Haakon de Noruega rompe su silencio tras visitar de nuevo a su hijastro, Marius, en la cárcel: "Lo apoyamos en su situación"

La Familia Real de Noruega atraviesa uno de sus momentos más críticos con motivo del juicio contra Marius Borg (29 años) y el vínculo de la princesa Mette-Marit (52) con Jeffrey Epstein.

En la mañana de este viernes, 6 de febrero, la Casa Real se ha pronunciado respecto de esta última situación a través de un comunicado. "Lamenta mucho no haber comprendido antes qué tipo de persona era", han señalado desde Palacio.

Apenas unas horas más tarde de este comunicado, el príncipe Haakon (52), marido de Mette-Marit de Noruega, ha concedido sus primeras palabras sobre las polémicas judiciales de su hijastro.

🔴 | El príncipe Haakon se reafirma ante los medios de comunicación. "Apoyamos a Marius en la situación en la que se encuentra, y también apoyo a la princesa heredera —Mette-Marit—. Esperamos comprensión" // (Video: NRK). pic.twitter.com/WZ8Ll5vO8g — Jose Moreno (@Josemn1_) February 6, 2026

El futuro soberano del país ha conmemorado este viernes el Día Nacional Sami en el jardín de infancia Sami de Oslo. Desde allí, se ha sincerado sobre la difícil situación que atraviesa la Corona.

"Cuando hay tantas cosas a la vez, como ha sucedido con nuestra familia, me preocupa un poco que debamos priorizarlas en el orden correcto", ha admitido, sincero, Haakon, ante los medios de comunicación presentes.

El heredero al trono nórdico, cabe recordar, visitaba hace unos días a su hijastro, Marius Borg, quien permanece en prisión preventiva acusado de varios delitos. Este pasado jueves, 5 de febrero, volvía a encontrarse con él en la cárcel.

Retrato de la estancia de Marius en los juzgados de Oslo el martes, 3 de febrero. Gtres

Al respecto, ha comentado: "Para mí, lo más importante en los últimos días ha sido cuidar del rebaño. Apoyamos a Marius en su situación, cuidamos de los demás niños [que también necesitan cuidados] y yo tengo que cuidar de la princesa heredera. Por suerte, ella también me cuida".

Cabe recordar que Borg permanece en la cárcel después de que un juzgado de Oslo dictara prisión preventiva para él.

Borg, a escasas 48 horas de celebrarse el juicio, fue detenido este pasado domingo, 1 de febrero, acusado de agresión, amenazas con arma blanca e incumplimiento de una orden de alejamiento.

Fue el pasado 4 de febrero cuando el procedimiento legal contra el hijo de Mette-Marit de Noruega dio comienzo. Un juicio que se extenderá varias semanas y en el que el joven ya ha testificado en varias ocasiones.

"Me han acosado y atormentado, y el hecho de que estén sentados en esta sala me parece absolutamente terrible", verbalizó, entre lágrimas, Marius Borg. "La prensa me persigue desde que tengo tres años", añadió.

Haakon de Noruega, junto a Marius Borg y Mette-Marit.

"He vivido una vida con la que pensarías que muy pocos aquí se identifican. Sí, mucha fiesta, mucho alcohol, muchas drogas. Casi todos en Noruega me conocían mucho antes de que todo esto pasara", afirmó al respecto de su estilo de vida.

El comunicado de Mette-Marit

En un comunicado oficial emitido a través de sus redes sociales, la Casa Real ha querido marcar distancias de forma tajante con la figura de Epstein y con los delitos por los que fue conocido.

"La princesa heredera se distancia firmemente de los abusos y actos criminales de Epstein. Lamenta mucho no haber comprendido antes qué tipo de persona era", señalan desde palacio, al mismo tiempo que subrayan que Mette-Marit desea explicar lo ocurrido con más detalle.

Sin embargo, aclaran que no podrá hacerlo por ahora: "La princesa heredera se encuentra en una situación muy difícil. Espera comprensión, ya que necesita tiempo para recomponerse". .