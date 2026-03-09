Eugenia de York se desvincula de una organización contra la esclavitud tras la relación de su padre, Andrés, con Epstein

La princesa Eugenia de York, en Ascot en el año 2019. Gtres

La polémica por la vinculación del expríncipe Andrés (66 años) en el conocido como 'caso Epstein' no cesa y las consecuencias continúan apareciendo.

Su hija pequeña, Eugenia de York (35), ha renunciado a su puesto como patrocinadora de una organización contra la esclavitud tras siete años ligada a ella después de ver la luz el nombre de su progenitor en múltiples archivos del pedófilo.

Se trata de la asociación benéfica Anti-Slavery International, la organización de derechos humanos más antigua del mundo, según un informe reciente de The Observer.

Beatriz y Eugenia de York junto a su padre, Andrés, durante uno de los cumpleaños de la reina Isabel II. Gtres

El perfil de Eugenia ha sido ya eliminado de la página web de la organización. Así, ya no hay rastro de la Princesa en el sitio oficial, que anteriormente elogiaba su trabajo "en todos los ámbitos con líderes en la lucha contra la esclavitud moderna".

La salida de la también hija de Sarah Ferguson (66) no ha quedado en vano. De hecho, Anti-Slavery International no ha tardado en pronunciarse al respecto y ha emitido un comunicado para aclarar la situación.

"Tras siete años, nuestro patrocinio de Su Alteza Real la Princesa Eugenia de York ha llegado a su fin. Agradecemos profundamente a la Princesa su apoyo a Anti-Slavery International. Esperamos que continúe trabajando para erradicar la esclavitud definitivamente y lograr la libertad para todos", reza el escrito vertido por la asociación.

Cabe recordar que, a diferencia de Andrés, ni Eugenia ni Beatriz de York (37) han cometido delito alguno que las vincule directamente con Jeffrey Epstein. Por el momento, las hijas del expríncipe no han aparecido en los archivos del pedófilo.

La princesa Eugenia junto a su hermana Beatriz. Gtres.

Fue en octubre de 2019 cuando Eugenia comenzó a implicarse activamente con Anti-Slavery International. A lo largo de estos años, ha participado activamente en numerosos proyectos benéficos de la organización.

Es más, en 2017 cofundó una organización benéfica independiente, Anti-Slavery Collective, junto con su amiga Julia de Boinville.

Según ha comprobado EL ESPAÑOL, el perfil de LinkedIn de la princesa Eugenia no ha sido actualizado por el momento. Además de su vinculación con la mencionada asociación, recoge su principal puesto de trabajo.

Desde 2015, la prima de Guillermo de Inglaterra (43) ejerce de directora de la galería de arte Hauser & Wirth. Un oficio que, de acuerdo a los medios británicos, le reporta importantes beneficios económicos.

Eugenia de York, el día de su boda. Gtres

La relación del expríncipe Andrés con Jeffrey Epstein ha marcado el rumbo de la monarquía británica. Además de ser despojado de sus títulos reales, la relación con su hija pequeña también se ha visto menguada.

Tal y como publicó hace unas semanas el Daily Mail, Eugenia ha cortado todo tipo de contacto con su padre. Se informó también que, por el momento, su hermana, Beatriz, sí mantiene relación con el hijo de Isabel II.

Vetada en Ascot

Si bien es cierto que Eugenia y Beatriz de York no aparecen en los archivos de Jeffrey Epstein, lo cierto es que el escándalo de su padre ha sido tal que ambas han resultado gravemente salpicadas.

A comienzos del presente mes de marzo, se conocía que las hermanas han sido expulsadas este año de la tradicional procesión de carruajes de Royal Ascot, uno de los grandes escaparates de la monarquía británica.

El evento tiene lugar el próximo mes de junio. Habrá que esperar hasta entonces para ver si finalmente las hijas del expríncipe Andrés acuden.