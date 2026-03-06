El emérito Juan Carlos no cancela su cita en las regatas por la guerra de EEUU e Irán y pone fecha para regresar a España

Este pasado lunes, 2 de marzo, se conocía que el emérito Juan Carlos (88 años) -residente en Abu Dabi desde 2020- se encontraba "tranquilo y a salvo" en medio del conflicto bélico que mantienen Estados Unidos e Israel contra Irán.

El padre de Felipe VI (58) permanece en un prestigioso hotel de Emiratos Árabes Unidos. Eso sí, el exmonarca ya tiene fecha para abandonar el país en el que vive desde hace más de un lustro.

Juan Carlos, según adelantó EL ESPAÑOL y ha publicado este viernes, 6 de marzo, El Periódico, está preparando su regreso a España para participar en la nueva prueba de la Liga Española de 6 metros.

Juan Carlos de Borbón en una de sus últimas visitas a Sanxenxo para participar en las regatas. Europa Press Gtres

Se trata de un acto que tendrá lugar en el Real Club Náutico de Sanxenxo el fin de semana del 14 y 15 de marzo.

El emblemático Bribón del emérito, cabe recordar, es el actual campeón de la Liga 2025 y parte como claro vencedor de esta nueva temporada.

Aunque el conflicto bélico sigue latente, los vuelos comerciales desde Abu Dabi y Dubai, en Emiratos, están funcionando este viernes, día 6, con mayor normalidad. Sin embargo, miles de personas continúan aún pendientes de ser reubicadas en nuevos aviones.

El Emérito, así, volverá en escasos días a su país de origen tras una semana marcada por el cierre del espacio aéreo.

Tal y como adelantó este periódico hace unos días, los amigos de Juan Carlos están avisados de su llegada y ya hay una cena organizada para recibir al anterior jefe del Estado español.

El Rey Juan Carlos y Pedro Campos embarcando, a 18 de mayo de 2025, en Sanxenxo José Ramón Hernando - Europa Press

Una vez en Sanxenxo, Galicia, el marido de la reina Sofía (87) se instalará en casa de su íntimo amigo Pedro Campos, quien ha adaptado su chalet para la silla de ruedas en la que se mueve Juan Carlos.

De acuerdo a la información que publicó hace unos días Pilar Eyre, experta en Casa Real, Pedro ha reformado su vivienda en el norte de España para que el rey emérito se sienta como en su hogar.

Entre las novedades se encuentran la instalación de rampas en los accesos, un baño adaptado y asientos auxiliares en las zonas comunes para facilitar que el monarca pueda sentarse y levantarse sin esfuerzo.

La relación de ambos no queda solo en un estrecho vínculo personal. Ambos compiten juntos en las regatas desde hace años. De hecho, fue Campos quien impulsó en 2015 la regata Rey Juan Carlos I, una cita que consolidó a Sanxenxo como escenario de referencia para el Bribón.

El regreso del Emérito a España con motivo de las regatas se produce escasas semanas después de que el traslado definitivo a su país de origen haya vuelto a ser objeto de debate.

La reciente desclasificación de los archivos del 23-F llevó a numerosas figuras políticas del territorio nacional a abordar un posible regreso de Juan Carlos a su país natal.

La infanta Elena, en su visita a las regatas de Sanxenxo, donde ha practicado la vela con su padre. Gtres

Alberto Núñez Feijóo (64), el presidente del Partido Popular, de hecho, manifestó su deseo de que el rey emérito volviera a España.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños (50), por otro lado, aseveró que la decisión de regresar o no le corresponde exclusivamente a él y a la Casa Real, no al Gobierno.

Si bien su traslado definitivo a España sigue siendo una incógnita, lo cierto es que las visitas de Juan Carlos han continuado siendo frecuentes, pese a su exilio.

De hecho, teniendo en cuenta la delicada situación que ha vivido recientemente en Abu Dabi, es presumible que hasta Galicia se desplacen el próximo 14 de marzo algunos de sus familiares, quienes le han visitado alguna que otra vez en Sanxenxo.