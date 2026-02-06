Marius Borg, delatado por su historial de búsqueda en Google: su consumo excesivo de vídeos pornográficos

El juicio de Marius Borg Høiby (29), el conflictivo hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega (52) anterior a su boda con el príncipe heredero Haakon (52), sigue su curso en el tribunal de Oslo. La nueva jornada ante el juez llega cargada de explosivas revelaciones.

En la tercera sesión, los fiscales han puesto el foco en las búsquedas del joven en internet. Sus rastreos en Google no constituyen un acto delictivo ni tampoco ilegal, pero resultan de lo más significativas, teniendo en cuenta los cargos que se le imputan: está acusado de cuatro violaciones y otros 34 delitos de diversa índole. Un total de 38 delitos por los que rinde cuenta ahora ante la justicia.

Borg visitaba páginas con títulos tan explícitos como "grandes escenas de violación", "chica borracha inconsciente", "coño durmiente expuesto", "adolescente violada en público" o "gatita dormida". Indagaciones que han provocado conmoción en la sala y que coinciden con el tipo de agresiones sexuales que se le imputan.

"Me parece embarazoso"

De acuerdo con la Policía, Borg violó, filmó y tomó fotografías a mujeres que dormían o estaban inconscientes. El pasado miércoles, el acusado había explicado que los vídeos que grababa eran para su "disfrute propio posterior"

Lo cierto es que el revuelo que generó el historial de Marius Borg en la red fue tal que el juez se vio obligado a suspender el procedimiento de manera anticipada. Y ha provocado que el tercer día de juicio haya tenido que ser analizado con lupa.

Durante su interrogatorio, que ha durado 45 minutos, el fiscal ha mencionado el "consumo excesivo" de vídeos pornográficos por parte del acusado, revelando los controvertidos títulos de los vídeos encontrados en su récord de búsquedas.

Aunque inicialmente no estaba previsto que hablara, el acusado ha comparecido ante el tribunal, en particular para explicar su historial de búsqueda de pornografía y agresiones sexuales en internet. Uno que pone sobre el tapete una clara inclinación por la violación y la sumisión.

Apenas llegó al tribunal, Borg ocupó su asiento en el estrado de los testigos, con un cuaderno de espiral delante. En él ha realizado dibujos y anotaciones. "Me parece realmente embarazoso hablar de esto", se ha quejado.

Si bien el día anterior se había mostrado confiado y arrogante, el pasado jueves proyectó una imagen más moderada, con el pelo peinado hacia atrás y un jersey azul claro que combinaba con unas zapatillas de la marca francesa Veja.

Marius ha explicado que ha buscado cosas poco comunes en internet. "He visto cosas bastante raras", ha admitido. Y se ha defendido: "Pero cuando veo porno, no me interesa el texto, sino la imagen que lo acompaña".

"No tengo ninguna preferencia en particular, y me resulta insoportable hablar de ello delante de todo el mundo", añadía.

Marius Borg, "muy cansado"

"Estoy muy cansado, y probablemente sea aún más largo que ayer. Me paso todo el tiempo sentado en esta celda, pensando", ha subrayado.

Cabe recordar que menos de 24 horas antes del inicio de su juicio, el joven fue enviado a pasar cuatro semanas en prisión preventiva tras agredir a su novia y amenazarla con un cuchillo.

El hijo de la futura reina de Noruega ha querido aclarar por qué algunas de sus búsquedas unían su nombre con la palabra "violación".

Hace unos años, según ha expresado, "circularon rumores de que había violado a una chica (ninguna de las implicadas en el caso) y deseaba comprobar si había aparecido algo sobre ello en la red".

"Nunca he drogado a nadie"

En la tercera sesión del juicio se ha llamado a declarar a testigos para hablar sobre la investigación de las presuntas violaciones a mujeres dormidas, y más concretamente sobre la noche de diciembre de 2018, cuando el joven presuntamente cometió su primer delito, grabándose con su teléfono.

El debate en el tribunal se ha centrado en la presunta violación cometida hace siete años, durante una fiesta celebrada en el sótano de la residencia real de Skaugum, donde viven la madre y el padrastro de Marius.

El día anterior, la víctima había dado su versión de los hechos, afirmando que, tras mantener relaciones sexuales consentidas en el baño, aquella fiesta continuó antes de que la noche terminara en un desmayo. La mujer atribuye esta amnesia a las drogas, pero vídeos y fotos la documentan.

"¿La drogaste?", ha preguntado el fiscal. "Nunca he drogado a nadie, al menos que yo sepa", respondía Marius, visiblemente molesto por la pregunta. Sí ha admitido estar familiarizado con la ketamina, una sustancia que habría causado el efecto de desmayo descrito por la víctima.

"¿Alguna vez has llegado a un acuerdo que te permitiera tener relaciones sexuales con alguien mientras duerme?", se le ha cuestionado. "Sí", respondía Marius, explicando que este acuerdo había tenido lugar con una pareja que, sintiéndose cansada durante el coito, le había confesado que quería dormirse mientras él continuaba.

Esta declaración se contradice con su anterior declaración: "No me acuesto con mujeres dormidas". Un matiz que el magistrado no ha tardado en recalcar, y que ha provocado la irritación de Borg: "¡Me estás poniendo palabras en la boca!".

"¿Se da cuenta de que se le acusa de cuatro violaciones mientras (la mujer) dormía?", ha insistido el abogado defensor, que representa solo a una de las víctimas.

"Claro que lo sé, pero discrepo completamente. Como ya he dicho, he tenido muchas relaciones sexuales con muchas chicas y mujeres a lo largo de mi vida", replicaba Marius Borg Høiby.

Cuando se le ha preguntado si se habría declarado culpable si lo hubieran acusado de filmar los momentos privados de la mujer sin su consentimiento, el hijastro del príncipe Haakon respondía que "no tenía respuesta a eso".

Marius Borg junto a su hermano Sverre en el cumpleaños de Ingrid Alexandra. Año 2022. Gtres

Buscó en Google: "Marius violación sueño"

Uno de los momentos más tensos de la sesión ha tenido lugar cuando han comparecido dos especialistas en informática forense, un hombre y una mujer. Ambos han explicado qué encontraron tras analizar el ordenador, el teléfono móvil y el almacenamiento en la nube del Marius Borg.

"Fue en su MacBook Pro donde encontramos archivos multimedia que muestran a la víctima, con los ojos cerrados, tumbada en un sofá, con el estómago al descubierto. Se puede ver que alguien tocó sus genitales e introdujo un dedo en su vagina", han dicho. Marius Borg Høiby ha admitido ser la persona que realizó dichos tocamientos. Sus anillos y tatuajes lo delatan.

Más complicado resulta contrastar el resto de pruebas, ya que antes de su primer arresto, en agosto de 2024, realizó una limpieza a fondo de sus tarjetas de memoria. Algo de lo que él mismo dio fe a través de un mensaje a un amigo. "Borré todo el contenido de mi teléfono antes de que me arrestaran, así que ahora no tengo fotos", le escribió a un conocido.

Tras examinarse su historial de internet se ha podido saber que, además de los vídeos pornográficos, Borg también averiguó los términos "prostitución" y "Marius violación sueño" en Google. Dichas búsquedas las realizó durante el verano de 2024, varios meses antes de su arresto por los mismos delitos en noviembre de 2024.

Entre sus pesquisas destacan también "¿cómo impugnar una orden de alejamiento?", la "distancia de visita" (aún tiene prohibido contactar con sus víctimas), y "¿qué dosis de cocaína se necesita para matar a un humano?".

Al escuchar hablar de su rastreo sobre la cocaína, Marius Borg ha roto a llorar en plena sala. "¿Pero qué tiene que ver esto con el caso?", se ha lamentado.

A pesar de su estallido de lágrimas, no ha ofrecido detalles sobre si esta búsqueda surgió de pensamientos suicidas o si se trataba de otro intento de poner a prueba los límites de su consumo de drogas.