciones con mi familia, cosas tan íntimas como pueden serlo, están en los medios. La gente se sienta a especular aquí y allá, y escribe cosas que simplemente no tienen fundamento alguno", ha lamentado.

Miembro de la Familia Real de Noruega, pero sin ningún cargo oficial dentro de la Casa Real, Marius Borg es tratado como un ciudadano noruego común en el proceso judicial.

Nora, presunta víctima de Marius Borg, en una imagen de sus redes sociales.

La inquietante confesión de Marius a una exnovia

Marius Borg Høiby se enfrenta a un total de 40 cargos. Estos incluyen cuatro supuestas violaciones a cuatro mujeres diferentes, de las que se declara inocente; violencia doméstica y abuso de exnovias, que también niega.

Entre las pruebas examinadas durante el juicio se encuentran sus intercambios con la influencer noruega Nora Haukland, con la que mantuvo una relación sentimental desde la primavera de 2022 hasta el verano de 2023.

Estos mensajes revelan un vínculo tenso, marcado por reproches, malentendidos e incluso amenazas.

En la sesión celebrada el pasado jueves, 12 de marzo, se analizó su correspondencia de junio de 2023, cuando estaban a punto de separarse.

Nora Haukland quería terminar la relación, mientras que Marius le pedía otra oportunidad. Se disculpó y se sinceró con la estrella de realities, sobre todo en lo relativo a su situación familiar.

"Me vi envuelto en una familia pública a través del matrimonio contra mi voluntad, y ha sido extremadamente difícil para mí estar expuesto al público sin tener nada de lo que sentirme orgulloso", escribió en un mensaje, según ha publicado el diario VG.

Marius Borg, hijo mayor de Mette-Marit, con su hermano, el príncipe Sverre. GTRES

Se declara culpable de algunos cargos

El pasado viernes, Marius Borg Høiby respondió a un total de siete cargos. Entre ellos figuraba la recepción y el transporte de 3,5 kilogramos de marihuana desde Lørenskog hasta Tønsberg en 2020.

Høiby se declaró culpable, pero alegó que no le habían pagado por el transporte.

Otro de los cargos tiene que ver con un incidente ocurrido en enero de 2025, cuando el joven señaló con el dedo a dos agentes de policía y se negó a proporcionar información personal.

Borg se declaró inocente del acoso, pero reconoció culpabilidad parcial por negarse a proporcionar dicha información.