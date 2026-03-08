Felipe y Letizia disfrutan de una 'escapada' en pareja: su discreto plan en el barrio de Sol, en pleno centro de Madrid

Los reyes Felipe y Letizia han visitado un cine en el centro de Madrid, el pasado sábado, 7 de marzo. GTRES

Los reyes Felipe VI (58 años) y Letizia (53) han aprovechado un hueco libre en su intenso programa de compromisos para disfrutar de una 'escapada' de pareja en pleno corazón de la capital.

Lejos de la rigidez de la agenda oficial y convertidos, por unas horas, en dos espectadores más, asistieron el pasado sábado, 7 de marzo, a los Yelmo Cines Ideal.

Los cines, ubicados en la calle Doctor Cortezo, a un paso de la Puerta del Sol y del Madrid de los Austrias, son un enclave muy familiar para ellos. Es una de las opciones que suelen elegir cuando disfrutan juntos de la proyección de una película.

Los reyes Felipe y Letizia suelen acudir al cine juntos para ver películas en versión original. GTRES

Cita para dos en una sala de cine

Tal y como ha adelantado ¡HOLA!, la llegada del Jefe del Estado y de la Reina a la sesión de tarde —entre las siete y las ocho de la tarde, el horario que acostumbran a escoger cuando el calendario lo permite— no pasó desapercibida.

Su presencia provocó una reacción inmediata entre los clientes de la sala. Murmullos, algún que otro asistente dispuesto a captar alguna imagen con su teléfono móvil y caras de sorpresa entre el personal de la sala.

Los espectadores que se disponían a entrar en alguna de las nueve pantallas con las que cuenta el complejo no podían ocultar su asombro. Al fin y al cabo, no todos los días se coincide con dos Reyes en distancias cortas...

El cartel de los Yelmo Cines Ideal, conocidos por su programación en versión original subtitulada, ofrece estos días títulos como las recién estrenadas El mago del Kremlin y ¡La Novia!, la adaptación del clásico Cumbres Borrascosas, o propuestas recientes como Hamnet, Marty Supreme, Pillion o Epic: Elvis Presley in Concert.

Cualquiera de estos largometrajes bien podría haber sido la elección de los reyes Felipe y Letizia para esta cita cultural a la que son tan aficionados.

Felipe VI junto a la familia de Alba en el Palacio de Dueñas en Sevilla.

El plan, discreto y estrictamente privado, llega tras una de las semanas más exigentes del año en clave institucional.

Felipe VI arrancó el calendario presidiendo en Barcelona la cena oficial del Mobile World Congress 2026. Al día siguiente, participó en el acto de apertura del congreso tecnológico, una de las grandes citas económicas del país.

Letizia, por su parte, se desplazó el martes a Castellón para ponerse al frente del encuentro anual de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), una causa con la que está especialmente implicada desde hace años.

El pasado miércoles, sus respectivas agendas se bifurcaron de nuevo: el Rey viajó a Sevilla para recorrer la exposición dedicada a la duquesa de Alba en el Palacio de Dueñas, mientras la Reina, a título estrictamente personal, acudía en Madrid a la capilla ardiente del periodista Fernando Ónega, padre de su amiga Sonsoles Ónega (48).

La reina Letizia este martes en la capilla ardiente de Fernando Ónega. Gtres

Un día después, Felipe y Letizia reaparecieron juntos en IFEMA para inaugurar la 45ª edición de ARCOmadrid, donde recorrieron parte de las 211 galerías presentes.

Horas más tarde regresaron al centro de la capital para encabezar, en el Palacio Real, la recepción con honores militares a los nuevos grandes duques de Luxemburgo, Guillermo y Stéphanie, en su primera visita oficial a España tras acceder al trono.

Ya el viernes, de nuevo en Madrid, los Reyes presidieron el tradicional concierto en recuerdo de las víctimas del 11-M, cuando se acerca el vigésimo quinto aniversario del peor atentado terrorista de la historia reciente de España.

Los reyes Felipe y Letizia y los Grandes Duques de Luxemburgo en el Patio de la Armería. EFE

En este contexto de intensa actividad institucional y con sus dos hijas fuera de casa —la princesa Leonor (20), ultimando su formación en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, y la infanta Sofía (18), cursando sus estudios universitarios en Lisboa—, la escapada cinematográfica en el barrio de Sol se ha convertido en un extraordinario -y discreto- paréntesis de ocio compartido.

Una tarde de pareja, de butaca y pantalla grande, en la que Felipe y Letizia han podido desconectar del protocolo y disfrutar del centro de Madrid como cualquier otra pareja. Al menos, por unas horas.